Дайджест новостей о новинках медицинского оборудования за май 2024 года

Запущен в серийное производство инновационный аппарат респираторной поддержки для самых маленьких

Запущен в серийное производство инновационный аппарат для лечения онкологии с помощью ультразвука

Создан лазерный микроскоп с беспрецедентно высоким разрешением для проведения диагностики новообразований на ранних этапах

Важные новости для всех будущих родителей, врачей-неонатологов (и не только для них) поступили из пресс-центра компании «Швабе». Запущен в серийное производство прибор, способный спасать жизни самых крохотных пациентов – новорожденных, эффективно их выхаживать, тем самым, снизить младенческую смертность, подарить родителям радость материнства и отцовства.В отделения реанимации и интенсивной терапии родильных домов и перинатальных центров начаты поставки неонатального аппарата респираторной поддержки Reanimon, разработанного Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (входящего в концерн «Швабе»). Аппарат предназначен для выхаживания младенцев с неадекватной дыхательной адаптацией. Инновационный прибор не только полноценно снабжает кислородом организм маленьких пациентов, но и способствует развитию собственной дыхательной системы младенца.После успешного завершения проверки новой разработки, созданной Новосибирским приборостроительным заводом (НПЗ) холдинга «Швабе» Ростеха в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ), запущен в серийное производство не имеющий аналогов в России медицинский комплекс, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний молочных желез.Инновационный диагностический и лечебный комплекс «Диатер-М» предназначен для неинвазивного (бескровного и практически безболезненного) удаления малигнизированных тканей посредством воздействия сфокусированными ультразвуковыми волнами. Аппарат продемонстрировал высокую эффективность как на ранней стадии заболевания, так и на запущенных, крупных опухолях, новообразованиях с метастазами. «Диатер-М» эффективен и в случаях, когда опухоль продолжает увеличиваться после лечения иными терапевтическими средствами. Может использоваться также для удаления доброкачественных новообразований. Удаляет локализованные и распространившиеся опухолевые образования.Безнадежным больным с запущенными стадиями заболевания комплекс помогает продлить жизнь и улучшить ее качество, облегчить симптоматику заболевания.Разработчики «Швабе» создали уникальный для России и не имеющий аналогов по качеству разрешения картинки во всем мире микроскоп, предназначенный для выявления онкологических заболеваний на самых ранних стадиях, что существенно повышает прогноз на выздоровление. Также инновационный лазерный микроскоп МИМ-Н способен анализировать эффективность воздействия на пораженные раком ткани противоопухолевых лекарств.Микроскоп обладает уникальным преимуществом – в конструкцию интегрирована камера для поддержания жизнеспособности биологического материала, подвергающегося изучению.Ученые говорят о высокой эффективности инновационного прибора в дифференциации здоровых и патологических клеток, также с его помощью проводится точнейший мониторинг эффективности лекарственных средств. Помимо этого, с помощью нового микроскопа разработчики планируют совершить настоящую революцию в медицине – специальная модификация аппарата, предназначенная для проведения биомедицинских исследований в космосе, будет запущена на орбиту Земли для изучения воздействия невесомости на раковые клетки и подтвердить или опровергнуть их гибель в условиях микрогравитации.

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