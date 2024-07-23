ТОП-10 частных наркологий в Санкт-Петербурге

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С алкогольной и наркотической зависимостью сегодня сталкиваются очень многие. Но даже при большом стаже этих заболеваний остается надежда на полное излечение и восстановление социальных связей. Для этого нужно обратиться за помощью в хорошую наркологическую клинику.

Рейтинг лучших наркологий в СПб

  1. Клиника доктора Лазарева
  2. Доктор САН
  3. Лазарет
  4. Новая Жизнь
  5. Кристалл
  6. БыстроМед
  7. Здоровый Санкт-Петербург
  8. Практик
  9. Нарника
  10. Статус Грация +

Клиника доктора Лазарева

Знаменитая наркологическая клиника доктора Лазарева использует целостный подход к восстановлению здоровья. Врачи не просто лечат алкогольную или наркотическую зависимость, но возвращают человека к полноценной жизни, помогают ему восстановить нарушенные социальные контакты и семейные связи.
Высококвалифицированный персонал относится к своим пациентам уважительно, проявляет сочувствие и сострадание. В клинике создана безопасная среда, в которой человек значительно быстрее и решительнее расстается с пагубными зависимостями и возвращается к нормальной жизни без алкоголя и наркотиков. Пациентов вовлекают в активное сотрудничество с наркологами, психологами, психотерапевтами. В результате этого взаимодействия формируется настолько твердое стремление к трезвости, что человек уже навсегда освобождается от тяги к спиртному или наркотическим веществам.
Преимущества:
  • комплексное восстановление физического и психологического здоровья;
  • эффективная ресоциализация;
  • максимально комфортная детоксикация;
  • команда медицинского персонала состоит только из высококвалифицированных, опытных, дипломированных специалистов;
  • надежная профилактика рецидивов

Доктор САН

Клиника предлагает экстренную детоксикацию на дому (вывод из запоя), стационарное лечение, эффективные амбулаторные программы. Врачи лечат не только саму зависимость, но и физиологические последствия употребления алкоголя или наркотиков.
Приехавшие по вызову врачи умеют убедить пациента отказаться от внутреннего сопротивления лечению и начать движение к избавлению от зависимости. При поступлении больного в стационар диагностику выполняет многопрофильная медицинская команда. Слаженная работа врачей разных специальностей обеспечивает лечение, которое является персонифицированным и высокоэффективным.
Преимущества:
  • пациент получает терапию, которая разрабатывается специально для него;
  • детоксикация проводится настолько комфортно, насколько это вообще возможно;
  • результативная защита от срывов;
  • в палатах создана умиротворяющая, расслабляющая атмосфера, помогающая собраться с силами для борьбы с недугом;
  • цены на любые услуги доступны пациентам с любым уровнем дохода.

Лазарет

Эффективность лечения, которое предлагает это крупное медучреждение, основывается на принципе, утверждающим, что каждый пациент абсолютно уникален и должен получать строго индивидуальное лечение.
Вывод из запоя «Лазарет» обеспечивает как на дому, так и в стационаре. Медикаменты, которые вводятся с помощью капельниц, снимают похмельный синдром и даже минимизируют тягу к спиртному. Но для полного избавления от зависимости нужно пройти весь курс лечения.
Преимущества:
  • предоставляются индивидуально подобранные методики лечения;
  • действенная профилактика запойных срывов, различные методы кодирования;
  • абсолютная конфиденциальность;
  • полноценное восстановление общего здоровья;
  • цены подходят всем клиентам.

Новая Жизнь

Уже более десяти лет наркологический центр оказывает срочную наркологическую помощь и предоставляет стационарное лечение. Выездные бригады врачей дежурят круглосуточно и в любую минуту готовы выехать на вызов. На дому пациентам проводят внутривенную инфузию (капельницы), помогающую быстро вывести опасные токсины из организма и поддержать общее состояние. После вывода из запоя человеку предлагают пройти полный курс лечения от алкоголизма. Разработанные «Лазаретом» программы дают положительный результат в 100% случаев.
Преимущества:
  • эффективное предупреждение возврата к зависимостям;
  • лечение сопутствующих заболеваний;
  • действенная программа реабилитации;
  • персонализированные план лечения;
  • отличный уровень бытового обслуживания в стационаре.

Кристалл

Медицинский центр предлагает комплексные программы лечения алкоголизма и наркомании. Дежурные бригады круглосуточно принимают вызовы и оказывают помощь на дому. Кроме того, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью предлагается стационарное лечение.
Врачи используют как традиционные, так и новейшие методики для снижения стресса, боли, различных неприятных ощущений, вызванных похмельным синдромом или наркотической ломкой.
Преимущества:
  • комплексная медицинская помощь;
  • тщательно сбалансированные оздоровительные процедуры;
  • время, проведенное в стационаре, воспринимается пациентами как приятный досуг;
  • квалифицированная психологическая помощь — неотъемлемая часть общего лечения;
  • быстрое облегчение ломки и похмельного синдрома, улучшение настроения.

БыстроМед

Наркологический центр европейского уровня. Предоставляет услуги по детоксикации на дому, а также амбулаторное и стационарное лечение. Соответствующие программы поддержки разработаны и для членов семей пациентов. Кроме того, центр проводит принудительное лечение алкоголизма по решению суда.
Методы лечения «БыстроМед» направлены на восстановления тела и души и полного избавления от тяги к алкоголю или наркотикам. Основу исцеления закладывает тщательное обследование при начале лечения.
Преимущества:
  • широкий спектр самых эффективных методов терапии;
  • выздоровление протекает с комфортом;
  • лечение строго конфиденциально;
  • успешное восстановление уверенности в себе;
  • вероятность рецидива снижена практически до нуля.

Здоровый Санкт-Петербург

Реабилитационный центр, предоставляющий как реабилитацию, так и лечение алкогольной и наркотических зависимостей. Процедуры могут проводиться на дому, амбулаторно, в стационаре. Центр активно сотрудничает с рядом православных и волонтерских организаций, известными актерами и общественными деятелями.
Преимущества:
  • в стационаре можно полностью отвлечься от суеты и погрузиться в атмосферу отдыха и восстановления;
  • лечебные программы составляются индивидуально для каждого пациента;
  • у пациентов формируется сила воли, позволяющая осознанно противостоять соблазнам;
  • детоксикацию и другие процедуры врачи стараются сделать максимально комфортными;
  • у выздоровевших практически не бывает рецидивов зависимости.

Практик

Медучреждение предоставляет лечение экспертного уровня. Процедуры адаптируются к индивидуальным особенностям и потребностям пациента. Обеспечивается тщательная медикаментозная детоксикация при постоянном наблюдении. Пролечиваются сопутствующие заболевания.
Преимущества:
  • индивидуальные лечебные программы и круглосуточный уход;
  • гарантированное быстрое выздоровление и возвращение к нормальной жизни без зависимости;
  • рецидивов практически не бывает;
  • адекватные цены и разнообразные формы оплаты;
  • уютные, отлично оборудованные палаты.

Нарника

Клиника наркологического и психиатрического профиля. Квалификация и опыт медицинского персонала гарантируют отказ от зависимости и восстановление здоровья. Каждый пациент получает индивидуальную и всестороннюю терапию.
Преимущества:
  • действенные, научно обоснованные методы лечения;
  • качественное восстановление общего физического и психического здоровья;
  • обеспечивается надежная защита от возврата зависимости;
  • предлагаются индивидуально составленные программы реабилитации и ресоциализации;
  • в стационаре обеспечивается первоклассный уход, уютные палаты и вкусная кухня.

Статус Грация +

Многопрофильное медучреждение, предлагающее, кроме массы других услуг, кодирование от алкоголизма. Прием в клинике ведут высококвалифицированные врачи, имеющие большой опыт работы. «Грация» располагает самым современным диагностическим оборудованием, выполняет целый ряд анализов. Записаться на прием можно в любое время суток через онлайн-форму.
Преимущества:
  • процедура проводится только после тщательного обследования;
  • предлагается один из самых эффективных методов: подшивка капсулы дисульфирама под лопатку;
  • по запросу пациента выдается официальная справка о выполнении кодирования;
  • процедуры проводятся в очень комфортной обстановке;
  • доступные цены.
Все медучреждения, вошедшие в ТОП-10, имеют актуальные лицензии, дающие им право осуществлять медицинскую деятельность.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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