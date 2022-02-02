Высокое давление: вот почему томатный сок так полезен гипертоникам
Высокое артериальное давление описывает сильное давление крови на стенки артерий. Если эта сила достаточно высока, это может в конечном итоге привести к сердечным заболеваниям и другим проблемам со здоровьем. Хорошая новость заключается в том, что здоровое питание может помочь снизить высокое кровяное давление.
Высокое кровяное давление часто характеризуется отсутствием симптомов, отсутствие лечения гипертонии может иметь серьезные последствия в виде проблем со здоровьем.
По данным NHS, около трети людей страдают от высокого давления и могут даже не знать об этом.
Один из способов снизить высокий показатель этого виновника — включить в свой рацион томатный сок. Причина, по которой сок такой мощный, заключается в содержании в нем калия. Калий — это минерал, который выполняет множество важных функций в организме. Употребление в пищу продуктов и напитков, содержащих этот минерал, может помочь уменьшить гипертонию.
Как калий снижает артериальное давление?
Минерал играет роль в том, сколько жидкости сохраняется в вашем теле, а также сколько высвобождается. Если ваше тело удерживает воду, это приведет к тому, что в вашей крови будет больше жидкости.
Это оказывает большее давление на стенки артерий, что повышает кровяное давление. Чтобы удалить лишнюю жидкость из вашего тела, вам нужен «тонкий баланс» натрия и калия.
Слишком много натрия повышает кровяное давление и заставляет вас задерживать воду. Итак, вот где вступает в дело калий. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия может восстановить хрупкий баланс и позволить вашим почкам работать правильно и снизить кровяное давление.
Для достижения эффекта важно, чтобы в томатном соке не было соли.
Ранее Медикфорум писал о продуктах для снижения холестерина.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий