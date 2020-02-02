6 правил использования витамина С для кожи от дерматологов из США
Витамин С может многим помочь коже, независимо от типа. Состав сыворотки, то, как вы ее используете и храните, могут существенно повлиять на конечный результат. Вот что дерматологи из США говорят о правилах использования.
"Витамин С - мощный антиоксидант, осветляющий пигментные пятна, сглаживает морщины, удаляющий свободные радикалы, загрязнения и последствия воздействия ультрафиолетового излучения», - говорит Сара Хоган, врач-дерматолог из медицинского центра Калифорнийского университета в Санта-Монике. - Со временем свободные радикалы повреждают кожу, что приводит к преждевременным признакам старения, увеличивает риск возникновения рака. Защита от ультрафиолетовых лучей с помощью антиоксидантов и SPF важны".
Правила использования витамина С
- Используйте сыворотки с витамином С по утрам, нанося сверху солнцезащитный крем.
- Выбирайте концентрацию, исходя из типа кожи - до 5% - сухая и чувствительная, до 30% - жирная, с сильными пигментными пятнами.
- Не применяйте его совместно с перекисью бензоила ("Базироном" и т.п.).
- Будьте осторожны, используя совместно с ретинолом - это может вызвать раздражение и шелушение.
- Держите флаконы с сыворотками в темном месте.
- Если продукт поменял цвет (на желтый, оранжевый), он становится неэффективным.
"Не все косметические продукты с витамином С созданы одинаковыми - они могут стать раздражающими, привередливыми в использовании, рассказывает Анджела Лэмб, доктор медицины, директор дерматологического факультета Вестсайд Маунт Синай. - Важно прочитать этикетку на продукте, знать, что получаете, особенно если у вас чувствительная кожа".
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