6 правил использования витамина С для кожи от дерматологов из США

"Витамин С - мощный антиоксидант, осветляющий пигментные пятна, сглаживает морщины, удаляющий свободные радикалы, загрязнения и последствия воздействия ультрафиолетового излучения», - говорит Сара Хоган, врач-дерматолог из медицинского центра Калифорнийского университета в Санта-Монике. - Со временем свободные радикалы повреждают кожу, что приводит к преждевременным признакам старения, увеличивает риск возникновения рака. Защита от ультрафиолетовых лучей с помощью антиоксидантов и SPF важны".

Правила использования витамина С

Используйте сыворотки с витамином С по утрам, нанося сверху солнцезащитный крем.

Выбирайте концентрацию, исходя из типа кожи - до 5% - сухая и чувствительная, до 30% - жирная, с сильными пигментными пятнами.

Не применяйте его совместно с перекисью бензоила ("Базироном" и т.п.).

Будьте осторожны, используя совместно с ретинолом - это может вызвать раздражение и шелушение.

Держите флаконы с сыворотками в темном месте.

Если продукт поменял цвет (на желтый, оранжевый), он становится неэффективным.

"Не все косметические продукты с витамином С созданы одинаковыми - они могут стать раздражающими, привередливыми в использовании, рассказывает Анджела Лэмб, доктор медицины, директор дерматологического факультета Вестсайд Маунт Синай. - Важно прочитать этикетку на продукте, знать, что получаете, особенно если у вас чувствительная кожа".