Эстетика улыбки: популярные процедуры по отбеливанию зубов

Улыбка — одна из самых позитивных эмоций. Чем чаще человек улыбается, тем проще ему расположить к себе окружающих и завоевать их доверие. Неудивительно, что многие стремятся иметь идеальную «голливудскую» улыбку и тратят ради этого приличные суммы. Рассказываем о наиболее популярных методах отбеливания зубов и оцениваем их эффективность и безопасность для пациентов.

Профессиональное отбеливание

Одним из наиболее эффективных способов является отбеливание в стоматологической клинике. Сначала врач наносит на десны специальный гель, который помогает изолировать мягкие ткани от воздействия химического реагента. Когда гель под воздействием светодиодной полимеризационной лампы становится твердым, на поверхность зубов наносится отбеливающий состав, который также обрабатывается лампой. Как только состав меняет свой цвет, он удаляется при помощи стоматологического пылесоса.

Домашнее отбеливание

Произвести отбеливание можно и в домашней обстановке. Для этого существуют специальные наборы, которые включают капсулы с отбеливающим средством на основе перекиси водорода или карбамида, а также капы — тонкие пластины. Суть процедуры заключается в том, что каппа заполняются отбеливающим гелем и надевается на зубной ряд. Набор для отбеливания можно купить в аптеке или частной клинике. На рынке также доступны отбеливающие пасты и полоски, помогающие сохранить цвет зубов после выполнения отбеливания.

Отбеливание лазером

Сегодня многие стоматологические клиники предлагают услугу отбеливания зубов с использованием лазера. Эта процедура выполняется при помощи специального лазера, который активирует отбеливающий гель. Время активации составляет всего 30-40 секунд, а сама процедура длится около получаса. В результате эмаль осветляется до 10-12 тонов, а результат сохраняется в течение 1–2 лет. Лазерное отбеливание относится к одним из наиболее безопасных методик и может быть особенно эффективным, когда на зубах есть пятна из-за употребления табака или кофе.

Вывод

Отбеливание зубов — эффективный и безопасный способ достичь красивой улыбки. Однако перед выполнением процедуры, особенно в домашних условиях, необходимо проконсультироваться со стоматологом. Если клиника использует программу 1С:Медицина. Стоматологическая клиника: https://stoma1c.ru/ , для записи на прием к врачу достаточно зайти на сайт и выбрать удобное время онлайн. Это позволит избежать очередей и быстро получить необходимую информацию.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.