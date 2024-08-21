Что нужно знать о маммопластике груди

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Маммопластика подразумевает целый перечень специальных хирургических приёмов, благодаря которым форма груди улучшается. Важно понимать, что человеческое тело устроено индивидуально, и каждое из них имеет собственные проблемы и показания. Естественно, и к коррекции все прибегают по разным поводам. Основными вариантами пластиковой хирургии на молочных железах является редукционная и аугментационная. Выбирая подходящее решение, специалист учитывает исходные данные пациента и те задачи, которые перед ним стоят.

В каких случаях может потребоваться аугментационная маммопластика

Речь идёт об увеличении груди. Данный термин в пластической хирургии применяется чаще всего. Однако ошибочным считается мнение тех, кто считает, что только веяние моды толкает женщин на подобную процедуру. На самом деле, это совсем не так.
К аугментационной маммопластике прибегают при наличии определённых показаний:
  • врождённой недоразвитости груди;
  • различных размерах груди, то есть асимметрии;
  • необходимости исправить последствия мастэктомии;
  • утрате объёма вследствие вскармливания;
  • неудовлетворительных изменениях в связи с возрастом;
  • решении образовавшихся психологических проблем и др.
Если присутствует хотя бы одно из перечисленных показаний, то с помощью аугментационной маммопластики груди реально вернуть объём молочных желез, увеличить их размер и создать, таким образом, привлекательную грудь.

Как работает редукционная пластика

Речь идёт о полнейшем антиподе аугментационной маммопластики. К ней прибегают, когда необходимо уменьшить грудь. Молочные железы, особенно если они имеют непропорциональные крупные габариты по отношению к другим параметрам тела, приносят только проблемы, причём не только эстетические, но и медицинские. Редукционная маммопластика может потребоваться в различных ситуациях:
  • при постоянной нагрузке на позвоночник;
  • при наличии искажения осанки;
  • если подобрать одежду и бельё затруднительно;
    при наличии птоза;
  • в условиях излишней потливости и раздражения кожи в определённых зонах.
Как редукционная, так и аугментационная пластика груди требуют привлечения настоящих мастеров своего дела. Только наличие за плечами положительного длительного опыта является гарантией успешности при выполнении операции любой сложности. В качестве подтверждения всегда можно изучить галерею работ специалиста, а также отзывы тех, кто уже к нему обращался.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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