Биохимия крови: зачем сдают этот анализ и как правильно к нему подготовится

Подготовка к анализу

Обычно биохимию крови сдают натощак (на голодный желудок). Это поможет избежать искажения полученных результатов сданного анализа.

За сутки следует отказаться от алкоголя, жирной и жареной пищи.

Заниматься гимнастикой и делать другие физические упражнения накануне анализа тоже не стоит, физкультура тоже может изменить уровень некоторых показателей.

Перед сдачей анализа старайтесь быть спокойными и расслабленными, нервное напряжение может изменить некоторые показатели в крови.

Если имеются какие-либо рекомендации от вашего врача, связанные с подготовкой и отменой препаратов перед сдачей крови, обязательно следуйте им.

Анализы биохимии крови - это лабораторные исследования, дающие возможность оценить различные показатели биохимического состава крови. Они незаменимы в тех случаях, когда определение уровня таких веществ в крови, как глюкоза, холестерин, белки или ферменты является маркером какого-либо сбоя в работе организма. Его назначают при необходимости диагностики системных заболеваний, оценки работы внутренних органов и систем, для контроля эффективности проведенного лечения, а также в рамках скринингов и профилактических обследований.В качестве примера можно вспомнить, что измерение количества глюкозы может быть маркером диабета, а изменение уровня ферментов печени может указать на наличие патологий.Для того чтобы результаты анализа крови были информативными и достоверными, следует обратиться в медицинское заведение, которое имеет собственную лабораторию, а также подготовиться к процедуре. Вот несколько рекомендаций, как правильно подготовиться:Чтобы получить достоверные результаты биохимического анализа крови, важно следовать рекомендациям по подготовке к анализу и информировать его о всех факторах, которые могут повлиять на результаты.Медицинский центр ПРОФЕССОР, расположенный по адресу ул. Чайковского дом 42, имеет собственную лабораторию, которая работает в выходные дни. Записываться на сдачу анализов крови не нужно – можно прийти сообразно графику работы.Помимо работы в выходные, еще одним важным преимуществом лаборатории является современное точное оборудование, благодаря которому Вы сможете получить точные результаты максимально быстро. Сдать биохимию крови в Профессоре ( https://mcprofessor.ru/analizy/krovi/biokhimicheskijj-analiz-krovi ) - это сэкономить не только время, но и деньги.

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