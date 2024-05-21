Как распознать синусит и правильно его вылечить
Синусит – это воспаление полостей, наполненных воздухом в области лица и черепа человека (синусов). У человека четыре пары синусов: лобные (в лобной кости), клиновидные (в клиновидной кости головы), нижние носовые раковины (в кости верхней челюсти) и этмоидальные (в кости черепа).
Симптомы синуситаДанное заболевание необходимо выявить на ранней стадии, иначе оно может перерасти в хроническую форму и принести массу неприятностей. А среди симптомов можно выделить следующие:
- Один из наиболее распространенных симптомов синусита – заложенность носа или наличие насморка, который может быть как серозным, так и гнойным.
- Пациенты могут испытывать давящие или пульсирующие боли в области лба, у висков, вокруг глаз или в верхней части щек.
- Часто возникают головные боли, усиливающиеся при наклоне вперед и при давлении на определенные участки лица.
- Из-за стекания слизи по задней стенке носоглотки пациенты могут ощущать дискомфорт или боль в горле.
- Воспаление синусов может привести к общему недомоганию, усталости и снижению работоспособности.
Лечение синуситаЭто сложное заболевание, которое требует к себе комплексного подхода. Врач может назначить:
- промывание носа солевыми растворами или специальными препаратами, например «Аква-Марис»;
- применение местных сосудосуживающих капель;
- курс антибиотиков (при бактериальном синусите);
- использование противовоспалительных препаратов;
- горячие компрессы на область синусов;
- при необходимости – хирургическое вмешательство.
Профилактика синуситаСреди профилактических мер можно выделить:
- поддержание здорового образа жизни: правильное питание, физическая активность;
- укрепление иммунитета: употребление витаминов, минералов, здоровый сон;
- избегание контактов с аллергенами;
- регулярное проветривание помещений;
- влажную уборку;
- отказ от курения.
Как проявляется у детей и взрослых?Синусит может возникать в любом возрасте, проявляется он по-разному из-за особенностей организма. У детей может наблюдаться высокая температура, нарушение аппетита, повышенная раздражительность. У взрослых синусит чаще сопровождается головной болью, заложенностью носа, обильными выделениями из носа. В детском возрасте заболевание провоцируется простудой или вирусной инфекцией, так как иммунитет еще не окреп. Взрослые могут заразиться через вирусы и бактерии.
ОсложненияЕсли совсем запустить заболевание, это может привести к серьезным последствиям. Это:
- Острые и хронические формы синусита. Одним из основных осложнений является его переход из острой формы в хроническую. Хронический синусит характеризуется продолжительным течением заболевания, частыми обострениями и более сложным лечением.
- Распространение инфекции. При неадекватном лечении инфекция может распространиться на соседние органы и ткани, например на глаза, мозг, кости лица. Это приводит к серьезным осложнениям, таким как конъюнктивит, менингит или остеомиелит.
- Образование абсцессов или флегмон в области лица и черепа. Это серьезные осложнения, требующие оперативного вмешательства и антибиотикотерапии.
- Повреждение нервов и сосудов. Длительное воспаление синусов часто приводит к повреждению нервов и сосудов, проходящих в этой области. Это может вызвать головные боли, нарушения чувствительности лица, а также ухудшение кровообращения.
- Потеря обоняния. Из-за нарушения проходимости носовых ходов и повреждения обонятельного нерва происходит частичная или полная потеря обоняния. Это может значительно ухудшить качество жизни пациента.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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