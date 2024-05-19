Норма гемоглобина у пожилых

Гемоглобин: определение, строение, функции

Типы Hb

·HbA 1 преобладает в крови взрослого человека, а его продукция начинается с 6-8 недели беременности, продолжаясь до конца жизни;

преобладает в крови взрослого человека, а его продукция начинается с 6-8 недели беременности, продолжаясь до конца жизни; ·HbA 2 присутствует ворганизме в меньших количествах. Его содержание в среднем составляет 1,5-3% от уровня общего показателя. Она увеличивается при гипохромных, мегалобластных, серповидноклеточных анемиях;

присутствует ворганизме в меньших количествах. Его содержание в среднем составляет 1,5-3% от уровня общего показателя. Она увеличивается при гипохромных, мегалобластных, серповидноклеточных анемиях; ·Эмбриональный Hb отличается высокой чувствительностью к молекулам кислорода. Он синтезируется с 4 по 12 неделю гестационного срока в желточном мешке;

·Фетальный Hb продуцируется с 12 недели беременности, а синтез его прекращается к 6 месяцу гестации. В организме взрослого человека его содержание не превышает 1,5%.

Норма Hb в пожилом возрасте

Чем полезно определение уровня гемоглобина в клинике

Причины понижения уровня гемоглобина

·ревматические патологии (артрит, полимиалгия);

·хронические инфекционные патологии (гепатит, ВИЧ-инфекция);

·старческая астения, кахексия;

·хронические язвы нижних конечностей;

·солидные опухоли разной локализации (рак желудка, метастазы из первичного очага, метастазы в костный мозг);

·дисфункции щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз);

·сахарный диабет;

·хронические и острые кровопотери;

·гемолиз эритроцитов разной этиологии;

·дефицит витаминов, железа;

·медикаментозно-индуцированные состояния после химиотерапии, приема антиконвульсантов.

Симптомы анемий

·общая слабость;

·повышенная утомляемость;

·снижение трудоспособности и переносимости физических нагрузок;

·мышечная слабость;

·головокружение, шум в ушах;

·одышка, сердцебиение в покое и при нагрузке;

·склонность к обморокам.

·кожные поражения;

·язвенное поражение слизистой оболочки рта, пищевода, желудка;

·нарушения глотания;

·специфические изменения обоняния, вкуса.

Лабораторная диагностика

·общий Hb;

·количество эритроцитов;

·железо сыворотки крови;

·трансферрин, ферритин;

·общая железосвязывающая способности сыворотки;

·индексы MCH, MCV;

·определение количества ретикулоцитов.

Как повысить гемоглобин

·трансфузии компонентов крови;

·прием препаратов железа;

·назначение стимуляторов эритропоэза.

Уход за пожилыми с анемией разной этиологии

Контролировать прием железосодержащих лекарственных препаратов. Ежедневно проводить измерение жизненно важных показателей – АД, ЧСС, ЧД, изменения каждого из которых может свидетельствовать о начале анемического синдрома. Периодически посещать врача, чтобы контролировать течение сопутствующих заболеваний, которые могут осложняться анемией, острой и хронической кровопотерей. При выраженной слабости, головокружении необходимо обезопасить больного в домашних условиях, а также сопровождать на прогулках. Нужно правильно составить ежедневный рацион, который должен иметь требующуюся калорийность и в достаточном количестве содержать микро- и макроэлементы.

Кислород – газ, который плохо растворяется в воде. Это свойство потребовало от организма человека разработки адаптационных путей его доставки к органам и тканям. Эту функцию и выполняет система дыхательных соединений, ведущим среди которых является гемоглобин. Белковое соединение гема, содержащееся в крови, связывает газ кислород и отвечает за его транспорт к месту назначения. Гемоглобин присутствует в крови каждого человека, а его концентрация способна изменяться с возрастом.Сеть пансионатов GreenDay предлагает комфортные условия для реабилитации и проживания пожилых людей с Деменцией , Альйгеймера, а также для инвалидов колясочников.Гемоглобин (Hb) переводится с греческого «haima» – кровь и латинского «globus» – шар. Он представляет собой красный пигмент крови, содержащий железо. Белковое соединение является внутриклеточным компонентом. На его долю приходится около 90% белка эритроцитов, но гемоглобин не участвует в их метаболических процессах. В одном эритроците определяется примерно 33 пг Hb.Соединение является сложной белковой структурой и состоит из небелковой планарной части – гема, а также олигомерной белковой глобулы. Гем осуществляет функцию связывания, транспортировки кислорода. Гем синтезируется митохондриями клеток, а за производство глобина отвечают рибосомы. Именно этот компонент отвечает за окрашивание молекулы и позволяет отнести ее к группе хромопротеидов.В организме он выполняет две важные функции – транспорт дыхательных газов и поддержание кислотно-щелочного равновесия.Типы представляют собой принципиально различные подвиды гемоглобиновых соединений, которые кодируются разными генами и отличаются строением глобина.Выделяют несколько типов физиологического гемоглобина:Также определено около 200 дефективных видов белковых соединений гема, что обусловлено мутациями.Уровень гемоглобина снижается с возрастом, но сегодня продолжают действовать критерии ВОЗ 1968 года. Норма Hb составляет 130-150 г/л для мужчин, 120-140 для женщин.В связи с гипоксией тканей на фоне многочисленных сопутствующих патологий для удовлетворительного состояния пожилых пациентов оптимальная концентрация гемоглобиновых соединений должна быть выше, чем у молодых лиц. Если у пожилых мужчин показатели Hb выше 140 г/л, а у женщин выше 130 г/л, достоверно снижается риск соматических и когнитивных нарушений.Оценка уровня содержания белкового соединения в крови имеет большое значение для клиницистов. Снижение его концентрации регистрируется при анемиях разной природы. Изменение показателей может быть, как физиологически обусловленным, так и патологическим. Некоторое увеличение количества соединения наблюдается при анемиях с гемолизом, анемии Кули, гемоглобинозе С. Гемоглобинурии приводят к значительному повышению уровня белкового соединения.Известно много нозологических форм патологий красной крови (талассемии, онкопатологии, гипоксии), при которых учитывается изменение концентрации не только общего гемоглобина, но и его отдельных форм.Механизмы развития анемий у гериартрических пациентов многочисленны и разнообразны.Врачи отмечают заболевания и состояния, которые ассоциированы с анемическим синдромом:Старение организма сопровождается нарушением дифференциации стволовых клеток в зрелые. Данные патологические процессы обусловлены накопленными повреждениями ДНК-молекул. Это увеличивает частоту цитопенических синдромов, риски развития миелодисплазий.Возрастной особенностью является уменьшение ответа организма на эритропоэтин, а на фоне сопутствующей соматической патологии нарушается клубочковая фильтрация и снижается уровень соединения в крови. В результате возникает абсолютный и относительный дефицит эритропоэтина, что имеет большое значение в формировании анемического синдрома.У пожилых людей происходят многочисленные гормональные перестройки. Отмечается снижение уровня андрогенов, часто выявляется гипотиреоз. В сочетании с высоким ИМТ повышается риск развития анемии.Полипрагмазия остается одной из актуальных проблем ведения пациентов пожилого и старческого возраста, а многие медикаменты оказывают негативное, токсическое влияние на костный мозг.Анемический синдром наиболее выражен у лиц пожилого и старческого возраста. Пациентов с низким уровнем гемоглобина беспокоят:Перечисленные симптомы ухудшают самочувствие и общее состояние пожилого человека. Анемии отрицательно влияют на многие сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистые, опухолевые патологии, аутоиммунные нарушения). Часто наблюдается присоединение сидеропенических проявлений:Сложнее всего диагностировать анемии при хронических заболеваниях, поскольку они маскируются их симптоматикой.Для диагностики анемического синдрома большое значение имеют лабораторные исследования крови. Одним из главных аспектов определения анемии является цветовой показатель, позволяющий оценить степень насыщения эритроцита Hb. Его нормальное значение составляет 0,8-1,1. В зависимости от полученных результатов определяют гипо-, нормо, гиперхромные анемии.Среди других клинически значимых лабораторных показателей учитываются:Благодаря данным лабораторных анализов врач-клиницист проводит дифференциальную диагностику анемий.Недостаток гемоглобина становится причиной уменьшения оксигенации органов и тканей, что отрицательно сказывается на физической активности, проявляется слабостью и ухудшением качества жизни. Необходимо помнить, что у пожилых часто встречается множественное поражение органов и систем в сочетании с анемическим синдромом. В подобных ситуациях врачи учитывают взаимное отягощение имеющихся нарушений, требующих комплексного лечения.Основным подходом в терапии анемий, связанных с хроническими заболеваниями, считается лечение сопутствующей патологии. В других случаях говорят о 3 ведущих вариантах повышения гемоглобина:Абсолютным показанием к переливанию эритроцитарной массы, а также отмытых эритроцитов является жизнеугрожающая анемия с показателями Hb ниже 65 г/л. Отрицательные черты данного метода заключаются в возможном заражении инфекционным заболеванием гемотрансфузионным путем, возникновении осложнений иммунологической этиологии.Препараты железа могут доставляться в организм перорально, либо посредством внутривенных инфузий. Перед проведением инъекции рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию. Современные комплексы с содержанием железа позволяют сократить количество процедур до 1-2 и долгое время контролировать течение анемии.Введение эритропоэтинов стимулирует кроветворение и способствует восполнению дефицита гемоглобина.Частота анемий у лиц пожилого и старческого возраста варьирует от 10 до 24%, в среднем составляя 17%. У пациентов возрастной категории старше 85 лет анемии выявляются у каждого четвертого мужчины и пятой женщины. Анемический синдром регистрируется у 50-65% пенсионеров, проживающих в домах престарелых, что свидетельствует об актуальности проблем лечения и ухода.Ухаживающим за престарелыми родственниками с анемией рекомендуется:

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