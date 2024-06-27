Как лечат акне на лице при помощи фототерапии в сети клиник «Подружки»?

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Акне — заболевание кожи, при котором необходимо обратиться к дерматологу и косметологу. Домашний уход из магазина или даже аптеки, купленный самостоятельно, справляется с внешними проявлениями на короткий период, а чаще только усугубляет ситуацию. При лечении акне на лице необходим комплексный подход: медикаментозные препараты, специальная диета и косметологическая терапия.
Одним из современных способов избавления от воспалительных процессов на поверхности кожи является фототерапия. В сети клиник «Подружки» представлена услуга фотолечения акне на передовом оборудовании.

Стадии акне

Специалисты выделяют несколько этапов развития акне в зависимости от тяжести и формы проявления:
Легкая стадия. Обычно это небольшие высыпания без воспалительного процесса. Небольшие узелки, располагающиеся на уровне кожи, могут выглядеть как белые и черные точки.
  1. Умеренная. Есть небольшое воспаление. На коже заметны черные точки и небольшие бугорки.
  2. Тяжелая. Большее количество ярко выраженных комедонов с видимым воспалением.
  3. Крайне тяжелая. Появляются рубцовые и кистозные изменения с сильным воспалением. Размеры воспалительного элемента достигают 5 мм.

Почему появляется акне?

Угревая сыпь у подростков обычно связана с гормональными изменениями. У людей старшего возраста причинами акне являются различные заболевания и патологии.
Причины появления признаков акне условно делятся на внешние и внутренние.

Внешние:

  • прием некоторых лекарственных препаратов;
  • злоупотребление солнечным загаром;
  • неправильный уход за кожей и недостаточная гигиена;
  • использование некачественной косметики.

Внутренние:

  • гормональные нарушения и изменения;
  • эндокринные патологии;
  • гиперкератоз;
  • нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;
  • слабый иммунитет;
  • неправильное питание;
  • стресс.

Как помогает фотолечение?

Фототерапия акне на лице и теле способствует очищению кожи даже от стойких проявлений угревой сыпи. В сети клиник «Подружки» для проведения терапии используются аппараты М22 и Nordlys. Методика позволяет уничтожить бактерии Propionibacterium Acnes, которые размножаются внутри фолликула, закупоренного сальной пробкой.
Эффект будет заметен уже после первой процедуры. В течение недели после фототерапии акне на лице сужаются поры, восстанавливается структура кожи, значительно выравнивается тон кожи. Внешних признаков угревой болезни становится все меньше, новые воспаления образуются реже и довольно быстро проходят. также фототерапия помогает избавиться от следов постакне.

Противопоказания

У процедуры есть ряд противопоказаний. Не скрывайте от врача их наличие, это может привести к побочным эффектам.
Вам откажут в проведении фотолечения акне при:
  • приеме антибиотиков;
  • использовании кислотного ухода или препаратов с ретинолом;
  • во время курса лечения роаккутаном;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • заболеваниях глаз;
  • некоторых нарушениях в работе нервной системы;
  • онкологических заболеваниях и сахарном диабете;
  • беременности и в период лактации;
  • болезнях кожи и наличие новообразований в зоне воздействия;
  • свежем загаре;
  • инфекционных и хронических заболеваниях в острой фазе;
  • наличии кардиостимулятора, металлических имплантатов.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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