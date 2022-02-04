Дефицит витамина B12: неприятный признак на пальцах рук и ног
Без многочисленных здоровых эритроцитов, циркулирующих вокруг кровеносных сосудов, конечности тела, включая руки и кончики пальцев, начнут испытывать красноречивые ощущения. Эксперты John Hopkins Medicine предупредили, что пальцы и руки могут начать покалывать. Также вполне возможно, что руки могут онеметь из-за нехватки кислорода.
Это онемение или покалывание также может ощущаться в ступнях и пальцах ног.
Другие симптомы дефицита витамина B12 могут включать:
- Слабые мышцы
- Проблемы с ходьбой
- Тошнота
- Снижение аппетита
- Потеря веса
- Раздражительность
- Недостаток энергии или быстрая утомляемость
- Диарея
- Гладкий и нежный язык
- Быстрый сердечный ритм
«Всасывание происходит в терминальном отделе подвздошной кишки и требует внутреннего фактора (IF), секрета слизистой оболочки желудка (париетальных) клеток, для транспорта через слизистую оболочку кишечника», — отметил доктор Колин Тайди.
Добавки B12 могут быть рекомендованы, чтобы определить, связана ли причина с диетой или есть другая основная причина дефицита.
«У большинства пациентов анализ сывороточного витамина B12 следует повторить через один-два месяца», — добавил доктор Тайди. «Уровень сыворотки может затем вернуться к норме, и дальнейшее исследование не рекомендуется».
Продукты, богатые витамином B12:
- Говядина, печень и курица
- Рыба и моллюски, такие как форель, лосось, тунец и моллюски
- Обогащенные хлопья для завтрака
- Нежирное молоко, йогурт и сыр
- Яйца
Колин Тайди
Здоровье
Врач общей практики в Oxfordshire (Великобритания).
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