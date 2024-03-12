Сравнение гаприна и рыбной муки

Современное животноводство и птицеводство сталкиваются с серьезной проблемой общего дефицита протеина в кормах, который на текущий момент составляет более тридцатимиллионов тонн. Эта проблема затрагивает продовольственную безопасность, требуя инновационных подходов к производству белковых кормовых добавок.Биотехнологии предоставляют значительный потенциал для решения данной проблемы. Современные достижения в этой области открывают путь к производству протеина для комбикормов из нетрадиционных источников сырья. Это может включать в себя использование микроорганизмов, растений или других биологических систем для синтеза протеина, обеспечивая стабильное и высококачественное питание для животных.Применение биотехнологий в производстве протеина для кормов также способствует повышению эффективности использования ресурсов, снижению экологического воздействия и устойчивому развитию сельского хозяйства. Данный подход не только уменьшает зависимость от традиционных источников протеина, таких как рыбная мука, но также способствует развитию отрасли и обеспечивает долгосрочное решение проблемы дефицита протеина в кормах, способствуя процветанию сельскохозяйственного сектора и обеспечению продовольственной безопасности.Компания "Гипробиосинтез" предлагает инновационную альтернативу рыбной муке в виде кормовой добавки DREAMFEED®. Этот продукт разработан для балансирования и обогащения протеином рационов в животноводстве, птицеводстве и аквакультуре. DREAMFEED®представляет собой концентрат белка, который получается путем переработки природного газа микроорганизмами Methylococcus capsulatus, штамм ГБС-15. Этот инновационный продукт является не только источником высококачественного протеина, но также способствует улучшению пищеварения, росту и развитию животных.ООО "ГИПРОБИОСИНТЕЗ"ИНН 7704836242123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 1, эт. 18.+7 (499) 346-37-69office@gibios.ru