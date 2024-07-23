ТОП-10 частных наркологий в Санкт-Петербурге

Рейтинг лучших наркологий в СПб

Клиника доктора Лазарева Доктор САН Лазарет Новая Жизнь Кристалл БыстроМед Здоровый Санкт-Петербург Практик Нарника Статус Грация +

Клиника доктора Лазарева

комплексное восстановление физического и психологического здоровья;

эффективная ресоциализация;

максимально комфортная детоксикация;

команда медицинского персонала состоит только из высококвалифицированных, опытных, дипломированных специалистов;

надежная профилактика рецидивов

Доктор САН

пациент получает терапию, которая разрабатывается специально для него;

детоксикация проводится настолько комфортно, насколько это вообще возможно;

результативная защита от срывов;

в палатах создана умиротворяющая, расслабляющая атмосфера, помогающая собраться с силами для борьбы с недугом;

цены на любые услуги доступны пациентам с любым уровнем дохода.

Лазарет

предоставляются индивидуально подобранные методики лечения;

действенная профилактика запойных срывов, различные методы кодирования;

абсолютная конфиденциальность;

полноценное восстановление общего здоровья;

цены подходят всем клиентам.

Новая Жизнь

эффективное предупреждение возврата к зависимостям;

лечение сопутствующих заболеваний;

действенная программа реабилитации;

персонализированные план лечения;

отличный уровень бытового обслуживания в стационаре.

Кристалл

комплексная медицинская помощь;

тщательно сбалансированные оздоровительные процедуры;

время, проведенное в стационаре, воспринимается пациентами как приятный досуг;

квалифицированная психологическая помощь — неотъемлемая часть общего лечения;

быстрое облегчение ломки и похмельного синдрома, улучшение настроения.

БыстроМед

широкий спектр самых эффективных методов терапии;

выздоровление протекает с комфортом;

лечение строго конфиденциально;

успешное восстановление уверенности в себе;

вероятность рецидива снижена практически до нуля.

Здоровый Санкт-Петербург

в стационаре можно полностью отвлечься от суеты и погрузиться в атмосферу отдыха и восстановления;

лечебные программы составляются индивидуально для каждого пациента;

у пациентов формируется сила воли, позволяющая осознанно противостоять соблазнам;

детоксикацию и другие процедуры врачи стараются сделать максимально комфортными;

у выздоровевших практически не бывает рецидивов зависимости.

Практик

индивидуальные лечебные программы и круглосуточный уход;

гарантированное быстрое выздоровление и возвращение к нормальной жизни без зависимости;

рецидивов практически не бывает;

адекватные цены и разнообразные формы оплаты;

уютные, отлично оборудованные палаты.

Нарника

действенные, научно обоснованные методы лечения;

качественное восстановление общего физического и психического здоровья;

обеспечивается надежная защита от возврата зависимости;

предлагаются индивидуально составленные программы реабилитации и ресоциализации;

в стационаре обеспечивается первоклассный уход, уютные палаты и вкусная кухня.

Статус Грация +

процедура проводится только после тщательного обследования;

предлагается один из самых эффективных методов: подшивка капсулы дисульфирама под лопатку;

по запросу пациента выдается официальная справка о выполнении кодирования;

процедуры проводятся в очень комфортной обстановке;

доступные цены.

С алкогольной и наркотической зависимостью сегодня сталкиваются очень многие. Но даже при большом стаже этих заболеваний остается надежда на полное излечение и восстановление социальных связей. Для этого нужно обратиться за помощью в хорошую наркологическую клинику.Знаменитая наркологическая клиника доктора Лазарева использует целостный подход к восстановлению здоровья. Врачи не просто лечат алкогольную или наркотическую зависимость, но возвращают человека к полноценной жизни, помогают ему восстановить нарушенные социальные контакты и семейные связи.Высококвалифицированный персонал относится к своим пациентам уважительно, проявляет сочувствие и сострадание. В клинике создана безопасная среда, в которой человек значительно быстрее и решительнее расстается с пагубными зависимостями и возвращается к нормальной жизни без алкоголя и наркотиков. Пациентов вовлекают в активное сотрудничество с наркологами, психологами, психотерапевтами. В результате этого взаимодействия формируется настолько твердое стремление к трезвости, что человек уже навсегда освобождается от тяги к спиртному или наркотическим веществам.Преимущества:Клиника предлагает экстренную детоксикацию на дому (вывод из запоя), стационарное лечение, эффективные амбулаторные программы. Врачи лечат не только саму зависимость, но и физиологические последствия употребления алкоголя или наркотиков.Приехавшие по вызову врачи умеют убедить пациента отказаться от внутреннего сопротивления лечению и начать движение к избавлению от зависимости. При поступлении больного в стационар диагностику выполняет многопрофильная медицинская команда. Слаженная работа врачей разных специальностей обеспечивает лечение, которое является персонифицированным и высокоэффективным.Преимущества:Эффективность лечения, которое предлагает это крупное медучреждение, основывается на принципе, утверждающим, что каждый пациент абсолютно уникален и должен получать строго индивидуальное лечение.Вывод из запоя «Лазарет» обеспечивает как на дому, так и в стационаре. Медикаменты, которые вводятся с помощью капельниц, снимают похмельный синдром и даже минимизируют тягу к спиртному. Но для полного избавления от зависимости нужно пройти весь курс лечения.Преимущества:Уже более десяти лет наркологический центр оказывает срочную наркологическую помощь и предоставляет стационарное лечение. Выездные бригады врачей дежурят круглосуточно и в любую минуту готовы выехать на вызов. На дому пациентам проводят внутривенную инфузию (капельницы), помогающую быстро вывести опасные токсины из организма и поддержать общее состояние. После вывода из запоя человеку предлагают пройти полный курс лечения от алкоголизма. Разработанные «Лазаретом» программы дают положительный результат в 100% случаев.Преимущества:Медицинский центр предлагает комплексные программы лечения алкоголизма и наркомании. Дежурные бригады круглосуточно принимают вызовы и оказывают помощь на дому. Кроме того, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью предлагается стационарное лечение.Врачи используют как традиционные, так и новейшие методики для снижения стресса, боли, различных неприятных ощущений, вызванных похмельным синдромом или наркотической ломкой.Преимущества:Наркологический центр европейского уровня. Предоставляет услуги по детоксикации на дому, а также амбулаторное и стационарное лечение. Соответствующие программы поддержки разработаны и для членов семей пациентов. Кроме того, центр проводит принудительное лечение алкоголизма по решению суда.Методы лечения «БыстроМед» направлены на восстановления тела и души и полного избавления от тяги к алкоголю или наркотикам. Основу исцеления закладывает тщательное обследование при начале лечения.Преимущества:Реабилитационный центр, предоставляющий как реабилитацию, так и лечение алкогольной и наркотических зависимостей. Процедуры могут проводиться на дому, амбулаторно, в стационаре. Центр активно сотрудничает с рядом православных и волонтерских организаций, известными актерами и общественными деятелями.Преимущества:Медучреждение предоставляет лечение экспертного уровня. Процедуры адаптируются к индивидуальным особенностям и потребностям пациента. Обеспечивается тщательная медикаментозная детоксикация при постоянном наблюдении. Пролечиваются сопутствующие заболевания.Преимущества:Клиника наркологического и психиатрического профиля. Квалификация и опыт медицинского персонала гарантируют отказ от зависимости и восстановление здоровья. Каждый пациент получает индивидуальную и всестороннюю терапию.Преимущества:Многопрофильное медучреждение, предлагающее, кроме массы других услуг, кодирование от алкоголизма. Прием в клинике ведут высококвалифицированные врачи, имеющие большой опыт работы. «Грация» располагает самым современным диагностическим оборудованием, выполняет целый ряд анализов. Записаться на прием можно в любое время суток через онлайн-форму.Преимущества:Все медучреждения, вошедшие в ТОП-10, имеют актуальные лицензии, дающие им право осуществлять медицинскую деятельность.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.