Что такое когнитивные нарушения мозга?
Когнитивные нарушения мозга (КНМ) относятся к состояниям, связанным со снижением когнитивных процессов человека, что приводит к изменениям в худшую сторону в познавательной сфере. При когнитивных нарушениях снижается интеллектуальная работоспособность, ухудшается память. Эти процессы зачастую носят индивидуальный характер и у разных больных проявляются по-разному.
ЛечениеЛечебная терапия зависит от конкретного диагноза и причин этих нарушений. Вот общие методы лечения, которые могут применяться в случае КНМ:
- Хирургическое вмешательство. В случае гидроцефалии может потребоваться установка шунта для отвода избыточной мозговой жидкости из желудочков мозга в другую часть тела.
- Лекарственная терапия. Для контроля симптомов могут применяться лекарства для снижения внутричерепного давления, облегчения боли или других симптомов, связанных с когнитивными нарушениями мозга, например Цитиколин, цена которого зависит от дозировки и формы выпуска.
- Физиотерапия и реабилитация. После хирургического вмешательства могут потребоваться физиотерапия и реабилитация для восстановления функций и улучшения качества жизни пациента.
- Следование рекомендациям врача. Важно следовать рекомендациям врача относительно приема лекарств, режима дня, физической активности и других аспектов лечения. Все препараты можно приобрести в аптеке рядом с домом.
СимптоматикаЕсть как общие, так и характерные симптомы:
- Постоянные или приступообразные головные боли могут быть одним из наиболее распространенных симптомов.
- При гидроцефалии или других нарушениях циркуляции мозговой жидкости могут возникать судороги.
- Снижение уровня сознания. Это может проявляться как сонливость, заторможенность или даже кома в случаях тяжелых нарушений.
- Рвота и тошнота. Эти симптомы могут быть вызваны повышенным внутричерепным давлением.
- Концентрационные проблемы, нарушения памяти, внимания.
- Проблемы со зрением. Включая двоение, размытость, потерю периферического зрения и другие изменения.
- Судорожный синдром. Может проявляться в виде эпилептических припадков.
- Раздражительность, агрессивность, депрессия.
ПрофилактикаЧтобы снизить риски образования когнитивных нарушений мозга, необходимо соблюдать следующие меры:
- Сбалансированное питание с ограничением жиров, холестерина и натрия, а также богатое фруктами, овощами и злаками. Отказ от вредных привычек.
- Регулярное измерение артериального давления и уровня холестерина.
- Если у вас есть диабет, артериальная гипертензия или другие хронические заболевания, важно следить за ними и своевременно лечить.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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