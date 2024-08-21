Памятники из гранита: процесс изготовления

Добыча камня

чаще всего используется направленный взрыв;

иногда применяют воздушную подушку, - в породе делается отверстие, в которое под давлением закачивается воздух, он приводит к разлому плиты;

в доступных местах камень просто срезается с гранитной плиты с помощью камнереза.

Создание заготовок в мастерской

Финальный этап

Памятники, которые устанавливаются на кладбище, должны отвечать нескольким требованиям. Во-первых, материал должен быть долговечным. Сначала, правда, устанавливают надгробия временные или просто кресты, а уже сооружения на долгое время возводят чуть позже, когда земля на могиле окончательно оседает. Во-вторых, памятник или мемориальный комплекс должен выдерживать перепады температур, атмосферные осадки, физические и механические воздействия. И, наконец, постамент на могиле должен быть красивым, правда, в строгом стиле. Во многом этим условиям соответствуют памятники из гранита, поэтому этот материал для изготовления долговечных надгробий используется чаще всего. Гранитный памятник на могилу изготавливается из горной породы, которая добывается в карьерах. Добыча может осуществляться по-разному:После добычи гранитные плиты перевозятся на производственную площадку, где их разрезают на плиты необходимого размера и шлифуют. С поверхности плит удаляются все неровности. Полученные заготовки в последний раз полируются и отправляются в мастерскую.Обычно изготовление памятников для кладбища начинается с производства фигурных заготовок. Это своего рода типовые эскизы надгробий, из которых заказчик выбирает подходящий по цене, цвету и внешнему виду.Ещё есть слэбы. Это просто шлифованные гранитные плиты, которым форма придаётся непосредственно в мастерской с учётом пожеланий клиента.Первый вариант дешевле, поэтому и используется чаще. Памятники из слэбов делаются по индивидуальным заказам. Иногда даже эскизы и чертежи будущего надгробия предоставляет сам заказчик.Он начинается сразу после того, как заказ проходит процедуру оформления. Заказчику на выбор предлагают фигурные заготовки. Дизайнеры мастерской разрабатывают эскиз изделия.После этого будущее надгробие передаётся в производственный цех, где на него наносятся надписи и изображения. Для этого может быть использована, например, пескоструйная гравировка, которую наносят через трафарет. Сложнее, но подробнее по мелким деталям гравировка компьютерная с использованием алмазной резки. Иногда надписи и даже изображения наносятся вручную. Но этот вариант – самый дорогостоящий.Готовый памятник устанавливается на могилу, эта работа входит в стоимость заказа. В случае необходимости оборудуется фундамент.Источник: https://pamyatnik.by/

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