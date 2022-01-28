Диабет 2 типа: 5 признаков нездоровой психики у диабетиков
Вы можете контролировать свои физические симптомы диабета, но вызывает ли это состояние колебания ваших эмоций? Диабетический дистресс — это то, что некоторые люди чувствуют, когда они подавлены безжалостностью диабета, и это может привести к диабетическому выгоранию. Вот пять признаков дистресса и выгорания при диабете, согласно Diabetes UK.
Диагноз диабета является полным шоком для большинства людей и может вызвать плохое настроение и подавленность в течение недель и месяцев после новости. То, как именно диагноз диабета повлияет на вас, зависит от ваших обстоятельств и характера — все реагируют на такого рода новости по-разному.
Diabetes UK заявила:
«Чувство подавленности из-за диабета понятно, и это естественная реакция для любого, у кого диагностировано хроническое заболевание. Знание некоторых признаков может помочь вам начать управлять этими чувствами».
Пять признаков дистресса и выгорания при диабете
- чувство гнева из-за диабета и разочарование в связи с требованиями управления им
- беспокойство о том, что недостаточно контролируете диабет, но не чувствуете мотивации к изменениям
- избегать посещения встреч или проверки уровня сахара в крови
- регулярно делать выбор в пользу нездоровой пищи
- чувство одиночества и изоляции
- Постарайтесь отказаться от очень высоких ожиданий в отношении таких вещей, как результаты анализа крови, и поставьте перед собой более мелкие и реалистичные цели.
- Поговорите со своими друзьями и семьей о том, что вы чувствуете и как они могут поддержать вас — вы можете почувствовать, что с ваших плеч свалился груз.
- Прекратите использовать такие фразы, как «хороший» или «плохой» уровень сахара в крови, так как это может постоянно вызывать ощущение, что вы сделали что-то не так. Вместо этого поговорите о высоком или низком уровне сахара в крови.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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