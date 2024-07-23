Виды кровоостанавливающих препаратов в стоматологии

Данная статья подготовлена порталом StomMarket.Ru и содержит обзор кровоостанавливающих препаратов и примеры их использования в стоматологической практике.

В стоматологии кровоостанавливающие препараты используют, когда повреждаются кровеносные сосуды и артериальные стволы внутри полости рта, с целью остановить кровотечение. Классические гемостатики — это материалы, созданные на основе целлюлозы, коллагена и желатина. Также компонентами могут выступать альгинаты и воск. Гемостатические средства востребованы среди стоматологов-эндодонтистов, а также имплантологов, хирургов, ортодонтов и ортопедов.

Классификация гемостатиков: виды, отличительные черты, свойства

Вне зависимости от того, приходится лечить кариес, удалять нервы или проводить другие процедуры, в процессе можно повредить десны и мелкие сосуды. С помощью кровоостанавливающих средств стоматологи останавливают кровотечение. Это необходимо не только для того, чтобы избежать существенной потери крови, но и для того, чтобы врачу было проще работать с ротовой полостью. Правильно подобранные гемостатики позволяют также не допускать появления воспалений и гематом.

Местные кровоостанавливающие препараты

Эти средства действуют направленно. Их используют, когда повреждаются крупные сосуды или возникает диффузное кровотечение. Нередко их задействуют в неотложных хирургических процедурах, с их помощью удается остановить паренхиматозное и капиллярное кровотечение.

Гемостатики местного действия могут по-разному влиять на пораженную область, поэтому подбирают их ситуативно. Главная цель — не допустить кровопотери. Среди действующих препаратов выделяют механические, термические и химические.

Механические

Основа механических гемостатиков, которые останавливают потерю крови в полости рта, — это компоненты для свертывания крови. Такие средства подбирают в зависимости от характера кровотечения, состояния десен, особенностей строения челюсти. Эти и другие факторы должен учесть в процессе медицинский специалист.

Важно! Механические кровоостанавливающие препараты — это оперативные меры. Их применяют, принимая в расчет анатомические особенностей операционной зоны. Это может быть воздействие клипированием, лигированием сосудов; тампонада.

Термические

Устройства, которые используются для коагуляции, работают на основе физических принципов. Применяется фото-, электрическая, аргоноплазменная коагуляция; также она проводится с помощью лазера, ультразвука, радиочастот, микроволн.

Химические

Средства химического гемостаза локального действия — это аппликации с непосредственным воздействием на систему свертывания крови.

Желатиновые губки, пластинки, пенки

Такие гемостатики имеют однородную, пористую структуру. Для их производства используют очищенную и высушенную пену на основе желатина. Результатом воздействия становится местный кровоостанавливающий эффект. Он достигается благодаря тому, что тромбоциты активируются, проникая в поры губки. На ее поверхности формируется тромбоцитарный агрегат, образуется сгусток фибрина.

Губки на основе желатина позволяют успешно остановить венозное, капиллярное, паренхиматозное кровотечение. Биодеструктивный процесс в случае с такими средствами занимает от трех до пяти недель.

Коллагеновые гемостатики: пленки и пластины

В этом случае кровотечение останавливается благодаря тому, что тромбоциты агрегируются на пластине, которая состоит из разветвленной сети волокон коллагена. По аналогии с желатиновыми губками, коллагеновые средства обеспечивают эффект после остановки кровотечения, когда их оставляют на поверхности раны. Со временем губка и лекарства, которыми она пропитана, лизируются и ускоряют регенерацию в организме.

Нередко коллагеновые средства для остановки местных кровотечений используют совместно с антибиотическими, антисептическими, репаративными препаратами. Коллаген в составе пластинок и пленок, борная кислота или фурацилин помогают восстанавливать ткани после повреждений, не допускать проникновения бактерий. Затем происходит полное рассасывание веществ внутри раны или ротовой полости.

Некоторые коллагеновые кровоостанавливающие средства местного действия содержат метилурацил — не относящийся к стероидам анаболик. Его задача — репаративный эффект, обеспечивающий ускорение роста и созревания грануляционной ткани, процесс заживления.

Справка. Гемостатики этого типа, содержащие метилурацил, используют, чтобы заживлять очаги кровотечения при лучевых и трофических язвах, а также глубоких ранах, которые долго заживают, при эрозионных процессах слизистой ротовой полости и пародонта.

Фибриновый клей

Главные действующие вещества такого клея: тромбин, фактор XIII, фибриноген. Когда состав наносят на пораженный участок, образуется пленка фибрина с гладкой поверхностью. Благодаря ей происходит заживление, сама пленка постепенно рассасывается целиком.

Фибриновый клей используют, чтобы останавливать капиллярное, паренхиматозное кровотечение. С его помощью склеивают и фиксируют ткани, если они расходятся.

Целлюлозные препараты

Эти средства являются порошкообразными и содержат целлюлозу, которая прошла процесс окисления; также в их состав входят полиглюкин и вода. Отличительная черта таких препаратов: их готовят прямо перед тем, как использовать. Это превосходный пломбировочный материал, который останавливает кровотечение в случае с проблемными участками зубов и зубных каналов.

Комбинированные средства

Основу составляет пластина коллагена, поверх которой наносятся фибриноген, тромбин, апротинин. Взаимодействуя с раной, тромбин обеспечивает переход фибриногена в фибрин. Благодаря этому фибринолиз затормаживается, кровотечение останавливается.

Как правильно выбрать оптимальный гемостатик

Чтобы не ошибиться при подборе, необходимо учитывать несколько факторов.

Способ, которым инициируется и осуществляется остановка кровотечения. Средство выбирают в зависимости от того, как именно оно воздействует на пораженный участок. Иногда необходимо быстро остановить кровотечение химическим способом, иногда нужно механически запустить агрегацию тромбоцитов. Состав. Исходя из того, что содержит препарат, определяют форму, в которой он выпускается, и время, в течение которого он рассасывается. Важно определить, как соотносятся между собой желатин, коллаген, целлюлоза и крахмал в составе. Работая с прикорневыми каналами, проще задействовать порошки; если же поражены десны, обычно применяют ткани и губки. Скорость остановки кровотечения. Инструкция к каждому препарату указывает в том числе срок, в течение которого он оказывает действие. Резорбция может длиться от двух суток до пяти-шести недель. Негативные эффекты, уровень риска. В инструкциях содержатся детальные описания возможных побочных эффектов от веществ, которые входят в состав. Это позволяет понять, какую угрозу создают соответствующие манипуляции. Простота удаления остатков препарата по окончании процедуры. Любой гемостатик, применяемый в стоматологической сфере, должен утилизироваться строго по инструкции. Удобство нанесения препарата без дискомфорта для пациента. Использование кровоостанавливающих средств не должно вызывать неприятных ощущений при работе с зубами, поскольку это — только дополнительная мера, которая восстанавливает целостность раны и не допускает потерь крови.

Важно! Если при использовании препарата у специалиста или пациента появляются неприятные ощущения — препарат просрочен, применять его нельзя.

Требования к стоматологическим гемостатикам

Оптимальное средство для остановки кровотечения должно соответствовать ряду критериев:

Быстрое воздействие на пораженный участок. Качественный препарат позволяет прекратить кровотечение за две-три минуты. Капиллярное, паренхиматозное кровотечение должно целиком останавливаться на протяжении не более чем четырех минут.

Достаточная адгезивность. Вещество, которое наносится на поверхность слизистой, должно вступать с ней в максимально активную связь.

Предотвращение рецидивов. Важно, чтобы результат достигался сразу и кровотечение не возобновлялось.

Отсутствие раздражающих компонентов. Необходимо, чтобы гемостатик не содержал веществ, способных оказать воздействие на окружающие ткани, и не образовывал продукты распада.

Удобство использования. Гемостатик должен равномерно распределиться по пораженной области, сразу покрыть всю ее поверхность. Также важно, чтобы он снимался без резорбции, не требуя лишних усилий.

Пять лучших кровоостанавливающих средств

Капрамин, Владмива

Этот гемостатик используют, когда снимают камни, обрабатывают лунки, удаляют зубы. Капрамин служит для остановки кровотечений после прямого снятия слепков. Препарат выпускается в форме жидкости или геля. Во втором случае может накладываться на зубы верхней челюсти точечно. Средство не растекается, поэтому воздействует на очаг поражения предельно эффективно.

Основной компонент Капрамина — алюминий хлористый. Его реакция с бромидом цетримониума предотвращает воздействие бактерий, устраняет возникающую у пациента боль. Использовать такой гемостатик несложно, состав нетоксичен. Хотя действующие вещества достаточно активны, зубной камень не меняет цвет. Смыть Капрамин можно проточной водой.

Гемоблок Дент, МОНИИК

Препарат используют при капиллярных кровотечениях после хирургического вмешательства, когда удаляют зубы и прилегающие нервные ткани. Такой гемостатик часто используют, когда удаляют камни, обрабатывают лунки и кровоподтеки десен, снимают слепки.

Действующее вещество — серебряная соль полиакриловой кислоты. Она эффективно замедляет рост бактерий и уничтожает их, а также отчасти ослабляет боль у пациента. При этом не возникает токсического эффекта, а ткани вокруг очага поражения не испытывают раздражения.

Справка. Результат при использовании этого препарата достигается практически мгновенно, рецидивы полностью исключены. Смывать раствор или выполаскивать его из полости рта не требуется. Гемостатик выпускается в форме жидкости, содержит ватные пеллеты.

ЭндоЖи №4, Владмива

Действующее вещество — хлористый алюминий, который обеспечивает мгновенный гемостатический эффект при внутриканальных кровотечениях. Препарат выпускают в виде жидкости, которая содержится во флаконе с крышкой-капельницей. Для применения небольшой объем средства наносят на тампон. При воздействии происходит также обеззараживание тканей пораженного участка, не допускается размножение бактерий.

Отличительная характеристика ЭндоЖи №4 — превосходный вяжущий эффект. Капилляры укрепляются, кровотечение останавливается за короткий срок. Водный состав нетоксичен, его нетрудно смыть водой, неприятного запаха также нет.

Жидкость гемостатическая для ретракции десны, Технодент

В состав геля входит хлорид алюминия, позволяющий успешно заживлять десны при капиллярном кровотечении. Бактерии уничтожаются за счет четвертичной соли аммония.

Использовать препарат можно в агрессивных условиях при +32…+42 °C, он обладает вяжущими свойствами и обеспечивает моментальную десенную ретракцию на срок в двадцать-тридцать минут. Компоненты в составе не окрашивают поверхность, а сам гемостатик достаточно смыть проточной водой.

Racestyptine, Septodont

Форма выпуска — раствор либо нити с раствором. В первом случае их используют при апикальных кровотечениях, при инфильтрации крови из десен в пришеечных областях. Во втором случае — если возникают слабые десневые кровоподтеки после ретракции, перед снятием слепков.

Среди действующих веществ — хлорид алюминия. Он дает бережный вяжущий эффект, обеспечивает стягивание здоровых поверхностей тканей десны, способствует заживлению, противодействует воспалению.



Выпускается немало гемостатиков, которые стоматологи активно используют, чтобы не допускать потерь крови и заживлять раны у пациентов. Подбирая препарат, специалисты учитывают, какая именно процедура проводится, насколько существенно поражены ткани. Если сделать верный выбор, то удастся мгновенно остановить кровотечение и достичь пикового результата за несколько часов.



Источник: Стоммаркет — стоматологические расходные материалы для стоматологий и поликлиник

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