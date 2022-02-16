Эксперты назвали лучшее молоко и масло для снижения высокого уровня холестерина
Чтобы помочь предотвратить начало сердечного приступа или инсульта, важно улучшить уровень холестерина, и простые диетические корректировки могут быть хорошим решением.
Например, Британский кардиологический фонд (BHF) рекомендует переходить с цельного молока на обезжиренное молоко, чтобы «сильно повлиять на уровень холестерина».
Другие простые диетические изменения могут помочь улучшить уровень холестерина.
Организация также советует заменить сливочное масло растительными маслами (подсолнечное, оливковое или рапсовое). Что касается сметаны или жирных сливок и сметаны, то использование йогурта является более здоровой альтернативой.
Например, если вы любите есть красное мясо, выберите «более постные варианты с низким содержанием жира». Еще лучше заменить любое красное или переработанное мясо на рыбу, индейку или курицу без кожи.
Растительные белки также являются хорошей альтернативой красному и обработанному мясу. Примеры включают чечевицу, сою. Когда дело доходит до закусок, вместо упаковки чипсов возьмите горсть несоленых орехов.
"Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки также может помочь снизить уровень холестерина», — добавили в BHF. «Клетчатка помогает уменьшить количество холестерина, который всасывается в кровь из кишечника. К продуктам, богатым клетчаткой, относятся: фрукты, овощи, бобовые, овес и семена".
Помимо корректировки диеты, еще одним ключевым способом снижения уровня холестерина являются регулярные физические упражнения.
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British Heart Foundation (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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