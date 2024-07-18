Что такое когнитивные нарушения мозга?

Лечение

Хирургическое вмешательство. В случае гидроцефалии может потребоваться установка шунта для отвода избыточной мозговой жидкости из желудочков мозга в другую часть тела. Лекарственная терапия. Для контроля симптомов могут применяться лекарства для снижения внутричерепного давления, облегчения боли или других симптомов, связанных с когнитивными нарушениями мозга, например Цитиколин, цена которого зависит от дозировки и формы выпуска. Физиотерапия и реабилитация. После хирургического вмешательства могут потребоваться физиотерапия и реабилитация для восстановления функций и улучшения качества жизни пациента. Следование рекомендациям врача. Важно следовать рекомендациям врача относительно приема лекарств, режима дня, физической активности и других аспектов лечения. Все препараты можно приобрести в аптеке рядом с домом.

Симптоматика

Постоянные или приступообразные головные боли могут быть одним из наиболее распространенных симптомов. При гидроцефалии или других нарушениях циркуляции мозговой жидкости могут возникать судороги. Снижение уровня сознания. Это может проявляться как сонливость, заторможенность или даже кома в случаях тяжелых нарушений. Рвота и тошнота. Эти симптомы могут быть вызваны повышенным внутричерепным давлением. Концентрационные проблемы, нарушения памяти, внимания. Проблемы со зрением. Включая двоение, размытость, потерю периферического зрения и другие изменения. Судорожный синдром. Может проявляться в виде эпилептических припадков. Раздражительность, агрессивность, депрессия.

Профилактика

Сбалансированное питание с ограничением жиров, холестерина и натрия, а также богатое фруктами, овощами и злаками. Отказ от вредных привычек.

Регулярное измерение артериального давления и уровня холестерина.

Если у вас есть диабет, артериальная гипертензия или другие хронические заболевания, важно следить за ними и своевременно лечить.

Когнитивные нарушения мозга (КНМ) относятся к состояниям, связанным со снижением когнитивных процессов человека, что приводит к изменениям в худшую сторону в познавательной сфере. При когнитивных нарушениях снижается интеллектуальная работоспособность, ухудшается память. Эти процессы зачастую носят индивидуальный характер и у разных больных проявляются по-разному.Лечебная терапия зависит от конкретного диагноза и причин этих нарушений. Вот общие методы лечения, которые могут применяться в случае КНМ:Лечение когнитивных нарушений мозга должно проводиться под наблюдением опытного невролога или нейрохирурга, который разработает индивидуальный план лечения, учитывая особенности каждого конкретного случая.Есть как общие, так и характерные симптомы:Главное – как можно скорее приступить к лечению и строго следовать всем рекомендациям специалиста.Чтобы снизить риски образования когнитивных нарушений мозга, необходимо соблюдать следующие меры:Эти рекомендации помогут снизить риск возникновения когнитивных нарушений мозга и поддерживать здоровье сосудистой системы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.