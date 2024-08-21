Что нужно знать о маммопластике груди
Маммопластика подразумевает целый перечень специальных хирургических приёмов, благодаря которым форма груди улучшается. Важно понимать, что человеческое тело устроено индивидуально, и каждое из них имеет собственные проблемы и показания. Естественно, и к коррекции все прибегают по разным поводам. Основными вариантами пластиковой хирургии на молочных железах является редукционная и аугментационная. Выбирая подходящее решение, специалист учитывает исходные данные пациента и те задачи, которые перед ним стоят.
К аугментационной маммопластике прибегают при наличии определённых показаний:
В каких случаях может потребоваться аугментационная маммопластикаРечь идёт об увеличении груди. Данный термин в пластической хирургии применяется чаще всего. Однако ошибочным считается мнение тех, кто считает, что только веяние моды толкает женщин на подобную процедуру. На самом деле, это совсем не так.
К аугментационной маммопластике прибегают при наличии определённых показаний:
- врождённой недоразвитости груди;
- различных размерах груди, то есть асимметрии;
- необходимости исправить последствия мастэктомии;
- утрате объёма вследствие вскармливания;
- неудовлетворительных изменениях в связи с возрастом;
- решении образовавшихся психологических проблем и др.
Как работает редукционная пластикаРечь идёт о полнейшем антиподе аугментационной маммопластики. К ней прибегают, когда необходимо уменьшить грудь. Молочные железы, особенно если они имеют непропорциональные крупные габариты по отношению к другим параметрам тела, приносят только проблемы, причём не только эстетические, но и медицинские. Редукционная маммопластика может потребоваться в различных ситуациях:
- при постоянной нагрузке на позвоночник;
- при наличии искажения осанки;
- если подобрать одежду и бельё затруднительно;
при наличии птоза;
- в условиях излишней потливости и раздражения кожи в определённых зонах.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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