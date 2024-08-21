Памятники из гранита: процесс изготовления
Памятники, которые устанавливаются на кладбище, должны отвечать нескольким требованиям. Во-первых, материал должен быть долговечным. Сначала, правда, устанавливают надгробия временные или просто кресты, а уже сооружения на долгое время возводят чуть позже, когда земля на могиле окончательно оседает. Во-вторых, памятник или мемориальный комплекс должен выдерживать перепады температур, атмосферные осадки, физические и механические воздействия. И, наконец, постамент на могиле должен быть красивым, правда, в строгом стиле. Во многом этим условиям соответствуют памятники из гранита, поэтому этот материал для изготовления долговечных надгробий используется чаще всего.
Ещё есть слэбы. Это просто шлифованные гранитные плиты, которым форма придаётся непосредственно в мастерской с учётом пожеланий клиента.
Первый вариант дешевле, поэтому и используется чаще. Памятники из слэбов делаются по индивидуальным заказам. Иногда даже эскизы и чертежи будущего надгробия предоставляет сам заказчик.
После этого будущее надгробие передаётся в производственный цех, где на него наносятся надписи и изображения. Для этого может быть использована, например, пескоструйная гравировка, которую наносят через трафарет. Сложнее, но подробнее по мелким деталям гравировка компьютерная с использованием алмазной резки. Иногда надписи и даже изображения наносятся вручную. Но этот вариант – самый дорогостоящий.
Готовый памятник устанавливается на могилу, эта работа входит в стоимость заказа. В случае необходимости оборудуется фундамент.
Источник: https://pamyatnik.by/
Добыча камняГранитный памятник на могилу изготавливается из горной породы, которая добывается в карьерах. Добыча может осуществляться по-разному:
- чаще всего используется направленный взрыв;
- иногда применяют воздушную подушку, - в породе делается отверстие, в которое под давлением закачивается воздух, он приводит к разлому плиты;
- в доступных местах камень просто срезается с гранитной плиты с помощью камнереза.
Создание заготовок в мастерскойОбычно изготовление памятников для кладбища начинается с производства фигурных заготовок. Это своего рода типовые эскизы надгробий, из которых заказчик выбирает подходящий по цене, цвету и внешнему виду.
Ещё есть слэбы. Это просто шлифованные гранитные плиты, которым форма придаётся непосредственно в мастерской с учётом пожеланий клиента.
Первый вариант дешевле, поэтому и используется чаще. Памятники из слэбов делаются по индивидуальным заказам. Иногда даже эскизы и чертежи будущего надгробия предоставляет сам заказчик.
Финальный этапОн начинается сразу после того, как заказ проходит процедуру оформления. Заказчику на выбор предлагают фигурные заготовки. Дизайнеры мастерской разрабатывают эскиз изделия.
После этого будущее надгробие передаётся в производственный цех, где на него наносятся надписи и изображения. Для этого может быть использована, например, пескоструйная гравировка, которую наносят через трафарет. Сложнее, но подробнее по мелким деталям гравировка компьютерная с использованием алмазной резки. Иногда надписи и даже изображения наносятся вручную. Но этот вариант – самый дорогостоящий.
Готовый памятник устанавливается на могилу, эта работа входит в стоимость заказа. В случае необходимости оборудуется фундамент.
Источник: https://pamyatnik.by/
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий