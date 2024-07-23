ТОП-10 частных наркологий в Санкт-Петербурге
С алкогольной и наркотической зависимостью сегодня сталкиваются очень многие. Но даже при большом стаже этих заболеваний остается надежда на полное излечение и восстановление социальных связей. Для этого нужно обратиться за помощью в хорошую наркологическую клинику.
Высококвалифицированный персонал относится к своим пациентам уважительно, проявляет сочувствие и сострадание. В клинике создана безопасная среда, в которой человек значительно быстрее и решительнее расстается с пагубными зависимостями и возвращается к нормальной жизни без алкоголя и наркотиков. Пациентов вовлекают в активное сотрудничество с наркологами, психологами, психотерапевтами. В результате этого взаимодействия формируется настолько твердое стремление к трезвости, что человек уже навсегда освобождается от тяги к спиртному или наркотическим веществам.
Преимущества:
Приехавшие по вызову врачи умеют убедить пациента отказаться от внутреннего сопротивления лечению и начать движение к избавлению от зависимости. При поступлении больного в стационар диагностику выполняет многопрофильная медицинская команда. Слаженная работа врачей разных специальностей обеспечивает лечение, которое является персонифицированным и высокоэффективным.
Преимущества:
Вывод из запоя «Лазарет» обеспечивает как на дому, так и в стационаре. Медикаменты, которые вводятся с помощью капельниц, снимают похмельный синдром и даже минимизируют тягу к спиртному. Но для полного избавления от зависимости нужно пройти весь курс лечения.
Преимущества:
Преимущества:
Врачи используют как традиционные, так и новейшие методики для снижения стресса, боли, различных неприятных ощущений, вызванных похмельным синдромом или наркотической ломкой.
Преимущества:
Методы лечения «БыстроМед» направлены на восстановления тела и души и полного избавления от тяги к алкоголю или наркотикам. Основу исцеления закладывает тщательное обследование при начале лечения.
Преимущества:
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Рейтинг лучших наркологий в СПб
- Клиника доктора Лазарева
- Доктор САН
- Лазарет
- Новая Жизнь
- Кристалл
- БыстроМед
- Здоровый Санкт-Петербург
- Практик
- Нарника
- Статус Грация +
Клиника доктора ЛазареваЗнаменитая наркологическая клиника доктора Лазарева использует целостный подход к восстановлению здоровья. Врачи не просто лечат алкогольную или наркотическую зависимость, но возвращают человека к полноценной жизни, помогают ему восстановить нарушенные социальные контакты и семейные связи.
Высококвалифицированный персонал относится к своим пациентам уважительно, проявляет сочувствие и сострадание. В клинике создана безопасная среда, в которой человек значительно быстрее и решительнее расстается с пагубными зависимостями и возвращается к нормальной жизни без алкоголя и наркотиков. Пациентов вовлекают в активное сотрудничество с наркологами, психологами, психотерапевтами. В результате этого взаимодействия формируется настолько твердое стремление к трезвости, что человек уже навсегда освобождается от тяги к спиртному или наркотическим веществам.
Преимущества:
- комплексное восстановление физического и психологического здоровья;
- эффективная ресоциализация;
- максимально комфортная детоксикация;
- команда медицинского персонала состоит только из высококвалифицированных, опытных, дипломированных специалистов;
- надежная профилактика рецидивов
Доктор САНКлиника предлагает экстренную детоксикацию на дому (вывод из запоя), стационарное лечение, эффективные амбулаторные программы. Врачи лечат не только саму зависимость, но и физиологические последствия употребления алкоголя или наркотиков.
Приехавшие по вызову врачи умеют убедить пациента отказаться от внутреннего сопротивления лечению и начать движение к избавлению от зависимости. При поступлении больного в стационар диагностику выполняет многопрофильная медицинская команда. Слаженная работа врачей разных специальностей обеспечивает лечение, которое является персонифицированным и высокоэффективным.
Преимущества:
- пациент получает терапию, которая разрабатывается специально для него;
- детоксикация проводится настолько комфортно, насколько это вообще возможно;
- результативная защита от срывов;
- в палатах создана умиротворяющая, расслабляющая атмосфера, помогающая собраться с силами для борьбы с недугом;
- цены на любые услуги доступны пациентам с любым уровнем дохода.
ЛазаретЭффективность лечения, которое предлагает это крупное медучреждение, основывается на принципе, утверждающим, что каждый пациент абсолютно уникален и должен получать строго индивидуальное лечение.
Вывод из запоя «Лазарет» обеспечивает как на дому, так и в стационаре. Медикаменты, которые вводятся с помощью капельниц, снимают похмельный синдром и даже минимизируют тягу к спиртному. Но для полного избавления от зависимости нужно пройти весь курс лечения.
Преимущества:
- предоставляются индивидуально подобранные методики лечения;
- действенная профилактика запойных срывов, различные методы кодирования;
- абсолютная конфиденциальность;
- полноценное восстановление общего здоровья;
- цены подходят всем клиентам.
Новая ЖизньУже более десяти лет наркологический центр оказывает срочную наркологическую помощь и предоставляет стационарное лечение. Выездные бригады врачей дежурят круглосуточно и в любую минуту готовы выехать на вызов. На дому пациентам проводят внутривенную инфузию (капельницы), помогающую быстро вывести опасные токсины из организма и поддержать общее состояние. После вывода из запоя человеку предлагают пройти полный курс лечения от алкоголизма. Разработанные «Лазаретом» программы дают положительный результат в 100% случаев.
Преимущества:
- эффективное предупреждение возврата к зависимостям;
- лечение сопутствующих заболеваний;
- действенная программа реабилитации;
- персонализированные план лечения;
- отличный уровень бытового обслуживания в стационаре.
КристаллМедицинский центр предлагает комплексные программы лечения алкоголизма и наркомании. Дежурные бригады круглосуточно принимают вызовы и оказывают помощь на дому. Кроме того, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью предлагается стационарное лечение.
Врачи используют как традиционные, так и новейшие методики для снижения стресса, боли, различных неприятных ощущений, вызванных похмельным синдромом или наркотической ломкой.
Преимущества:
- комплексная медицинская помощь;
- тщательно сбалансированные оздоровительные процедуры;
- время, проведенное в стационаре, воспринимается пациентами как приятный досуг;
- квалифицированная психологическая помощь — неотъемлемая часть общего лечения;
- быстрое облегчение ломки и похмельного синдрома, улучшение настроения.
БыстроМедНаркологический центр европейского уровня. Предоставляет услуги по детоксикации на дому, а также амбулаторное и стационарное лечение. Соответствующие программы поддержки разработаны и для членов семей пациентов. Кроме того, центр проводит принудительное лечение алкоголизма по решению суда.
Методы лечения «БыстроМед» направлены на восстановления тела и души и полного избавления от тяги к алкоголю или наркотикам. Основу исцеления закладывает тщательное обследование при начале лечения.
Преимущества:
- широкий спектр самых эффективных методов терапии;
- выздоровление протекает с комфортом;
- лечение строго конфиденциально;
- успешное восстановление уверенности в себе;
- вероятность рецидива снижена практически до нуля.
Здоровый Санкт-ПетербургРеабилитационный центр, предоставляющий как реабилитацию, так и лечение алкогольной и наркотических зависимостей. Процедуры могут проводиться на дому, амбулаторно, в стационаре. Центр активно сотрудничает с рядом православных и волонтерских организаций, известными актерами и общественными деятелями.
Преимущества:
- в стационаре можно полностью отвлечься от суеты и погрузиться в атмосферу отдыха и восстановления;
- лечебные программы составляются индивидуально для каждого пациента;
- у пациентов формируется сила воли, позволяющая осознанно противостоять соблазнам;
- детоксикацию и другие процедуры врачи стараются сделать максимально комфортными;
- у выздоровевших практически не бывает рецидивов зависимости.
ПрактикМедучреждение предоставляет лечение экспертного уровня. Процедуры адаптируются к индивидуальным особенностям и потребностям пациента. Обеспечивается тщательная медикаментозная детоксикация при постоянном наблюдении. Пролечиваются сопутствующие заболевания.
Преимущества:
- индивидуальные лечебные программы и круглосуточный уход;
- гарантированное быстрое выздоровление и возвращение к нормальной жизни без зависимости;
- рецидивов практически не бывает;
- адекватные цены и разнообразные формы оплаты;
- уютные, отлично оборудованные палаты.
НарникаКлиника наркологического и психиатрического профиля. Квалификация и опыт медицинского персонала гарантируют отказ от зависимости и восстановление здоровья. Каждый пациент получает индивидуальную и всестороннюю терапию.
Преимущества:
- действенные, научно обоснованные методы лечения;
- качественное восстановление общего физического и психического здоровья;
- обеспечивается надежная защита от возврата зависимости;
- предлагаются индивидуально составленные программы реабилитации и ресоциализации;
- в стационаре обеспечивается первоклассный уход, уютные палаты и вкусная кухня.
Статус Грация +Многопрофильное медучреждение, предлагающее, кроме массы других услуг, кодирование от алкоголизма. Прием в клинике ведут высококвалифицированные врачи, имеющие большой опыт работы. «Грация» располагает самым современным диагностическим оборудованием, выполняет целый ряд анализов. Записаться на прием можно в любое время суток через онлайн-форму.
Преимущества:
- процедура проводится только после тщательного обследования;
- предлагается один из самых эффективных методов: подшивка капсулы дисульфирама под лопатку;
- по запросу пациента выдается официальная справка о выполнении кодирования;
- процедуры проводятся в очень комфортной обстановке;
- доступные цены.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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