Детские кроватки: как избежать бесполезных затрат?

Для того, чтобы избежать напрасных затрат на спальное место для ребенка и обучить его правильному навыку засыпания, специалист рекомендует придерживаться некоторых правил.Прежде всего, кровать должна ассоциироваться у ребенка исключительно со сном, поэтому не стоит оснащать ее обилием игрушек. Оказаться стоит и от функции укачивающей кроватки: во-первых, такая конструкция удорожает, во-вторых, без нее ребенок быстрее обучится навыку самостоятельного засыпания.Важно обеспечить ребенку полноценный приток воздуха именно поэтому дно кроватки должно быть реечным, а защитные бортики - тонкие, хлопковые, без утолщающих элементов.Матрас следует выбирать жесткий (тело ребенка не должно проваливаться в него более, чем на 2 см), наполненный кокосовым волокном, толщиной около 10 см. Также в кроватку следует поместить спальный мешок.Такого набора, по словам эксперта, более, чем достаточно. Именно поэтому следует отказаться от размещения в кровати одеяла, подушки, балдахинов, игрушек и карусели-мобиль.