Онкология: врач назвал 5 симптомов, которые могут указывать на рак в любой части тела

Необъяснимая боль

«Это включает боль в костях, которую часто упускают из виду», — добавил доктор Сибтейн. «Хотя маловероятно, что ваши симптомы вызваны раком, если у вас постоянная боль в какой-либо кости, которая продолжается ночью и во время отдыха, возможно, стоит провериться».

Сильная ночная потливость

Необъяснимая потеря веса

«Если вы обнаружите, что заметно теряете вес, не меняя диеты или режима тренировок, сообщите об этом своему врачу», — предупредил доктор Сибтейн.

«Это может быть связано со стрессовыми изменениями образа жизни, такими как тяжелая утрата или развод, но также может быть признаком серьезного заболевания».

Необычные шишки или припухлости

«Постоянные шишки или отеки в любой части вашего тела — независимо от того, причиняют ли они вам дискомфорт или нет — должны восприниматься серьезно и должным образом оцениваться врачом. «Это включает в себя любые шишки на лице, шее, подмышках, животе, паху, груди, груди или яичках».

Усталость