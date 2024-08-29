Современные эндодонтические инструменты и их применение в стоматологии

Инструменты K-типа

Инструменты H-типа

Насколько эффективны изделия, как быстро изнашиваются

резать или отрывать дентин;

резать дентин.

Пульпоэкстракторы

Эндодонтический инструментарий — это в том числе многие приспособления, которые используются в общей стоматологии, то есть не имеют как таковой конкретной специализации в какой-либо из сфер этого направления медицины. Но есть и такие ручные инструменты, конструкция которых ориентирована на применение именно в ходе эндодонтических манипуляций.Сюда относятся в первую очередь изделия, которые применяют для обработки пульпарного пространства. В частности, это инструментарий как ручного, так и машинного типа, с помощью которого препарируют корневые каналы. Также — электрические устройства, посредством которых эти каналы формируют.Чтобы заполнять пространство каналов после того, как оно будет должным образом подготовлено, стоматологи используют особый инвентарь. К нему относятся некоторые инструменты, а также приборы, посредством которых корневые каналы обтурируют, то есть закупоривают.Далее перечислены различные типы эндодонтических изделий, которые применяются медицинскими специалистами.В общем случае ручные приспособления, с помощью которого совершают те или иные манипуляции, называют файлами. Этому наименованию соответствуют инструменты, служащие для расширения каналов посредством апикально-коронкового введения и последующих выводящих движений.Изначально изделия для работы с корневыми каналами производились из стальных сплавов с содержанием углерода. В дальнейшем эксплуатационные характеристики инструментария удалось заметно повысить, используя для их изготовления нержавеющую сталь. Наконец, еще более высокое развитие технологий позволило задействовать K-файлы, для выпуска которых применяется никель-титан.Первым производителем, который вывел выпуск файлов на масштабный уровень, стала компания Kerr Manufacturing Co., расположенная в Ромулусе, в американском штате Мичиган. Этот производственный прорыв, совершенный в самом начале прошлого столетия, и позволил закрепиться таким наименованиям, как файлы и римеры K-типа. Также их иногда называют просто K-файлами и K-римерами, соответственно.Изготовление инструментов этих двух функциональных групп выполняется в основном одним и тем же методом. Треугольные или квадратные заготовки скручивают вдоль их продольной оси. В результате образовываются полугоризонтальные лезвия для резки. Три-четыре равносторонние плоские поверхности пришлифовываются таким образом, чтобы глубина по бокам проволочного отрезка увеличивалась. Благодаря этому образуется конусная пирамидальная форма.После этого проволоку закрепляют с одного из концов. Другой конец закручивают, что и позволяет получить инструмент спиральной формы. Некоторые изделия предназначаются для того, чтобы расширять канал; некоторые — чтобы проходить через него. В зависимости от этого подбирают необходимое число сторон и витков спирали. Как правило, трехсторонние изделия с небольшим количеством желобков — к примеру, по одному на каждый миллиметр 16-миллиметровой рабочей части — задействуют для риминга. В ходе этой манипуляции обрабатывают и расширяют канал вращательными движениями. У файла желобков больше, чем у римера. К примеру, на аналогичную по длине рабочую часть их может быть уже двадцать. Вместе с тем треугольное или трехстороннее изделие как таковое обладает повышенной гибкостью, если сравнивать с четырехсторонним.Инструментарий K-типа востребован, когда нужно проникать в корневые каналы и расширять их. Исследования подтверждают, что сверление, в ходе которого файл постоянно вращается — оптимальный выбор по сравнению с пилением, при котором инструмент совершает поступательные движения то в одну, то в другую сторону. При сверлении снижена транспортация, то есть в меньшей степени избыточно убывают ткани внешней стенки искривленного канала в апикальной части.Прежде чем пользоваться K-файлом на основе нержавеющего стального сплава, можно заранее согнуть его, чтобы получить приспособление нужной формы. Подобные действия следует выполнять осторожно, поскольку из-за них файл существенно деформируется. Так называемая безвозвратная деформация отмечается в тех случаях, когда желобки раскручиваются или, наоборот, закручиваются более плотно по сравнению с изначальным уровнем.Тестирования многократно подтверждали, что эндодонтические приспособления на основе никель-титана обладают высокой упругостью. Повреждения, которые все-таки возможны при неаккуратном обращении, довольно легко заметить визуально. И если произошла безвозвратная деформация, то пользоваться инструментом больше не следует. Ведь в этом случае возникает риск того, что K-файл переломится, пока будет совершать движения по часовой стрелке, после пластической деформации.Эти приспособления также используются очень широко. Их другое наименование — файлы Хедстрема. Чтобы получать такие изделия, заготовки круглой формы, изготовленные из нержавеющего стального сплава, подвергают фрезеровке. Получаемые в результате производства файлы обладают высокой эффективностью, когда необходимо совершать поступательные движения. Такое преимущество обусловлено тем, что передний угол положительный, а угол граней больше подходит для режущих, а не скребущих движений.В то же время следует учитывать: при помощи файлов Хедстрема строго не рекомендуется выполнять вращательные движения в процессе любых эндодонтических манипуляций. При попытке это сделать возникает высокий риск того, что инструмент попросту переломится.Изделия H-типа вплоть до 25-го размера демонстрируют высокую эффективность, когда требуется перенести устье канала. Также посредством этих файлов, совершая ими пилящие движения под нужным углом, удаляют нависания. Этот инструментарий очень востребован при обработке широких овальных каналов вкупе с изделиями, которые предназначены для вращения.Однако важно иметь в виду: если пилить поверхность слишком интенсивно, то канальная стенка может заметно истончиться. Кроме того, в таких случаях иногда возникает ленточная перфорация. Это создает крайне неблагоприятные последствия: зуб после этого рекомендуется удалить. По аналогии с K-файлами на основе нержавеющего стального сплава, файлы Хедстрема не являются многоразовыми и применяются в ходе эндодонтических манипуляций один раз.Из-за изгибания файлов Хедстрема возникают точки повышенной концентрации стресса по сравнению с инструментарием K-типа. Появляются зоны предварительного напряжения. Это участки, из-за которых по поверхности распространяются трещины. В итоге создается риск усталостного перелома. Опасность этой угрозы в том, что фактически такое разрушение может произойти внезапно с точки зрения наблюдателя, то есть видимые признаки деформации будут при этом отсутствовать.При изготовлении файлов Хедстрема вытачивают один продолжающийся желоб, применяя для этого конусную заготовку. Современные технологии позволяют выполнять процедуру не вручную, а под управлением цифрового устройства. Это существенно расширяет возможности по созданию изделий H-типа, которые обладают достаточно сложными формами. Сам процесс получил название многоосного шлифования. За счет него обеспечивается возможность регулировки переднего угла, угла спирали, конусности, множественных желобков. К подобной процедуре прибегают, создавая большую часть инструментов на основе никель-титана.Острота граней у H-файлов в общем случае выше, если сравнивать с K-файлами. Поэтому изделие H-типа стремится к ввинчиванию в канал при вращательных движениях. Это особенно актуально в тех случаях, когда грани располагаются практически параллельно. Чтобы не повредить файл Хедстрема в такой ситуации, следует помнить о так называемых ввинчивающих силах.Чрезвычайно важно, чтобы предназначенные для ручного использования эндодонтические инструменты эффективно справлялись со своими функциями по резке и обработке дентина. Но при этом, в частности, нет зафиксированных на официальном уровне стандартов, которые бы определяли, насколько качественно эндодонтические файлы режут и обрабатывают поверхность. По аналогии с этим, нет как таковых однозначных критериев, позволяющих измерить способность инструмента сопротивляться износу.Исследовательская работа, сосредоточенная на эффективности такого инструментария, должна учитывать два показателя эффективности. А именно — при работах, когда требуется:Ранее исследователи уже предпринимали попытки провести работу, чтобы оценить, насколько эндодонтические инструменты эффективны, если в ходе эксплуатации совершаются линейные движения. Как итог, совокупные усилия экспертов позволяют увидеть: существенные различия возможны не только в том случае, когда речь идет о товарах различных брендов и разных типов, но и в тех случаях, когда сравниваются изделия одного и того же производителя, одного и того же типа.В числовом значении результаты весьма впечатляющие. Так, K-файлы одного и того же бренда в ходе исследований показали эффективность, различия в которой составляли от двух до двенадцати раз. Еще заметнее разница была, когда аналогичные измерения проводили для файлов Хедстрема. Диапазон расхождения составил от двух с половиной до пятидесяти раз.Логично, что инструменты H-типа демонстрируют эффективность, которая заметно колеблется. Причина в том, что файлы Хедстрема получают, шлифуя заготовки в производственных условиях. И сопутствующие шлифованию факторы могут оказаться гораздо более индивидуальными, если сравнивать с обычными K-файлами, которые не подвергаются столь существенным нестандартным воздействиям в процессе выпуска. В частности, занимаясь фрезерованием H-файла, можно в том числе изменить передний угол, так что он станет нейтральным или слабо положительным. В случае с K-файлами подобные перемены произойти не могут.Когда специалист обрабатывает канал, дентин срезается передней кромкой изделия. Накопление дентина происходит в желобках между кромками. Это пространство обладает определенной глубиной и размерами. Чем выше эти показатели, тем более продолжительное движение может совершаться, прежде чем инструмент начнет перемещаться по собственным опилкам. Ведь в этом случае он уже не будет обеспечивать нужное качество работы.Насколько эффективен будет файл Хедстрема, зависит от вариативных факторов, связанных со строением и передним углом кромок. Среди зарубежной продукции нельзя не отметить некоторые гибридные конструкции. В первую очередь это K-Flex, выпускаемый под брендом SybronEndo в калифорнийском Ориндже. Свойства такого изделия сближают его с K-файлами, что и отражено в названии.Еще один гибридный инструмент — Flex-R, который производится под маркой Integra Miltex в Йорке, в штате Пенсильвания. Это изделие предназначается для фрезерования, а его поперечный срез имеет форму треугольника, по аналогии с K-файлами. Однако Flex-R все же больше похож на файлы Хедстрема, поскольку позволяют совершать более разнообразные действия. Кроме того, благодаря этому инструменту можно с большей эффективностью, чем при помощи K-файлов, проводить удаление субстрата. Однако тех показателей, которые демонстрируют H-файлы при срезании корневого дентина, Flex-R достичь все же не может.Этот тип инструментов представлен огромным ассортиментов цветовых кодов и размеров. Чтобы изготавливать пульпоэкстракторы, используют заготовки на основе металлической проволоки. Из них вырезают острые зубцы, которые наклонены к коронковой части. Эти экстракторы, в соответствии с названием, предназначаются для того, чтобы удалять витальную пульпу из корневых каналов. Если воспалительный процесс носит умеренный характер, этими же инструментами отрывают целую пульпу на уровне сужения.С тех пор как появились никель-титановые вращающиеся изделия, пульпоэкстракторы стали использовать реже. Но иногда они все так же востребованы, когда надо поскорее провести неотложную процедуру, удалить бумажный штифт, ватный шарик или другой материал из корневого канала.Всеволод Бобренков (интернет-магазин товаров для стоматологов STOMMARKET.RU)

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