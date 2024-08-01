Травматизм в страйкболе - популярные травмы на играх и их профилактика

Насколько опасен страйкбол

Остаются ли после страйкбола синяки

Что еще может произойти

Профилактика травм

На площадке нужно быть взаимовежливыми. Это значит не стоит лишний раз стрелять, ведь для «убийства» достаточно одного попадания;

При выходе из игры, нужно направить оружие в сторону, где нет людей. Нельзя оставлять палец на курке, оружие ставится на предохранитель;

При передвижении нужно соблюдать безопасность;

Необходимо постоянно смотреть под ноги. При передвижении по зданию не стоит делать резких движений;

Обувь должна быть с толстой подошвой;

Следите не только за противниками, но и за союзниками.

Страйкбол – это активный вид спорта, поэтому травмы в нем неизбежны. При этом есть определенные повреждения, которые встречаются чаще остальных. Зная их, можно заранее предусмотреть меры, которые снизят риски получить травму. Поэтому новичкам обязательно нужно подготовиться, прежде чем выходить на поле боя.Стоит признать, что страйкбол в некоторой степени опасен, но это можно сказать про любой экстремальный вид спорта. Ситуация усугубляется тем, что игры в основном проводятся в заброшенных зданиях или на пересеченной местности. Они также опасны сами по себе, а учитывая, что игрок активно перемещается и не всегда есть время смотреть под ноги, риски для здоровья становятся понятны.Те, кто только знакомится с этим видом спорта думают, что большинство неприятностей в страйкболе связано с оружием. Стоит согласиться, что синяки от шариков – это обычное дело, но никакой реальной опасности они не представляют. А вот последствия падений или столкновений с разными окружающими предметами (стенами, бревнами, колонами, ветками и т.д.) бывают достаточно серьезными.Каждый опытный страйкболист отдает себе отчет в том, какие опасности его ожидают во время игры. Поэтому он уделяет должное внимание комплексу защитных мероприятий. В том числе это касается подбора эффективной защиты, а также прослушивание предварительного инструктажа. На больших играх всегда есть медицинские работники, готовые оказать первую помощь пострадавшим.Несмотря на все опасности страйкбола, большинство случаев травматизма связаны с тем, что спортсмены не придерживаются правил безопасности. Если же вы решили попробовать свои силы в этом экстремальном виде спорта, то стоит заранее позаботиться о своей защите, а также изучить правила поведения во время игры. В таком случае шансы уйти с площадки в целости и сохранности будут максимальными.Если страйкбольная защита на своем месте, то практически все попадания проходят бесследно. Некоторые из них даже болезненными не назовешь. Однако есть и те, которые ощущаются довольно прилично. На теле есть участки, которые качественно защитить практически нереально, да и не всегда это целесообразно делать. Попадая в такие места шарик, выпущенный из мощного оружия, наверняка оставит после себя синяк.Для стрельбы используются шарики малого диаметра, поэтому они оставляют минимальные повреждения, которые быстро заживают. Самая сложная травма заживает за 3-4 дня. То есть на пятый день уже никаких следов от игровых ранений не остается.Также стоит отметить количество получаемых ран от «пуль». Дело в том, что страйкболист выбывает из игры уже после первого попадания. Естественно, никто не будет стрелять в того, кто перешел в категорию зрителей.Количество ранений можно определить путем несложных подсчетов. Если брать насыщенный день, когда боестолкновения проходят в интенсивном режиме, игрок может «погибнуть» около 10-15 раз. Редко когда на одну гибель приходится больше трех попаданий. В итоге получается, что при худшем раскладе на теле останется 30-40 небольших синяков. Но реальные цифры намного меньше. По приблизительной статистике только 5-20% попаданий оставляют после себя след (разной интенсивности).Исходя из этого среднестатистический страйкболист с достаточным опытом возвращается домой не более чем с дюжиной отметин после масштабного мероприятия, которое растянулось на несколько дней. Если же это какой-то разовый бой или корпоративная игра, то там большинство спортсменов с поля боя уходят без повреждений. Поэтому синяки – это не то, чего стоит бояться новичкам в страйкболе.Если шарик из страйкбольного оружия попадет в игрока, последствий для здоровья это не оставит. Чего нельзя сказать о травмах, полученных в результате падений и столкновений. Например, если бой идет в заброшенной промзоне, то там цена неверного шага может быть падение с высоты в несколько метров. Поэтому в таких играх проводится тщательный инструктаж игроков, а их количество строго ограничено.Для активных видов спорта привычными травмами являются разнообразные растяжения. В страйкболе к ним может привести резкий рывок, неудачный бросок гранаты или чрезмерные нагрузки. При неудачном стечении обстоятельств так можно получить вывих или перелом.Гораздо опаснее может быть падение или столкновение с окружающими предметами. Будет лишним рассказывать, что случится, если упасть с высоты в несколько метров на торчащую из плиты перекрытия арматуры. Результат может быть идентичным, если на большой скорости напороться на острую ветку. Но, большинство площадок заранее подготавливается, чтобы исключить наиболее опасные моменты, также проводится подготовка игроков, чтобы они знали, чего остерегаться.Тем не менее избежать переломов удается не всем. В основном они происходят на ногах, и становятся результатом неудачного падения. Но это не очень распространенное явление. По статистике только 2% профессиональных спортсменов сталкиваются с тяжелыми переломами. То есть за 10 лет участия в разных массовых играх может и не произойти ничего страшного. Подобная статистика у профессиональных футболистов.Техника безопасности в страйкболе – это основа в профилактике травматизма. Еще один основной момент – защитная экипировка. Прежде чем принимать бой, необходимо тщательно изучить площадку, где будет проходить игра. Таким образом вы уже будете ориентироваться на местности. Если же травмы избежать не удалось, нужно немедленно получить медицинскую помощь. При нормальной организации мероприятия, рядом должен быть медпункт или же врач.Правила безопасности:Страйкбол – это достаточно сложная в физическом плане игра, которой сопутствуют травмы. Однако при соблюдении правил и техники безопасности, можно получить удовольствие без риска для здоровья.

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