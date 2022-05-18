Нутрициолог поделилась правилами хранения натуральной косметики

«Обращайте внимание на знак „открытая баночка“. После вскрытия натуральная косметика хранится не так уж и долго — часто это 3-9 месяцев. В открытом виде, после первого применения в косметику попадает воздух, и начинаются патологические процессы», — объясняет эксперт.

Все косметические средства имеют срок годности. Но, кроме временных ограничений, необходимо соблюдать и определенные условия хранения.Натуральные косметические средства особенно нуждаются в том, чтобы правила хранения соблюдались, иначе они просто потеряют свои полезные свойства.Очень часто в составе натуральных средств есть эфирные масла или растительные экстракты. Крайне важно беречь их от попадания прямых солнечных лучей.Хранить такие средства нужно в хорошо закрытой емкости, желательно без перепадов температурного режима, в темном месте.Некоторые средства рекомендуется хранить в холодильнике. В ряде случаев это поможет продлить их срок годности. Чаще всего, в холодильнике можно держать крема.В ванной хранить крема, сыворотки и другие средства по уходу за кожей лица не рекомендуется. Из-за повышенной температуры и влажности они могут, наоборот, быстрее испортиться.Поставить косметику в холодильник можно, если специальные условия хранения не прописаны на упаковке (на некоторых средствах указано, что их надо хранить при комнатной температуре).Положить любые средства в холодильник также можно летом, когда температура достигает максимума, поднимаясь выше 30 градусов. ⠀Обращайте внимание, что многие производители специально рассчитывают срок годности того или иного средства так, чтобы его хватило на весь период применения.То есть, если на креме написано, что его срок годности всего 3 месяца, скорее всего, вам хватит этого средства как раз на этот период. Поэтому обращайте внимание на объем упаковки и на то, какой обычно у вас расход аналогичных препаратов.Обратите внимание, что средства с дозаторами обычно хранятся дольше из-за ограниченного контакта с воздухом.