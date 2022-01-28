Диабет 2 типа: 5 признаков нездоровой психики у диабетиков

«Чувство подавленности из-за диабета понятно, и это естественная реакция для любого, у кого диагностировано хроническое заболевание. Знание некоторых признаков может помочь вам начать управлять этими чувствами».

Пять признаков дистресса и выгорания при диабете

чувство гнева из-за диабета и разочарование в связи с требованиями управления им

беспокойство о том, что недостаточно контролируете диабет, но не чувствуете мотивации к изменениям

избегать посещения встреч или проверки уровня сахара в крови

регулярно делать выбор в пользу нездоровой пищи

чувство одиночества и изоляции

Постарайтесь отказаться от очень высоких ожиданий в отношении таких вещей, как результаты анализа крови, и поставьте перед собой более мелкие и реалистичные цели.

Поговорите со своими друзьями и семьей о том, что вы чувствуете и как они могут поддержать вас — вы можете почувствовать, что с ваших плеч свалился груз.

Прекратите использовать такие фразы, как «хороший» или «плохой» уровень сахара в крови, так как это может постоянно вызывать ощущение, что вы сделали что-то не так. Вместо этого поговорите о высоком или низком уровне сахара в крови.