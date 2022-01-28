Диабет 2 типа: 5 признаков нездоровой психики у диабетиков

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Диабет 2 типа: 5 признаков нездоровой психики у диабетиков

Вы можете контролировать свои физические симптомы диабета, но вызывает ли это состояние колебания ваших эмоций? Диабетический дистресс — это то, что некоторые люди чувствуют, когда они подавлены безжалостностью диабета, и это может привести к диабетическому выгоранию. Вот  пять признаков дистресса и выгорания при диабете, согласно Diabetes UK.

Диагноз диабета является полным шоком для большинства людей и может вызвать плохое настроение и подавленность в течение недель и месяцев после новости. То, как именно диагноз диабета повлияет на вас, зависит от ваших обстоятельств и характера — все реагируют на такого рода новости по-разному.
Diabetes UK заявила:
«Чувство подавленности из-за диабета понятно, и это естественная реакция для любого, у кого диагностировано хроническое заболевание. Знание некоторых признаков может помочь вам начать управлять этими чувствами».

Пять признаков дистресса и выгорания при диабете


  • чувство гнева из-за диабета и разочарование в связи с требованиями управления им
  • беспокойство о том, что недостаточно контролируете диабет, но не чувствуете мотивации к изменениям
  • избегать посещения встреч или проверки уровня сахара в крови
  • регулярно делать выбор в пользу нездоровой пищи
  • чувство одиночества и изоляции
Специалисты посоветовали:
  • Постарайтесь отказаться от очень высоких ожиданий в отношении таких вещей, как результаты анализа крови, и поставьте перед собой более мелкие и реалистичные цели.
  • Поговорите со своими друзьями и семьей о том, что вы чувствуете и как они могут поддержать вас — вы можете почувствовать, что с ваших плеч свалился груз.
  • Прекратите использовать такие фразы, как «хороший» или «плохой» уровень сахара в крови, так как это может постоянно вызывать ощущение, что вы сделали что-то не так. Вместо этого поговорите о высоком или низком уровне сахара в крови.
Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить деменцию.

Diabetes UK

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