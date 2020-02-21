Маммопластика: все о пластике груди простыми словами

Маммопластика груди

Тысячи женщин ежегодно решаются на маммопластику — так велик соблазн заполучить идеальный бюст, избавиться от давних комплексов и чувствовать себя на все сто. Как сделать пластику без ущерба для здоровья, какой вид операции и имплантов выбрать, стоит ли верить многочисленным мифам? Ответы на все вопросы — в статье МедикФорум.

 


Несмотря на то, что маммопластика пользуется большой популярностью, она до сих пор овеяна предрассудками и выдумками, не имеющими научного обоснования. Многие из них настолько укоренились в сознании женщин, что вызывают неподдельные страхи и опасения: а стоит ли красота таких жертв? Давайте разбираться.

 

И хочется, и колется: ТОП-5 мифов о пластике груди

 

1. Пластика груди может привести к онкологии.

Это неправда. На данный момент нет клинических исследований, которые подтверждали бы связь между онкологическими заболеваниями и операцией.

 

2. Импланты необходимо менять через 7—10 лет после оперативного вмешательства.

Повторное хирургическое вмешательство проводится в связи с возрастными и гормональными изменениями у женщин. Ведь предотвратить естественные процессы провисания кожи, увы, не может никто.

 

Таким образом, коррекцию делают чисто в эстетических целях, сами эндопротезы при этом не нуждаются в замене при условии, что они выполнены из современных материалов и имеют пожизненную гарантию от производителя.

 

3. Маммопластика препятствует грудному вскармливанию.

Это заблуждение. Врачи устанавливают протез под мышечную ткань, молочная железа при этом не травмируется.

 

4. Грудь навсегда потеряет чувствительность после пластики.

Еще один миф. Временное снижение чувствительности действительно возможно, но это обусловлено отеками железистой ткани, которые проходят в течение реабилитационного периода. Полная чувствительность возвращается, как правило, в течение полугода после операции.

 

5. Маммопластика ограничивает активный образ жизни.

Это не так, никаких ограничений нет. Конечно, в послеоперационный период восстановления следует воздержаться от любых физических нагрузок, но в дальнейшем можно заниматься любым видом спорта, включая экстремальный, и спокойно летать на самолетах.

 

Кому нужна пластика груди?

 

Итак, мы убедились в необоснованности мифов относительно маммопластики. Теперь давайте разберемся, кому и зачем она необходима. Делают такую пластику по предписанию врачей и для устранения эстетических дефектов.

 

Медицинские показания:

  • подтяжка при птозе (провисание молочных желез при сохранении размеров) — обусловлен возрастными изменениями, резкими колебаниями веса и пр.;
  • асимметрия;
  • макромастия — аномалия молочных желез, вследствие которой они увеличиваются до огромных размеров. Провоцирует боль в плечевых суставах и позвоночнике, затрудняет дыхание, способствует развитию сутулости, мешает полноценно спать и заниматься спортом;
  • мастэктомия — удаление органа при онкологических заболеваниях или генетической предрасположенности к ним;
  • гинекомастия — увеличение грудных желез у мужчин, происходит в связи с нарушением гормонального фона;
  • врожденные дефекты.

 

Зачастую женщины обращаются к хирургам из-за желания выглядеть привлекательнее и сексуальнее. Новый бюст помогает многим представительницам прекрасного пола избавиться от серьезных комплексов и обрести уверенность в себе.

 

К условно эстетическим показаниям можно отнести:

  • увеличение при микромастии (для обладательниц маленького размера);
  • восстановление размера и/или формы органа после беременности и грудного кормления, а также вследствие сильных скачков веса;
  • инволюцию после периода лактации, т.к. именно тогда у некоторых женщин одна грудь становится больше другой, и возникает необходимость коррекции.

 

Противопоказания к маммопластике: что нужно знать

 

Любой вид пластики груди — это травматичная операция, которая проводится под общей анестезией, и имеет целый ряд противопоказаний:

 

  • онкология (исключение — мастэктомия)
  • сахарный диабет
  • аутоиммунные заболевания
  • доброкачественные образования в грудных железах
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем
  • острые инфекции
  • плохая свертываемость крови
  • психические отклонения
  • хронические болезни внутренних органов
  • беременность и лактация
  • возраст до 18 лет. В случаях острой необходимости пластику делают девушкам, достигшим 16 лет, с письменного согласия родителей.

 

Навязанные стандарты красоты заставляют многих женщин обращаться к услугам пластических хирургов. Иногда в ходе консультации с хирургом выясняется, что проведение пластики в эстетических целях влечет за собой слишком большой риск для здоровья.

 

Чтобы избежать негативных последствий и не навредить себе, необходимо проконсультироваться с грамотным специалистом, который назначит ряд анализов, изучит анамнез и объяснит, какого результата стоит ожидать и от чего он зависит.

 

Маммопластика: какие бывают операции и для чего они нужны

 

В зависимости от пожеланий пациентки врач предлагает тот или иной вариант пластики груди. Каждый из них решает определенные проблемы.

 

Виды маммопластики

Операция

 

Суть процедуры

Увеличение груди (аугментационная маммопластика)

Увеличение и/или придание упругости, улучшение формы проводится при помощи установки эндопротезов, выбор которых сегодня велик. Для каждой пациентки врач подбирает их индивидуально. Устанавливаются тремя способами: под грудной мышцей, под молочной железой или комбинированным методом.

Уменьшение груди (редукционная маммопластика)

Хирург удаляет излишки жировой и железистой ткани, плюс перемещает весь сосково-ареолярный комплекс в новое положение. Проводится путем липосакции, методом короткого шва, якорным (Т-образным) разрезом.

Не рекомендуется женщинам, планирующим детей.

Подтяжка груди (мастопексия)

 

Проводится при выраженном птозе (провисании), который приводит к потере упругости. Такая проблема возникает из-за возрастных изменений, беременности и грудного вскармливания, отсутствия должной поддержки бюста, резкого похудания.

Врач удаляет излишки кожи и жировой ткани, перемещает соски. Верхняя часть желез заполняется собственными тканями.

Если не удается достичь желаемого эффекта, то мастопексию совмещают с установкой имплантов.

Реконструкция

Восстановление молочной железы, утраченной в результате травмы или хирургического вмешательства при онкологии. Проводится тремя способами, наиболее оптимальным является установка импланта.

Такой вид пластики груди должен проводить только профессионал высокого класса, поэтому к выбору хирурга стоит отнестись очень ответственно.

Коррекция сосково-ареолярного комплекса

Устранение дефектов и асимметрии сосков и ареол, втянутости сосков, изменение их формы и размера. Часто совмещается с другими видами маммопластики. Саму же коррекцию проводят под местным наркозом. Помогает решить такую проблему, как «тубулярная грудь» (имеет вытянутую трубообразную форму, ареола сильно растянута).

Не рекомендуется женщинам, планирующим беременность из-за возможности повреждения млечных протоков.

Удаление или замена имплантов (реэндопротезирование)

Проводится по ряду медицинских и эстетических показаний. Сами эндопротезы (последнего поколения) в замене не нуждаются. Врач может извлечь их и установить новые, если предыдущая пластика выполнена неграмотно или пациентка хочет поставить более современные и безопасные импланты.

Липофилинг

Изменение размера и формы путем трансплантации собственного жира пациентки с живота, бедер и/или ягодиц.

Таким способом можно добиться увеличения только на размер-полтора, т.к. часть пересаженной жировой ткани разрушается.

Коррекция дефектов (врожденных или приобретенных)

Устраняет асимметрию, когда одна грудь больше другой. Для этого врач устанавливает импланты разных размеров. Одновременно можно произвести подтяжку и пластику сосков.

 

 

Как выбрать импланты

 

Итак, вы определились, какая именно пластика нужна. Теперь можно изучить особенности и различия материалов. Эстетическая медицина сегодня предлагает широкий выбор эндопротезов последнего поколения, существенно отличающихся от старых. Они имеют целый ряд преимуществ:

 

  • имитация естественности
  • биосовместимость с тканями человеческого организма (отторжение возникает очень редко)
  • устойчивость к механическим повреждениям
  • стерильность
  • безопасный наполнитель

 

Классификация грудных имплантов

 

По наполнителю:

  • солевой раствор — используется в маммопластике более 50 лет. При повреждении оболочки он вытекает, но это не представляет угрозы для организма. Плюс — низкая стоимость по сравнению с другими видами, минус — слишком мягкие на ощупь;
  • силиконовый гель: когезивныйпо консистенции напоминает желе, и полностью усваивается при повреждении; высококогезивный похож на мармелад, в случае разрыва не вытекает, очень твердый на ощупь; Soft touch считается золотой серединой, самый естественный на ощупь;
  • гидрогель — может просачиваться через оболочку, но при этом безвреден, натуральный на ощупь;
  • силикагелевые шарики — ноу-хау в пластической хирургии, представляют собой микроскопические шарообразные частицы. Такие эндопротезы более легкие, уменьшают нагрузку на позвоночник, снижают риск провисания молочной железы;
  • силикон и раствор — помещаются в двухкамерные импланты, характерных булькающих звуков практически не издают. Пока не очень активно используются для пластики груди, поэтому представлены на рынке очень слабо.

 

По текстуре поверхности:

  • гладкие — недорогие импланты, которые могут вызывать фиброзную контрактуру (уплотнение тканей) и смещаться со временем;
  • текстурированные — дорогие эндопротезы с шероховатой поверхностью, после установки надежно фиксируются;
  • полиуретановые — поверхность напоминает губку, т.к. состоит из множества пузырьков, при этом на ощупь они практически гладкие.

 

По форме:

  • анатомические, или каплевидные — имеют натуральные контуры, благодаря чему выглядят максимально естественно. Недостатки: становятся заметны в горизонтальном положении, могут деформироваться при ношении бюстгальтеров с эффектом pushup;
  • круглые — недорогие модели, которые используются для придания объема. «Не выдают себя» при занятиях спортом и в положении лежа.

 

Лучшие в своей сфере: бренды, которые отвечают за качество

 

Подходите к выбору эндопротезов скрупулезно и помните: это та вещь, на которой лучше не экономить. Качественные импланты — важное условие для успешного проведения пластики груди. Чтобы после операции не возникло осложнений, а результат вас радовал многие годы, лучше изучить ассортимент рынка.

Безусловно, хороший специалист посоветует определенную марку, но настаивать не будет, выбор всегда остается за вами.

 

Компании, занимающие лидирующие позиции:

v Allergan (старое название McGhan, США) выпускает самую современную продукцию, предлагает большой выбор размеров и форм.

v Mentor (США) — основными преимуществами этих эндопротезов являются очень прочная оболочка и качественный наполнитель.

 

  • Sebbin(Франция) изготавливает нужные размер и форму имплантов под заказ. Наполнитель (силиконовый гель) напоминает ткани грудных желез по своей консистенции.

 

  • Eurosilicone(Франция) — высокопрочные изделия этой фирмы применяются российскими хирургами уже 15 лет.

 

  • Nagor (Англия) — имеет большой ассортимент, в качестве наполнителя использует гель, который хорошо сохраняет форму.

 

  • Polytech(Германия) отличается огромным выбором грудных имплантов с разными наполнителями и покрытиями. Это единственная компания, которая присваивает серийные номера своим изделиям.

Все фирмы дают пожизненную гарантирую качества и полной безопасности своей продукции, а некоторые готовы бесплатно заменить импланты в случае их разрыва.


Если вы хотите сделать маммопластику, обязательно обратитесь за консультацией к профессионалу: опытный специалист оценит все риски, учтет ваши пожелания, подберет оптимальный вид пластики и комфортные эндопротезы. В результате вы получите грудь мечты без ущерба для здоровья.

Комментарии

    1. Елизавета

    К увеличению или изменению формы груди отношусь положительно. Распространены случаи когда это не очередная блажь (увеличить грудь к пляжному сезону), а действительно необходимость (последствия онкологии, врожденное и т.д. ). Я рада, что российские пластические хирурги за сравнительно небольшую плату могут предложить желаемый результат. Насколько я знаю отрасль постоянно развивается, доктор использует современные импланты в облегчённом варианте, гель имеет несколько степеней защиты. Важно тем, кто решился на процедуру маммопластики выбрать солидную клинику и квалифицированного доктора.

    25-03-2018 11:16  
    2. Кристина

    Я тоже вполне положительно отношусь к операции по увеличению груди. Но считаю, что делать ее нужно только при необходимости, либо реально если после рождения ребенка грудь совсем подвисла.

    26-03-2018 11:02  
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    3. Юля

    Вскармливание детей очень истаскало грудь, хорошо, что эта операция доступна по цене и в принципе рисков для здоровья нет, но как и везде есть свои нюансы, главное хорошего врача и клинику найти.

    27-03-2018 11:05  
    4. Танюшка

    Многие критикуют женщин, которые увеличили свою грудь. Но я не понимаю почему? Мне кажется это, скорее всего, больше из зависти. Сам бы сделал, да денег не хватает и пытаешься себе внушить, а другим навязать свое мнение, что лучше натуральной красоты и то, что нам дала природа нет. Но мир не стоит на месте, люди его меняют и меняются сами. Не вижу в этом ничего плохо. Всем хочется быть красивыми, выглядеть ухоженными, носить красивые вещи, так и с увеличением груди. Почему бы и нет? После двух детей моя грудь не сильно изменилась, но если бы была возможность сделать ее лучше, я бы сделала. Хороших клиник и врачей хватает и в России, смысла переплачивать огромные деньги, делая операцию за рубежом, я не вижу. Я поддерживаю женщин, которые изменили себя, стали красивее и уверенней.

    28-03-2018 11:17  
    5. Виктория

    Я себе операцию по увеличению груди делала почти год назад и хочу рассказать о своих ощущениях, может быть кому нибудь будет это интересно. Поначалу грудь сильно болела, особенно первые пару дней, даже тяжело подниматься с кровати было, еще я носила компрессионное белье, но эти болезненные ощущения длились на самом деле очень недолго. А сейчас грудь выглядит довольно естественно, прямо как настоящая, никаких следов от швов практически незаметно. Конечно такую операцию нужно делать с осторожностью, хорошенько подумав нужно ли вам это, ведь не каждая такая операция проходит без осложнений.

    29-03-2018 11:24  
    6. Юлия

    После полутора лет кормления сказать что грудь выглядит грустно - ничего не сказать. Очень хочу сделать подтяжку, но при этом сильно боюсь что станет ещё хуже, столько неудачных примеров

    01-04-2018 11:07  
    7. Ольга Козикова

    В ранней молодости как-то не особенно задумывалась о красоте груди, все устраивало. А вот после родов грудь резко изменилась. Причиной тому стало длительное, более полутора лет, грудное вскармливание и перенесенная операция по поводу мастита. Все обвисло, грудь стала как каша. Спасали только качественные бюстгальтеры. У моей мамы было о же самое, она так и прожила всю жизнь. К счастью, сейчас пластическая хирургия довольно развита и доступна. Я свою проблему решила не затягивая. Теперь наслаждаюсь красивой грудью, еще лучше, чем была в молодости, так как я параллельно с исправлением формы сделала увеличение на один размер. И у большинства моих знакомых ситуация с грудью похожая, только пока мало кто решился.

    02-04-2018 11:21  
    8. Ольга

    В этом нет ничего страшного на самом деле! После родов с проблемой обвисшей груди сталкивается каждая, но многие воспринимают это так, будто конец света. Лично я делала и не жалению о своём решении. Чем ходить ныть о том, что у меня обвисла грудь - нужно решать проблему, если тебя она не устраивает: то есть ли смириться, либо же как-то поправить внешний вид с помощью хирургического вмешательства. "Сколько же денег ты отдала?", смотрела на меня завистливо подруги. А мне было не жалко их, за то качество, которое я получила, если вы хотите хороший результат, то готовьтесь платить.

    03-04-2018 11:06  
    9. Анна

    А мне если честно искусственная грудь не очень :) видела у подруги, даже доводилось потискать, какие-то уж слишком выпуклые, резиновые шары, всегда одной формы, вне зависимости от цикла, не знаю даже..одно слово - искусственное. Но может это я такая зашоренная, а мужики, например думают по-другому, хотя муж говорит, что не хотел бы, чтобы у меня были имплантанты. Видимо, на любителя. А вот к подтяжке и усечению кожи после кормления, к примеру, отношусь очень даже положительно, без всяких но. Если появится необходимость и грудь потеряет форму, незамедлительно побегу на операцию!!! :)

    04-04-2018 11:09  
    10. Бибикова Ирада Зейналовна

    Я в девяностых делала увеличение груди и тогда была удовлетворена, и пышностью, и формой, и положением, однако сейчас уже вид совсем не тот и мой врач посоветовал мне пределать грудь. Пока я в раздумье, так как не знаю, буду ли я оставлять тот же, "пышный" размер или таки сделаю грудь на один/два размера поменьше. И куда девать весь мой гардероб? А как считаете вы?

    05-04-2018 11:18  
    11. Вика

    Мне когда 18 лет было, я всерьез об этом подумывала, даже по форумам лазила, информацию о врачах и клиниках собирала. А потом познакомилась с моим будущим мужем и вышла за муж. Прошло три года и сейчас об этих своих идеях по увеличению груди вспоминаю, как о юношеской глупости. Не спорю, для звезд эстрады и жен олигархов это необходимо, но вот так лечь под нож... Не знаю, я бы уже не согласилась, даже если бы это было бесплатно.

    08-04-2018 11:16  
    12. Анна

    Я очень хорошо отношусь к маммопластики, сама мечтаю увеличить грудь. Это желание присутствовало у меня еще лет с 20. Но на тот момент у меня был 1 размер груди и хотелось увеличить его до 3. Сейчас же после родов и кормления, грудь стала разного размера и потеряла упругость. Надеюсь, что мне удастся подсобирать средств и сделать свою грудь красивой.

    09-04-2018 11:11  
    13. Ольга

    Моя грудь всегда была большого размера и не идеальной формы, а после родов все стало только хуже. Очень хотела бы сделать пластику груди, но муж против. Так как муж против не когда серьезно не взвешивала все за и против. Ведь операция это не только наркоз который сокращает жизнь, но и со временем импланты надо будет опять менять. Думаю нужно хорошо подумать прежде чем решиться.

    10-04-2018 11:19  
    14. Гость Алина

    По моему мнению, до рождения ребенка операции на груди вообще делать нельзя, так как это опасно. Когда у женщины уже есть дети, то она смело может делать эту операцию, чтобы ее грудь обрела прежний вид.

    11-04-2018 11:32  
    15. Ирина

    У меня подружка после родов решилась увеличить грудь. В принципе не могу сказать, что она пожалела. Но девочки реабилитация была очень тяжелая. Там все настолько болит. Просто ужас.

    12-04-2018 11:10  
    16. Маша

    Поддерживаю тоже обеими руками. Бывает, что у женщины комплекс может развиться из-за некрасивой груди. Тут и раздумывать не надо. Вот только цена очень недешевая за такую операцию.

    15-04-2018 11:20  
    17. Инна

    Прежде, чем подходить к решению о такой операции, необходимо все взвесить, а нужно ли это вам? Плюс только один - эстетичный вид, а минусов огромное количество: цена, болезненная и долгая реабилитация, чувство инородного тела, борьба с рубцами, видно, что грудь не натуральная. И это ещё при удачных операциях. Стоит ли все это комплексов по поводу вида и размера груди?

    16-04-2018 11:22  
    18. Катерина

    Я также положительно отношусь к операции по увеличению и коррекции груди. После родов и грудного вскармливания форма груди очень портиться, особенно если размер груди до родов был 3+ Я в будущем хочу сделать коррекцию груди, но после 2 ребенка. Думаю лет через 3 сделаю, сейчас уже искать всю актуальную информацию и присматриваюсь к врачей-хирургов. Возможно кто-то знает хороших врачей хирургов в Москве? Интересно было бы пообщаться с женщиной которая сделала увеличение груди. Возможно кто-то может поделиться опытом.Честно говоря страшно и дорого это делать, но мне кажется, что оно этого стоит.

    17-04-2018 11:21  
    19. Антон

    Если женщина желает увеличить грудь и изменить ее форму, то это ее право. Тем более разные причины этого бывают. Вот только все должно быть в меру. Мне лично не нравиться, когда себе делают огромную грудь 4 или 5 размера. Выглядит это неестественно.

    18-04-2018 11:05  
    20. Юлия

    Лично проходила операцию по увеличению груди и хочу сразу предупредить девочек, которые собираются совершить такой шаг, что следует быть готовым к длительной и достаточно болезненной реабилитации. Тем не менее, когда все это забудется, полученный результат вас очень обрадует. Я стала намного увереннее в себе, даже осанка поменялась, избавилась от кучи комплексов.

    19-04-2018 11:19  
    21. Алена

    Я к изменению формы груди отношусь нейтрально. Мне кажется, если женщина после родов и кормления хочет подтянуть обвисшую грудь в этом нет ничего плохого. Главное решиться. Плохо только тогда, когда это делают смыслом жизни. Ведь мужчины, у которых есть душа видят вашу душу, а не только тело с формами. А те, кто только и ведутся на грудь, их ваша душа вряд ли заинтересует.

    22-04-2018 11:20  
    22. Маришка

    Уже много лет мечтаю уменьшить свою грудь, устала от тяжести 5 размера. Очень нужная женщинам операция, жаль что стоит она слишком дорого. Мне точно накопить на неё не удастся.

    23-04-2018 11:09  
    23. Марина

    Лично я данные операции не одобряю. В основном, встречала девушек, которые идут на эту операцию только лишь потому, что размер маленький и на них не смотрят мужчины. Так и хочется сказать: "Девочки, а мозгами брать не пробовали?". Занимайтесь спортом, развивайтесь интеллектуально и для вашего мужчины ваша грудь будет на последнем месте.Как нужно не любить себя, чтобы лечь под нож? Никогда этого не пойму.

    25-04-2018 11:29  
    24. Ольга

    Если раньше все затаив дыхание наблюдали за Памеллой Андерсон,то сейчас наличием имплантов уже никого не удивишь.Цены стали доступнее,да и отношение к пластической хирургии сильно поменялось.Специалистов в этой области стало больше и многие из них "набили руку" на увеличении груди настолько,что поставили эту операцию на поток и делают от 5 таких операций в день.

    26-04-2018 11:06  
    25. Ольга

    Конечно это дело каждого, что он хочет делать со своим телом. Но лично моё мнение, если эта операция по изменению груди прям жизненно необходима (исправление врожденных дефектов), то такие операции безусловно нужны! Но я категорически против вставления имплантов в грудь, чтобы она была больше. Просто увеличивать свои формы для привлечения мужчин! По мне это глупо!

    29-04-2018 12:21  
    26. Гость Оксана

    Я считаю, что такую операцию необходимо делать только в случае крайней необходимости, когда нет другого выхода. А профессионализм наших докторов не вызывает сомнений.

    30-04-2018 11:19  
    27. Кристина

    В принципе, я обеими руками "за", когда дело касается не эстетического вида груди. Ситуации бывают разные, те же операции по удалению молочной железы, опухоли...считаю, что в подобных случаях прибегать к услугам маммопластики просто необходимо.

    01-05-2018 11:27  
    28. Гость Оксана

    У меня подруга делала такую операцию . Негативных последствий потом не было. Действительно хороший выход для обладательниц малой груди.

    02-05-2018 11:13  
    29. Юлия

    К увеличению груди я отношусь крайне негативно. Это не такая нужная и важная операция без который нельзя жить.

    03-05-2018 11:37  
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