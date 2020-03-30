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Карантин по короновирусу побудил нижегородский портал «Серафимова земля» начать онлайн-трансляции богослужений

собор Александра Невского в Нижнем новгороде

Нижегородский информационно-туристический портал «Серафимова земля» (https://серафим.рф)
29 марта 2020 года начал регулярно вести онлайн-трансляции богослужений. Проект осуществляется совместно с ПАО «Ростелеком» и Нижегородской епархией.

Сам портал был запушен 15 января 2020 года и является частью проекта «Арзамас-Дивеево-Саров», на развитие паломническо-туристического кластера в этом «треугольнике».

Этот проект, задуманные правительством Нижегородской области, поддерживают глава российского государства Владимир Путин и благословивший его Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В апреле 2018 года, чтобы впоследствии дать проекту старт, была создана автономная некоммерческая организация «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера».

В числе направлений проекта – привлечение в регион туристов, но не только. Кроме того, преследуются цели возродить Дивеевскую и Саровскую обители, а также развить в регионе транспортную, гостиничную и иные инфраструктуры, что позволит сделать пребывае здесь туристического потока максимально комфортным.

.После создания портала «Серафимова земля» онлайн трансляции богослуженй стали очередным этапом его развития. Однако непосредственно начать такие трансляции именно сейчас побудила эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и положение карантина, в котором оказались жители планеты и нижегородского региона в частности.

Вести прямые эфиры будут из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского, который находится на нижегородской Стрелке. Первое богослужение в прямом эфире возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В дальнейшем в режиме онлайн можно увидеть Божественные литургии по православным праздникам, в том числе службу праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), основные службы Страстной седмицы, а также Пасхальное богослужение.

Ссылки на трансляции можно найти на главной странице портала https://серафим.рф.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в связи с карантином в поликлинике нижегородского онкодиспансера появились телемедицинские консультации
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