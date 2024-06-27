Как лечат акне на лице при помощи фототерапии в сети клиник «Подружки»?

Стадии акне

Умеренная. Есть небольшое воспаление. На коже заметны черные точки и небольшие бугорки. Тяжелая. Большее количество ярко выраженных комедонов с видимым воспалением. Крайне тяжелая. Появляются рубцовые и кистозные изменения с сильным воспалением. Размеры воспалительного элемента достигают 5 мм.

Почему появляется акне?

Внешние:

прием некоторых лекарственных препаратов;

злоупотребление солнечным загаром;

неправильный уход за кожей и недостаточная гигиена;

использование некачественной косметики.

Внутренние:

гормональные нарушения и изменения;

эндокринные патологии;

гиперкератоз;

нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

слабый иммунитет;

неправильное питание;

стресс.

Как помогает фотолечение?

Противопоказания

приеме антибиотиков;

использовании кислотного ухода или препаратов с ретинолом;

во время курса лечения роаккутаном;

повышенная чувствительность к свету;

заболеваниях глаз;

некоторых нарушениях в работе нервной системы;

онкологических заболеваниях и сахарном диабете;

беременности и в период лактации;

болезнях кожи и наличие новообразований в зоне воздействия;

свежем загаре;

инфекционных и хронических заболеваниях в острой фазе;

наличии кардиостимулятора, металлических имплантатов.

Акне — заболевание кожи, при котором необходимо обратиться к дерматологу и косметологу. Домашний уход из магазина или даже аптеки, купленный самостоятельно, справляется с внешними проявлениями на короткий период, а чаще только усугубляет ситуацию. При лечении акне на лице необходим комплексный подход: медикаментозные препараты, специальная диета и косметологическая терапия.Одним из современных способов избавления от воспалительных процессов на поверхности кожи является фототерапия. В сети клиник «Подружки» представлена услуга фотолечения акне на передовом оборудовании.Специалисты выделяют несколько этапов развития акне в зависимости от тяжести и формы проявления:Легкая стадия. Обычно это небольшие высыпания без воспалительного процесса. Небольшие узелки, располагающиеся на уровне кожи, могут выглядеть как белые и черные точки.Угревая сыпь у подростков обычно связана с гормональными изменениями. У людей старшего возраста причинами акне являются различные заболевания и патологии.Причины появления признаков акне условно делятся на внешние и внутренние.Фототерапия акне на лице и теле способствует очищению кожи даже от стойких проявлений угревой сыпи. В сети клиник «Подружки» для проведения терапии используются аппараты М22 и Nordlys. Методика позволяет уничтожить бактерии Propionibacterium Acnes, которые размножаются внутри фолликула, закупоренного сальной пробкой.Эффект будет заметен уже после первой процедуры. В течение недели после фототерапии акне на лице сужаются поры, восстанавливается структура кожи, значительно выравнивается тон кожи. Внешних признаков угревой болезни становится все меньше, новые воспаления образуются реже и довольно быстро проходят. также фототерапия помогает избавиться от следов постакне.У процедуры есть ряд противопоказаний. Не скрывайте от врача их наличие, это может привести к побочным эффектам.Вам откажут в проведении фотолечения акне при:Узнайте, как лечат акне на лице при помощи фототерапии в сети клиник «Подружки» на нашем сайте.

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