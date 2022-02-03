Дефицит витамина B12: 8 «внезапных» изменений настроения, которые сигнализируют о низком уровне
Витамин B12 помогает телу работать плавно. Он помогает вырабатывать эритроциты, сохраняет здоровье нервной системы и поддерживает нормальную психологическую функцию.
В одном исследовании задокументирован случай женщины с полным маниакальным синдромом, вероятной причиной которого является дефицит B12. По данным благотворительной организации Mind, занимающейся психическим здоровьем, мания характеризуется периодами сверхактивного и возбужденного поведения, которое значительно влияет на вашу способность заниматься своими обычными повседневными делами.
35-летняя женщина, у которой в личном или семейном анамнезе не было психических расстройств, которая была госпитализирована в феврале 2005 года с трехнедельным анамнезом эпизодов маниакальных симптомов продолжительностью несколько часов.
Симптомы включали:
- Грандиозность
- Гиперактивность
- Сексуальная "неосмотрительность"
- Чрезмерный аппетит
- Раздражительность
- Безрассудное поведение
- Полет идей
- Властная манера поведения
«Все эти психические симптомы исчезли через час без какого-либо медицинского вмешательства».
Согласно отчету, уровень витамина B12 в сыворотке был измерен, и было обнаружено, что он «заметно снижен».
«После третьего дня заместительной терапии B12 у нашего пациента не было новых маниакальных эпизодов. В течение одного месяца неврологические симптомы улучшились. Через год после начала заместительной терапии витамином B12 ее психическое состояние оставалось нормальным».
Общие симптомы дефицита B12 включают:
- Усталость/истощение
- Мышечная слабость
- Проблемы со зрением
- Булавки и иглы
- Болезненный язык или язвы во рту
- Проблемы с памятью
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Mind
Здоровье
Благотворительная организация в области психического здоровья в Англии и Уэльсе.
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