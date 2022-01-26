Дефицит витамина B12: признак на ногах, предупреждающий, что состояние вызвало «повреждение»

«Если не лечить дефицит витамина B12, это может привести к прогрессирующему повреждению нервной системы, особенно нервов за пределами головного и спинного мозга. При поражении спинного мозга первые симптомы включают в себя трудности с ощущением вибраций в ногах, потерю чувства положения и потерю координации мышц».

«Снижение вибрационной чувствительности в нижних конечностях является распространенным ранним признаком».