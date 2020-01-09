5 ошибок, которые вы совершаете при бритье ног
Если ваш постоянный спутник - раздражение после бритья, проверьте, не совершаете ли вы одну из 5 распространенных ошибок.
Вы приступаете к бритью в самой начале бьюти-рутиныЭксперты советуют провести какое-то время в душе или ванне (лучше - не менее 15 минут), прежде чем вы начнете бриться. Поэтому начните с процедур по уходу за волосами, нанесите кондиционер и хорошо очистите тело. Это смягчит волосы и откроет фолликулы. Ваша кожа, таким образом, станет распаренной, что облегчит бритье, сделает его более "чистым".
Вы используете дешевые одноразовые бритвыОдноразовые бритвы можно использовать время от времени - если вы остановились в гостинице, или в гостях. Но для повседневного употребления, лучше инвестировать средства в бритву с 4 или 5 лезвиями. Они обеспечивают плавность скольжения и удаление волосков с первого раза, без необходимости повторно проводить по одному и тому же месту.
Вы не используйте специальное средство для бритьяНезависимо от того, насколько вы спешите, пропустите искушение побриться «всухую». В крайнем случае, кондиционер для волос отлично справится с работой. Но не используйте мыло:
"«Это не создает достаточного количества смазки, чтобы бритва легко скользила по вашей коже, что может увеличить вероятность порезов", - объясняет дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер, доктор медицинских наук.
Вы не заменяете лезвие достаточно частоВозможно, вы купили хорошую бритву, но это не принесет вам пользы, если вы не поменяете лезвие при первых признаках затупления. Старые лезвия не только неэффективны, но и чаще вызывают покраснения и задерживают бактерии, которые потенциально могут вызвать инфекции.
Вы бреете против роста волосПри первом прохождении брейтесь только в том направлении, в котором растут ваши волосы (вниз по ноге), а если у вас очень чувствительная кожа, вообще не брейтесь вверх. Идя «против волос» вы сможете получить более чистое бритье, но это также увеличивает вероятность раздражения, царапин и порезов.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что приводит к потере волос у детей.
Оставить комментарий