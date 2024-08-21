Что нужно знать о маммопластике груди

В каких случаях может потребоваться аугментационная маммопластика

врождённой недоразвитости груди;

различных размерах груди, то есть асимметрии;

необходимости исправить последствия мастэктомии;

утрате объёма вследствие вскармливания;

неудовлетворительных изменениях в связи с возрастом;

решении образовавшихся психологических проблем и др.

Как работает редукционная пластика

при постоянной нагрузке на позвоночник;

при наличии искажения осанки;

если подобрать одежду и бельё затруднительно;

при наличии птоза;

при наличии птоза; в условиях излишней потливости и раздражения кожи в определённых зонах.

Маммопластика подразумевает целый перечень специальных хирургических приёмов, благодаря которым форма груди улучшается. Важно понимать, что человеческое тело устроено индивидуально, и каждое из них имеет собственные проблемы и показания. Естественно, и к коррекции все прибегают по разным поводам. Основными вариантами пластиковой хирургии на молочных железах является редукционная и аугментационная. Выбирая подходящее решение, специалист учитывает исходные данные пациента и те задачи, которые перед ним стоят.Речь идёт об увеличении груди. Данный термин в пластической хирургии применяется чаще всего. Однако ошибочным считается мнение тех, кто считает, что только веяние моды толкает женщин на подобную процедуру. На самом деле, это совсем не так.К аугментационной маммопластике прибегают при наличии определённых показаний:Если присутствует хотя бы одно из перечисленных показаний, то с помощью аугментационной маммопластики груди реально вернуть объём молочных желез, увеличить их размер и создать, таким образом, привлекательную грудь.Речь идёт о полнейшем антиподе аугментационной маммопластики. К ней прибегают, когда необходимо уменьшить грудь. Молочные железы, особенно если они имеют непропорциональные крупные габариты по отношению к другим параметрам тела, приносят только проблемы, причём не только эстетические, но и медицинские. Редукционная маммопластика может потребоваться в различных ситуациях:Как редукционная, так и аугментационная пластика груди требуют привлечения настоящих мастеров своего дела. Только наличие за плечами положительного длительного опыта является гарантией успешности при выполнении операции любой сложности. В качестве подтверждения всегда можно изучить галерею работ специалиста, а также отзывы тех, кто уже к нему обращался.

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