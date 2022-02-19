Онкология: врач назвал ощущение при пробуждении утром — это признак рака
Рак — это диагноз, который меняет жизнь, но степень, в которой он меняет вашу жизнь, зависит от того, когда он обнаружен. Это потому, что чем дольше у вас остается рак, тем труднее его лечить. Поэтому крайне важно реагировать на предупреждающие знаки, как только они появляются.
Один контрольный признак может «поразить» утром, предупредил Хуссейн Абдех, врач-фармацевт компании Medicine Direct. По словам фармацевта, если вы просыпаетесь с постоянным чувством усталости и разбитости по утрам, это может указывать на рак.
«Эта усталость и утомление не исчезнут, сколько бы вы ни спали и был ли у вас напряженный день или очень обыденный», — пояснил эксперт.
По словам Абде, усталость может иметь побочные эффекты, которые вызывают подмножество симптомов.
«Когда вы чувствуете усталость, вы также можете испытывать эмоциональные проблемы. Это также может быть болезненным и привести к тому, что вы будете меньше спать из-за того, что ваше тело не устанет в конце дня, независимо от того, насколько истощенным вы себя чувствуете».
Более того, у больных раком может развиться анемия, что может вызвать усталость.
«Некоторые виды рака могут вызывать у людей потерю аппетита, из-за чего они также могут чувствовать себя слабыми и утомленными.
«Способность организма использовать пищу для получения энергии также снижается при заболевании раком, что также может привести к усталости».
Важно сообщить своему врачу, если вы подозреваете, что вы подозреваете рак.
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Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Врач-фармацевт и медицинский директор компании Medicine Direct.
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