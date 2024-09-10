Реминерализующие гели для зубов: виды и различия

снижение чувствительности зубов;

восстановление эмали после отбеливания и прочих процедур;

нормализация микрофлоры ротовой полости;

борьба с кариесом на начальной стадии;

профилактики кариеса в будущем.

Деминерализация зубной эмали

Нехватка гигиены ротовой полости. Если не чистить зубы эффективно, быстрее откладывается зубной камень. Из-за него слюна не омывает зубные коронки, они лишаются минералов и слабеют.

Неправильное питание. Если есть слишком много продуктов с кислым и сладким вкусом, не получая достаточно минералов и витаминов — формируется питательная среда для бактерий. Это и приводит к деминерализации.

Курение. Зубной налёт скапливается быстрее, что также провоцирует деминерализацию.

Генетическая предрасположенность. Из-за неё эмаль эмаль может становиться хрупкой и тонкой.

Проблемы с ЖКТ. При сухости во рту, рвоте, изжоге среда ротовой полости становится агрессивной. Это ухудшает ситуацию.

Реминерализация зубной эмали

Профессиональная ремотерапия. Нужный уровень минералов восстанавливают в стоматологической клиники, процесс контролирует врач. При этом главный элемент, фтор, наносят посредством специальных кап. Лучше всего проводить процедуру каждые полгода.

Реминерализация в домашних условиях. Пациент самостоятельно использует особые пасты, гели. Большинство составов не включают фтор, так что глотать их безопасно, и пользоваться ими могут люди любого возраста. Но это — лишь дополнительная, а не основная мера гигиены ротовой полости.

Выполняют профессиональную гигиену ротовой полости. Удаляют зубной налёт и зубной камень. Очищают эмаль посредством специальных подручных средств, таких как щётки и пасты. Зубы высушивают, чтобы подготовить их к нанесению препаратов. После подготовки на зубную поверхность наносят концентрированный реминерализующий состав. Если нужно, по окончании процедуры зубы покрывают фторлаком.

Кариес начал развиваться и проявляется как белое пятно. В это время процедура помогает насытить ослабленные участки зубной эмали минералами, чтобы пятно уменьшилось или полностью исчезло.

Нужно предотвратить кариес у ребёнка или у женщины в период беременности и лактации. Эмаль зубов при ремотерапии укрепляется, повышается её устойчивость к разрушению.

Эмаль зубов, пострадавших от кариеса, надо восстановить перед установкой пломб. Это важно, чтобы кариес не развивался дальше и чтобы пломбы служили дольше.

Обнаружена одна из ряда проблем с зубами: клиновидный дефект, гипоплазия или эрозия эмали, флюороз. Благодаря лечению зубы становятся менее чувствительными, а поражёные ткани укрепляются. Эмаль становится блестящей, как прежде. Пятна становятся не такими заметными.

Запланировано отбеливание зубов. И до, и после этого процесса реминерализация помогает уменьшить риск появления кариеса. Эмаль становится более прочной, менее чувствительной. Результаты отбеливания держатся дольше и стабильнее.

Средства для реминерализации эмали

Растворы минералов в виде аппликаций. Включают фтор и кальций, помогают зубам сопротивляться воздействию вредной микрофлоры. Составы наносят на зубную поверхность на несколько минут в течение 15–20 дней. Курс проводят два-три раза ежегодно. При использовании аппликаций вокруг зуба обращуется плёнка, которая способствует насыщению эмали минералами, делает её прочнее. Один из минусов таких препаратов в том, что они содержат фтор. Если использовать их слишком часто, может развиться флюороз.

Таблетки, растворы для полоскания. Содержат большой объём минералов, становятся дополнительным источником фтора. С помощью этих средств можно подавить распространение болезнетворной микрофлоры в ротовой полости и нейтрализовать кислоту, которая разрушает эмаль. Но из-за переизбытка фтора могут появиться некоторые болезни. Такие средства не рекомендуются детям до семи лет.

Лаки с содержанием фтора для профилактики кариеса. Это формы фтора с высокой концентрацией. Они обладают пролонгированным эффектом, который обеспечивается за счёт долгосрочной фиксации на зубной поверхности. Плёнка лака непрерывно контактирует со слюной — в неё как раз высвобождаются ионы фторы, чтобы потом проникнуть в эмаль зубов. Важно соблюдение концентрации фтора в таких составов — не более 2,9–3,0 %. Некоторые пациенты ощущают от таких лаков тошноту или дискомфорт во рту. Если сравнить эти составы с пастами или гелями, то можно заметить явно повышенную цену.

Фторсодержащие диски. В эту специальную группу входят носители фтора, цель которых — останавливать первичный и вторичный кариес. После установки между зубами начинается доставка фтора в высокой концентрации к ранее доступным участкам. Фторирование посредством дисков обеспечивает продолжительный результат, эффективное восстановление эмали.

Специальные лечебные гели. Эти средства обладают одновременно свойствами твёрдых и жидких составов, поэтому востребованы в различных стоматологических процедурах. Водная внутренняя структура не даёт несовместимым химическим элементам в составе геля реагировать друг с другом. Действие гелей основано на том, что они смешиваются со слюной и потом проникают в зубную эмаль. Содержание фтора минимально, поэтому такие составы безопасны для детей.

Пять лучших реминерализующих гелей для эмали зубов

В составе есть Recaldent — производное молочного протеина казеина. Зубная поверхность оптимально обеспечивается ионами фосфата и кальция.

Фтора не входит в гель, поэтому глотать его не опасно.

Есть возможность укрепления эмали, предотвращения кариеса.

Цена довольно высока.

Отдельные составляющие могут вызвать аллергию.

Crystal Set, Amazing White

Гидрофосфат и гидроксиапатит восстанавливают и поддерживают эмаль.

Зубы перестают быть чрезмерно чувствительными.

Предотвращаются и кариес, и флюороз.

Можно использовать при подготовке к отбеливанию и после процедуры.

Некоторые составляющие могут вызвать аллергию.

Medical Minerals, R.O.C.S.

Гель содержит ксилит. Он препятствует размножению микрофлоры, провоцирующей кариес и заболевания дёсен.

В составе нет фтора — глотать его не опасно.

Зубы перестают быть чрезмерно чувствительными.

Микрофлора ротовой полости приходит в норму.

Нель не является заменой профессиональной стоматологической чистке зубов.

Profi Rem Minerals Gel, PresiDent

Среди компонентов есть гидроксиапатит. Он делает зубы менее чувствительными, способствует реминерализации эмали.

Уменьшается воспаление дёсен.

Парабенов и фтора в составе нет, поэтому он безопасен для детей.

На отдельные составляющие возможна аллергическая реакция.

Remineralizing Gel Rem’n Smile, Global White

Цена ниже, чем у многих аналогов.

Возможна реминерализация зубов в домашних условиях.

Допустимо задействовать гель при флюорозе.

Сбалансированный состав минимизирует риски для эмали.

Эффект отбеливания продлевается и усиливается.

Результат применения сохраняется не слишком долго.

У некоторых пациентов могут быть противопоказания к применению отдельных составляющих.

На сегодняшний день среди всех болезней ротовой полости больше всего распространён кариес. При этой болезни происходит деминерализация твёрдых зубных тканей. При возникновении этого процесса важно вовремя приступить к лечению и как можно лучше защитить зубную эмаль. На рынке сейчас представлено много стоматологической продукции, включая реминерализующие вещества разных брендов. Один из самых востребованных препаратов — реминерализующий гель.В состав зубной эмали входят магний, кальций, фтор. Если этих элементов недостаточно, если пациент неправильно питается, курит или имеет генетическую предрасположенность — эмаль начинает разрушаться. С помощью реминерализующих гелей уменьшают риск развития кариеса, улучшают состояние зубов и ротовой полости. Такие гели представляют собой особые, сбалансированные минеральные вещества, с помощью которых лечат зубы и восстанавливают эмаль при деминерализации. Составы помогают насытить эмаль зубов минеральными компонентами и восстановить её структуру.Используя гель, достигают нескольких результатов. Среди них:Важно помнить, что реминерализующие гели работают при долговременном контакте с зубной поверхностью, когда эмаль насыщается минеральным комплексом. Функции некоторых гелей — борьба с вредной микрофлорой, отбеливание зубов, удаление загрязнений и пигментных пятен.Кристаллы гидроксиапатита — это 97 % эмали зубов. Ещё 2–3 % — эта вода. Остаток приходится на небольшой объём органических веществ. В течение жизни возможны износ и разрушение эмали по разным причинам. При деминерализации она теряет полезные минералы, из-за чего повышается пористость, снижается прочность. На деминерализованных участках происходит формирование кариеса. Появившееся белое пятно темнеет, затем образуется полость. Если правильно ухаживать за ротовой полостью и грамотно лечить кариес, он обратим.Главные причины, по которым происходит деминерализация:Чтобы не разрушалась эмаль и не развивался кариес, есть разные решения — как при обращении к стоматологу, так и дома.Зубная эмаль — ткань небольшой толщины, которая обладает достаточной твёрдостью, но подвержена разрушению из-за ряда факторов. Если организму недостаточно полезных элементов, витаминов — он автоматически восполняет их из поступающей еды. Поэтому так важно разнообразие рациона.Когда справиться с нехваткой важных для организма веществ не получается, восполнять дефицит надо искусственно. Реминерализация эмали зубов позволяет получить достаточно минеральных компонентов и восстановить пострадавшую структуру. При терапии на зубную поверхность наносят особую восстанавливающую смесь, преимущественно состоящую из фосфора и кальция. Такие процедуры делают зубы прочнее. Насыщение ионами фосфора, фтора и кальция уменьшает риск того, что начнёт развиваться кариес.Есть два вида реминерализации эмали зубов:Реминерализационная терапия проводится в комплексе и включает ряд этапов:При выполнении этого процесса нужны специальные реминерализующие препараты, включая пасту, гель, ремодент, фторсодержащие диски, защитный лак. Препараты для реминерализации можно использовать, чтобы полоскать ими рот, наносить их на поверхность зубов как аппликации, чтобы выполнять электрофорез.Реминерализацию зубов нужно проводить в следующих случаях:Наконец, процедура востребована, когда требуется вылечить кариес в его начальных формах, закрепить результаты терапии, предотвратить дальнейшее появление проблемы.Под различными брендами выпускается немало средств и препаратов, с помощью которых проводят реминерализацию эмали зубов. Большая часть составов схожа. В них входят соединения фосфора, кальция, магния, других элементов, которые при контакте способствуют восстановлению минерального баланса эмали. Как раз сбалансированные комплексы минералов, у которых нет ограничений и противопоказаний по применению, обеспечивают ремотерапии максимальную эффективность.Есть несколько групп реминерализующих средств:Наконец, существуют зубные пасты, предотвращающие кариес. Они укрепляют минеральные ткани зубов, не позволяют образовываться зубному налёту. Зубы более стойко переносят вредное воздействие. Но с помощью паст нельзя вылечить кариес, если он уже начался.Среди ассортимента стоматологических товаров представлено множество средств для восстановления эмали. Составы можно применять и дома, и в кабинете стоматолога под наблюдением врача. В топ-5 по популярности и эффективности входят следующие гели:Производитель из Японии предлагает водорастворимый крем, куда входят фосфор и кальций. Применять состав могут и взрослые, и дети. Как и прочие реминерализующие гели, Tooth Mousse контактирует со слюной. Зубы покрываются биоплёнкой для защиты эмали от воздействия кислот и кариеса.Преимущества:Недостатки:Набор для ухода за ротовой полостью является профессиональной системой с каппой от изготовителя из США. Даже в домашних условиях обеспечивается профессиональная реминерализация эмали. В комплекте идут шприц с минеральным гелем, канюли для смешивания, капа из силикона, салфетки.Преимущества:Недостаток:Гель обладает популярностью и востребован у стоматологов, поскольку состав безопасен, и в нём нет фтора. Medical Minerals содержит кальций, фосфор, магний — минералы, которые быстро усваиваются. После нанесения геля зуб покрывается плёнкой, из которой полезные минералы постепенно проникают в зубную ткань.Преимущества:Недостаток:Этот гель предназначается для зубов с повышенной чувствительностью как ежедневное дополнение к уходу за ротовой полостью. Состав уменьшает чувствительность зубов, восстанавливает эмаль и нервные волокна.Преимущества:Недостаток:Этот гель предназначен для восстановления минерального состава зуба, а также эмали, которая пострадала из-за кариеса. также состав способствует тому, чтобы зубы не были слишком чувствительными после некоторых стоматологических процедур.Преимущества:Недостатки:Перечисленные стоматологические препараты были тщательно исследованы. Это позволило подтвердить, что реминерализация эмали зубов получается эффективной.

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