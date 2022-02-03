Дефицит витамина B12: 8 «внезапных» изменений настроения, которые сигнализируют о низком уровне

Грандиозность

Гиперактивность

Сексуальная "неосмотрительность"

Чрезмерный аппетит

Раздражительность

Безрассудное поведение

Полет идей

Властная манера поведения

«Все эти психические симптомы исчезли через час без какого-либо медицинского вмешательства».

«После третьего дня заместительной терапии B12 у нашего пациента не было новых маниакальных эпизодов. В течение одного месяца неврологические симптомы улучшились. Через год после начала заместительной терапии витамином B12 ее психическое состояние оставалось нормальным».

Усталость/истощение

Мышечная слабость

Проблемы со зрением

Булавки и иглы

Болезненный язык или язвы во рту

Проблемы с памятью