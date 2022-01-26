Дефицит витамина B12: признак на ногах, предупреждающий, что состояние вызвало «повреждение»
Дефицит витамина B12 может привести к анемии, количеству эритроцитов ниже нормы. Выявление состояния на начальных стадиях необходимо для снижения риска негативных последствий для здоровья в будущем. Иногда потеря ощущения вибрации в стопе может свидетельствовать о нехватке витамина B12.
По данным Southern Cross, одним из признаков дефицита витамина B12 может быть неспособность ощущать вибрацию в ногах.
Симптом может стать очевидным, когда вибрирующий телефон в кармане остается незамеченным.
«Если не лечить дефицит витамина B12, это может привести к прогрессирующему повреждению нервной системы, особенно нервов за пределами головного и спинного мозга. При поражении спинного мозга первые симптомы включают в себя трудности с ощущением вибраций в ногах, потерю чувства положения и потерю координации мышц».
Другие симптомы нелеченного витамина B12 могут включать потерю веса, болезни сердца и кровеносных сосудов, увеличение селезенки и печени, преувеличенные рефлексы, легкую депрессию и спутанность сознания, галлюцинации, слабоумие, раздражительность и повреждение зрительного нерва
Симптом, описанный как "знак мобильного телефона", считается «тонким ранним признаком» дефицита витамина B12.
«Снижение вибрационной чувствительности в нижних конечностях является распространенным ранним признаком».
Однако это не является специфичным, поскольку аналогичные эффекты могут возникать при других неврологических заболеваниях, чаще всего при диабетической невропатии.
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Southern Cross
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