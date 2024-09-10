Реминерализующие гели для зубов: виды и различия
На сегодняшний день среди всех болезней ротовой полости больше всего распространён кариес. При этой болезни происходит деминерализация твёрдых зубных тканей. При возникновении этого процесса важно вовремя приступить к лечению и как можно лучше защитить зубную эмаль. На рынке сейчас представлено много стоматологической продукции, включая реминерализующие вещества разных брендов. Один из самых востребованных препаратов — реминерализующий гель.
В состав зубной эмали входят магний, кальций, фтор. Если этих элементов недостаточно, если пациент неправильно питается, курит или имеет генетическую предрасположенность — эмаль начинает разрушаться. С помощью реминерализующих гелей уменьшают риск развития кариеса, улучшают состояние зубов и ротовой полости. Такие гели представляют собой особые, сбалансированные минеральные вещества, с помощью которых лечат зубы и восстанавливают эмаль при деминерализации. Составы помогают насытить эмаль зубов минеральными компонентами и восстановить её структуру.
Используя гель, достигают нескольких результатов. Среди них:
Главные причины, по которым происходит деминерализация:
Когда справиться с нехваткой важных для организма веществ не получается, восполнять дефицит надо искусственно. Реминерализация эмали зубов позволяет получить достаточно минеральных компонентов и восстановить пострадавшую структуру. При терапии на зубную поверхность наносят особую восстанавливающую смесь, преимущественно состоящую из фосфора и кальция. Такие процедуры делают зубы прочнее. Насыщение ионами фосфора, фтора и кальция уменьшает риск того, что начнёт развиваться кариес.
Есть два вида реминерализации эмали зубов:
Реминерализацию зубов нужно проводить в следующих случаях:
Есть несколько групп реминерализующих средств:
Преимущества:
Преимущества:
Преимущества:
Преимущества:
Преимущества:
В состав зубной эмали входят магний, кальций, фтор. Если этих элементов недостаточно, если пациент неправильно питается, курит или имеет генетическую предрасположенность — эмаль начинает разрушаться. С помощью реминерализующих гелей уменьшают риск развития кариеса, улучшают состояние зубов и ротовой полости. Такие гели представляют собой особые, сбалансированные минеральные вещества, с помощью которых лечат зубы и восстанавливают эмаль при деминерализации. Составы помогают насытить эмаль зубов минеральными компонентами и восстановить её структуру.
Используя гель, достигают нескольких результатов. Среди них:
- снижение чувствительности зубов;
- восстановление эмали после отбеливания и прочих процедур;
- нормализация микрофлоры ротовой полости;
- борьба с кариесом на начальной стадии;
- профилактики кариеса в будущем.
Деминерализация зубной эмалиКристаллы гидроксиапатита — это 97 % эмали зубов. Ещё 2–3 % — эта вода. Остаток приходится на небольшой объём органических веществ. В течение жизни возможны износ и разрушение эмали по разным причинам. При деминерализации она теряет полезные минералы, из-за чего повышается пористость, снижается прочность. На деминерализованных участках происходит формирование кариеса. Появившееся белое пятно темнеет, затем образуется полость. Если правильно ухаживать за ротовой полостью и грамотно лечить кариес, он обратим.
Главные причины, по которым происходит деминерализация:
- Нехватка гигиены ротовой полости. Если не чистить зубы эффективно, быстрее откладывается зубной камень. Из-за него слюна не омывает зубные коронки, они лишаются минералов и слабеют.
- Неправильное питание. Если есть слишком много продуктов с кислым и сладким вкусом, не получая достаточно минералов и витаминов — формируется питательная среда для бактерий. Это и приводит к деминерализации.
- Курение. Зубной налёт скапливается быстрее, что также провоцирует деминерализацию.
- Генетическая предрасположенность. Из-за неё эмаль эмаль может становиться хрупкой и тонкой.
- Проблемы с ЖКТ. При сухости во рту, рвоте, изжоге среда ротовой полости становится агрессивной. Это ухудшает ситуацию.
Реминерализация зубной эмалиЗубная эмаль — ткань небольшой толщины, которая обладает достаточной твёрдостью, но подвержена разрушению из-за ряда факторов. Если организму недостаточно полезных элементов, витаминов — он автоматически восполняет их из поступающей еды. Поэтому так важно разнообразие рациона.
Когда справиться с нехваткой важных для организма веществ не получается, восполнять дефицит надо искусственно. Реминерализация эмали зубов позволяет получить достаточно минеральных компонентов и восстановить пострадавшую структуру. При терапии на зубную поверхность наносят особую восстанавливающую смесь, преимущественно состоящую из фосфора и кальция. Такие процедуры делают зубы прочнее. Насыщение ионами фосфора, фтора и кальция уменьшает риск того, что начнёт развиваться кариес.
Есть два вида реминерализации эмали зубов:
- Профессиональная ремотерапия. Нужный уровень минералов восстанавливают в стоматологической клиники, процесс контролирует врач. При этом главный элемент, фтор, наносят посредством специальных кап. Лучше всего проводить процедуру каждые полгода.
- Реминерализация в домашних условиях. Пациент самостоятельно использует особые пасты, гели. Большинство составов не включают фтор, так что глотать их безопасно, и пользоваться ими могут люди любого возраста. Но это — лишь дополнительная, а не основная мера гигиены ротовой полости.
- Выполняют профессиональную гигиену ротовой полости. Удаляют зубной налёт и зубной камень. Очищают эмаль посредством специальных подручных средств, таких как щётки и пасты.
- Зубы высушивают, чтобы подготовить их к нанесению препаратов.
- После подготовки на зубную поверхность наносят концентрированный реминерализующий состав. Если нужно, по окончании процедуры зубы покрывают фторлаком.
Реминерализацию зубов нужно проводить в следующих случаях:
- Кариес начал развиваться и проявляется как белое пятно. В это время процедура помогает насытить ослабленные участки зубной эмали минералами, чтобы пятно уменьшилось или полностью исчезло.
- Нужно предотвратить кариес у ребёнка или у женщины в период беременности и лактации. Эмаль зубов при ремотерапии укрепляется, повышается её устойчивость к разрушению.
- Эмаль зубов, пострадавших от кариеса, надо восстановить перед установкой пломб. Это важно, чтобы кариес не развивался дальше и чтобы пломбы служили дольше.
- Обнаружена одна из ряда проблем с зубами: клиновидный дефект, гипоплазия или эрозия эмали, флюороз. Благодаря лечению зубы становятся менее чувствительными, а поражёные ткани укрепляются. Эмаль становится блестящей, как прежде. Пятна становятся не такими заметными.
- Запланировано отбеливание зубов. И до, и после этого процесса реминерализация помогает уменьшить риск появления кариеса. Эмаль становится более прочной, менее чувствительной. Результаты отбеливания держатся дольше и стабильнее.
Средства для реминерализации эмалиПод различными брендами выпускается немало средств и препаратов, с помощью которых проводят реминерализацию эмали зубов. Большая часть составов схожа. В них входят соединения фосфора, кальция, магния, других элементов, которые при контакте способствуют восстановлению минерального баланса эмали. Как раз сбалансированные комплексы минералов, у которых нет ограничений и противопоказаний по применению, обеспечивают ремотерапии максимальную эффективность.
Есть несколько групп реминерализующих средств:
- Растворы минералов в виде аппликаций. Включают фтор и кальций, помогают зубам сопротивляться воздействию вредной микрофлоры. Составы наносят на зубную поверхность на несколько минут в течение 15–20 дней. Курс проводят два-три раза ежегодно. При использовании аппликаций вокруг зуба обращуется плёнка, которая способствует насыщению эмали минералами, делает её прочнее. Один из минусов таких препаратов в том, что они содержат фтор. Если использовать их слишком часто, может развиться флюороз.
- Таблетки, растворы для полоскания. Содержат большой объём минералов, становятся дополнительным источником фтора. С помощью этих средств можно подавить распространение болезнетворной микрофлоры в ротовой полости и нейтрализовать кислоту, которая разрушает эмаль. Но из-за переизбытка фтора могут появиться некоторые болезни. Такие средства не рекомендуются детям до семи лет.
- Лаки с содержанием фтора для профилактики кариеса. Это формы фтора с высокой концентрацией. Они обладают пролонгированным эффектом, который обеспечивается за счёт долгосрочной фиксации на зубной поверхности. Плёнка лака непрерывно контактирует со слюной — в неё как раз высвобождаются ионы фторы, чтобы потом проникнуть в эмаль зубов. Важно соблюдение концентрации фтора в таких составов — не более 2,9–3,0 %. Некоторые пациенты ощущают от таких лаков тошноту или дискомфорт во рту. Если сравнить эти составы с пастами или гелями, то можно заметить явно повышенную цену.
- Фторсодержащие диски. В эту специальную группу входят носители фтора, цель которых — останавливать первичный и вторичный кариес. После установки между зубами начинается доставка фтора в высокой концентрации к ранее доступным участкам. Фторирование посредством дисков обеспечивает продолжительный результат, эффективное восстановление эмали.
- Специальные лечебные гели. Эти средства обладают одновременно свойствами твёрдых и жидких составов, поэтому востребованы в различных стоматологических процедурах. Водная внутренняя структура не даёт несовместимым химическим элементам в составе геля реагировать друг с другом. Действие гелей основано на том, что они смешиваются со слюной и потом проникают в зубную эмаль. Содержание фтора минимально, поэтому такие составы безопасны для детей.
Пять лучших реминерализующих гелей для эмали зубовСреди ассортимента стоматологических товаров представлено множество средств для восстановления эмали. Составы можно применять и дома, и в кабинете стоматолога под наблюдением врача. В топ-5 по популярности и эффективности входят следующие гели:
Tooth Mousse, GCПроизводитель из Японии предлагает водорастворимый крем, куда входят фосфор и кальций. Применять состав могут и взрослые, и дети. Как и прочие реминерализующие гели, Tooth Mousse контактирует со слюной. Зубы покрываются биоплёнкой для защиты эмали от воздействия кислот и кариеса.
Преимущества:
- В составе есть Recaldent — производное молочного протеина казеина. Зубная поверхность оптимально обеспечивается ионами фосфата и кальция.
- Фтора не входит в гель, поэтому глотать его не опасно.
- Есть возможность укрепления эмали, предотвращения кариеса.
- Цена довольно высока.
- Отдельные составляющие могут вызвать аллергию.
Crystal Set, Amazing WhiteНабор для ухода за ротовой полостью является профессиональной системой с каппой от изготовителя из США. Даже в домашних условиях обеспечивается профессиональная реминерализация эмали. В комплекте идут шприц с минеральным гелем, канюли для смешивания, капа из силикона, салфетки.
Преимущества:
- Гидрофосфат и гидроксиапатит восстанавливают и поддерживают эмаль.
- Зубы перестают быть чрезмерно чувствительными.
- Предотвращаются и кариес, и флюороз.
- Можно использовать при подготовке к отбеливанию и после процедуры.
- Некоторые составляющие могут вызвать аллергию.
Medical Minerals, R.O.C.S.Гель обладает популярностью и востребован у стоматологов, поскольку состав безопасен, и в нём нет фтора. Medical Minerals содержит кальций, фосфор, магний — минералы, которые быстро усваиваются. После нанесения геля зуб покрывается плёнкой, из которой полезные минералы постепенно проникают в зубную ткань.
Преимущества:
- Гель содержит ксилит. Он препятствует размножению микрофлоры, провоцирующей кариес и заболевания дёсен.
- В составе нет фтора — глотать его не опасно.
- Зубы перестают быть чрезмерно чувствительными.
- Микрофлора ротовой полости приходит в норму.
- Нель не является заменой профессиональной стоматологической чистке зубов.
Profi Rem Minerals Gel, PresiDentЭтот гель предназначается для зубов с повышенной чувствительностью как ежедневное дополнение к уходу за ротовой полостью. Состав уменьшает чувствительность зубов, восстанавливает эмаль и нервные волокна.
Преимущества:
- Среди компонентов есть гидроксиапатит. Он делает зубы менее чувствительными, способствует реминерализации эмали.
- Уменьшается воспаление дёсен.
- Парабенов и фтора в составе нет, поэтому он безопасен для детей.
- На отдельные составляющие возможна аллергическая реакция.
Remineralizing Gel Rem’n Smile, Global WhiteЭтот гель предназначен для восстановления минерального состава зуба, а также эмали, которая пострадала из-за кариеса. также состав способствует тому, чтобы зубы не были слишком чувствительными после некоторых стоматологических процедур.
Преимущества:
- Цена ниже, чем у многих аналогов.
- Возможна реминерализация зубов в домашних условиях.
- Допустимо задействовать гель при флюорозе.
- Сбалансированный состав минимизирует риски для эмали.
- Эффект отбеливания продлевается и усиливается.
- Результат применения сохраняется не слишком долго.
- У некоторых пациентов могут быть противопоказания к применению отдельных составляющих.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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