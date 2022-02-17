Заражение ковидом приводит к депрессии и другим психическим расстройствам
Хотя обширный список физических побочных эффектов Covid хорошо известен, о влиянии вируса на психическое здоровье говорят меньше. Исследование, проведенное американскими учеными, показывает, что те, у кого положительный результат или кто болел Covid в прошлом, имеют повышенную вероятность страданий от тревоги и депрессии.
Большинство участников исследования были мужчинами со средним возрастом 63 года, поскольку исследователи использовали данные Министерства по делам ветеранов США.
Побочные эффекты Covid для психического здоровья включают беспокойство, злоупотребление психоактивными веществами, депрессию и прерывистый сон. Люди, у которых был вирус, показали 60-процентный повышенный риск развития психиатрического или психического диагноза или необходимости рецепта для своего психического здоровья на 12-месячной отметке.
Было показано, что у людей на 39 процентов выше уровень депрессии после Covid и на 55 процентов больше вероятность использования антидепрессантов, в то время как уровень тревоги вырос на 35 процентов.
Бриттани ЛеМонда, доктор медицинских наук, старший нейропсихолог в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке, сказала:
«Covid-19 может привести к психологическим проблемам как из-за пандемического стресса, так и из-за физических последствий болезни».
Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.
Бриттани ЛеМонда
Здоровье
Доктор медицинских наук, старший нейропсихолог в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.
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