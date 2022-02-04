Дефицит витамина B12: неприятный признак на пальцах рук и ног

Слабые мышцы

Проблемы с ходьбой

Тошнота

Снижение аппетита

Потеря веса

Раздражительность

Недостаток энергии или быстрая утомляемость

Диарея

Гладкий и нежный язык

Быстрый сердечный ритм

«Всасывание происходит в терминальном отделе подвздошной кишки и требует внутреннего фактора (IF), секрета слизистой оболочки желудка (париетальных) клеток, для транспорта через слизистую оболочку кишечника», — отметил доктор Колин Тайди.

«У большинства пациентов анализ сывороточного витамина B12 следует повторить через один-два месяца», — добавил доктор Тайди. «Уровень сыворотки может затем вернуться к норме, и дальнейшее исследование не рекомендуется».

Говядина, печень и курица

Рыба и моллюски, такие как форель, лосось, тунец и моллюски

Обогащенные хлопья для завтрака

Нежирное молоко, йогурт и сыр

Яйца