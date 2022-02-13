Онкология: врач назвал 5 симптомов, которые могут указывать на рак в любой части тела
Доктор Амен Сибтейн, консультант-онколог в клинике Harley Street Clinic рассказал о некоторых основных симптомах, которые могут говорить об онкологии.
Необъяснимая боль
Если у вас появилась новая необъяснимая боль в любом месте тела, которая длится три недели и более, обратитесь к своему терапевту, чтобы проверить ее.
«Это включает боль в костях, которую часто упускают из виду», — добавил доктор Сибтейн. «Хотя маловероятно, что ваши симптомы вызваны раком, если у вас постоянная боль в какой-либо кости, которая продолжается ночью и во время отдыха, возможно, стоит провериться».
Сильная ночная потливость
Некоторые инфекции могут вызывать ночное потоотделение, и некоторые женщины испытывают его, когда переживают менопаузу. Однако, если у вас очень сильное ночное потоотделение, т. е. когда вы промокаете постельное белье, вам следует обратиться к врачу общей практики, так как это может быть ранним симптомом лимфомы или лейкемии.
Необъяснимая потеря веса
«Если вы обнаружите, что заметно теряете вес, не меняя диеты или режима тренировок, сообщите об этом своему врачу», — предупредил доктор Сибтейн.
«Это может быть связано со стрессовыми изменениями образа жизни, такими как тяжелая утрата или развод, но также может быть признаком серьезного заболевания».
«Это может быть связано со стрессовыми изменениями образа жизни, такими как тяжелая утрата или развод, но также может быть признаком серьезного заболевания».
Необычные шишки или припухлости
«Постоянные шишки или отеки в любой части вашего тела — независимо от того, причиняют ли они вам дискомфорт или нет — должны восприниматься серьезно и должным образом оцениваться врачом. «Это включает в себя любые шишки на лице, шее, подмышках, животе, паху, груди, груди или яичках».
Усталость
Хотя существует множество объяснений сильной усталости, борьба с длительным истощением и слабостью без ясной причины может быть связана с хроническим заболеванием или раком.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака поджелудочной железы.
Амен Сибтейн
Здоровье
Врач, консультант-онколог в клинике Harley Street Clinic (Великобритания).
Оставить комментарий