Эксперты назвали лучшее молоко и масло для снижения высокого уровня холестерина

"Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки также может помочь снизить уровень холестерина», — добавили в BHF. «Клетчатка помогает уменьшить количество холестерина, который всасывается в кровь из кишечника. К продуктам, богатым клетчаткой, относятся: фрукты, овощи, бобовые, овес и семена".

Например,рекомендуетчтобы «сильно повлиять на уровень холестерина».Другие простые диетические изменения могут помочь улучшить уровень холестерина.Организация также советует(подсолнечное, оливковое или рапсовое). Что касается сметаны или жирных сливок и сметаны, тоНапример, если вы любите есть красное мясо, выберитеЕще лучше заменить любое красное или переработанное мясо на рыбу, индейку или курицу без кожи.Растительные белки также являются хорошей альтернативой красному и обработанному мясу. Примеры включаютКогда дело доходит до закусок, вместо упаковки чипсов возьмитеПомимо корректировки диеты, еще одним ключевым способом снижения уровня холестерина являются регулярные физические упражнения.Ранее Медикфорум писал о питании при гипертонии.