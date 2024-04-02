Эмпауэрмент: как бьюти-индустрия поддерживает индивидуальность и самовыражение

В последние десятилетия слово «эмпауэрмент» стало широко использоваться во многих областях, от бизнеса до психологии. Но если речь заходит о бьюти-индустрии, оно приобретает особый смысл, становясь своеобразным манифестом. Объясняем, что такое эмпауэрмент и какую роль это понятие играет для сферы красоты.

Что такое эмпауэрмент

Термин эмпауэрмент происходит от английского слова «empowerment», для которого нет точного определения в русском языке. Под эмпауэрментом обычно понимается процесс осознания уникальности своего Я и выхода за рамки общепринятых стереотипов. Это означает не только уважение к собственным потребностям и желаниям, но и умение принимать самостоятельные решения.

Эмпауэрмент в бьюти-индустрии

Бьюти-индустрия изначально направлена на создание и поддержку внешней привлекательности. Но в последнее время бренды стали уделять больше внимания раскрытию внутренней индивидуальности каждого человека. Вот как это происходит.

Разнообразие. Современные косметические компании постоянно расширяют ассортимент, чтобы удовлетворить потребности разных целевых групп и предложить клиентам продукты, созданные с учетом конкретных запросов.

Инклюзивность. С каждым годом бьюти-индустрия становится все более инклюзивной. Сегодня на подиумах можно наблюдать не только манекенщиц, но и моделей plus size, а также людей с особенностями кожи.

Образование. Многие современные бьюти-бренды проводят образовательные воркшопы и вебинары. Это делает получение знаний более доступным и позволяет участникам раскрыть свой потенциал.

Самовыражение. Сегодня индустрия красоты призывает не следовать трендам, а создавать их самим. Ситуация, когда в рекламе известной марки косметики снимается блогер из Instagram* — вполне обычное дело.

Вывод

Современная индустрия красоты начинает делать все больший упор на индивидуальность. Салоны и бренды косметики постепенно переосмысливают подход к продвижению услуг, признавая важность разнообразия и инклюзивности среди клиентов. Чтобы персонализировать обслуживание, многие внедряют специализированные программные решения по типу 1С:Салон красоты: https://salon1c.ru/. Благодаря им, можно получить более глубокое представление о потребностях целевой аудитории и наладить с ней долгосрочные отношения.

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