Диагностическая и оперативная гистероскопия матки: всё, что нужно знать о процедуре

Что такое гистероскопия

Диагностической. Применяется для осмотра внутренней поверхности матки и определения наличия различных заболеваний.

Оперативной. Позволяет проводить хирургические манипуляции, такие как удаление полипов, миом, спаек и перегородок.

Показания к проведению

Диагностическая гистероскопия

полипы;

миомы;

перегородки и спайки;

хронический эндометрит;

аденомиоз;

гиперплазия эндометрия.

Оперативная гистероскопия

удаление полипов;

рассечение перегородок и спаек;

прицельное диагностическое выскабливание.

После гистероскопии

Заключение

Визуализация внутренних органов всегда играет ключевую роль в медицине, и когда речь заходит о гинекологических заболеваниях, особенно важно максимально точно оценить состояние матки. Проведение гистероскопии позволяет врачам не просто предположить наличие проблем, а увидеть их и принять решение для лечения.Это метод обследования полости матки с использованием специального эндоскопического оборудования – гистероскопа. Данный прибор представляет собой тонкую трубку с оптической системой, которая вводится в полость матки через влагалище и шейку матки. Благодаря этому врачу удается визуально оценить состояние внутренних стенок матки и провести необходимые манипуляции.Гистероскопия бывает:Гистероскопия назначается при различных гинекологических проблемах, таких как тяжелые или нерегулярные менструации, аномальные маточные кровотечения, миомы и полипы матки. Она используется и при проблемах с зачатием (бесплодии), выкидышах в анамнезе, подозрении на наличие перегородок или спаек в матке, хроническом эндометрите, аденомиозе и гиперплазии эндометрия.Перед ее проведением необходимо пройти определенную подготовку. Это включает в себя сдачу общего анализа крови и мочи, определение группы крови и резус-фактора, серологические исследования на ВИЧ, сифилис и гепатиты. Потребуется пройти и рентген органов грудной клетки и электрокардиограмму, сдать тест на беременность, мазок и пройти ультразвуковое исследование.Кроме того, за несколько дней до процедуры необходимо исключить половые контакты. А само исследование проводится натощак (последний прием пищи должен быть минимум за 6 часов до процедуры).Процедура проводится под местной анестезией (спинальной или эпидуральной) и занимает около получаса. Врач вводит в матку тонкий гистероскоп диаметром не более 4 мм и заполняет ее углекислым газом или физраствором для расправления стенок. Это позволяет врачу тщательно осмотреть внутреннюю поверхность матки и обнаружить возможные отклонения.При диагностической гистероскопии могут быть выявлены следующие патологии:Оперативная гистероскопия используется для выполнения различных хирургических вмешательств. В этом случае применяется гистероскоп с большим диаметром (от 8 до 10 мм), через который можно ввести необходимые инструменты. Операция проводится под общей анестезией и занимает около 1,5 часа. После процедуры пациентка находится под наблюдением врачей в течение 3-4 часов.Во время обследования могут выполняться следующие манипуляции:После проведения процедуры, особенно под общей анестезией, важно следовать определенным рекомендациям для восстановления. Пациентке необходимо отдыхать до полного прекращения действия анестезии и избегать вождения в течение 24 часов после процедуры. В течение одной недели или до прекращения кровотечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов и использовать гигиенические прокладки вместо тампонов.Для снижения риска инфекций и ускорения процесса восстановления следует избегать физических нагрузок и стрессовых ситуаций, а также принимать обезболивающие препараты, назначенные врачом. Регулярные визиты к врачу для контроля состояния помогут обеспечить успешное восстановление.Обратите внимание, что гистероскопия имеет ряд противопоказаний, которые необходимо учитывать перед назначением процедуры. Среди них – беременность, острые инфекционные заболевания, острые воспалительные заболевания органов малого таза, сильное маточное кровотечение, стеноз и рак шейки матки.Как вы видите, гистероскопия – высокоэффективный метод диагностики и лечения различных гинекологических заболеваний. Процедура позволяет врачу увидеть реальную картину состояния матки и принять наиболее оптимальные решения для дальнейшего лечения. Гистероскопия может выявить множество патологий, которые ранее оставались незамеченными, и таким образом, улучшить качество жизни пациенток. Следование рекомендациям врача и правильная подготовка к процедуре обеспечивают успешное проведение процедуры и минимальные риски для здоровья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.