Онкология: врач назвал ощущение при пробуждении утром — это признак рака

«Эта усталость и утомление не исчезнут, сколько бы вы ни спали и был ли у вас напряженный день или очень обыденный», — пояснил эксперт.

«Когда вы чувствуете усталость, вы также можете испытывать эмоциональные проблемы. Это также может быть болезненным и привести к тому, что вы будете меньше спать из-за того, что ваше тело не устанет в конце дня, независимо от того, насколько истощенным вы себя чувствуете».

«Способность организма использовать пищу для получения энергии также снижается при заболевании раком, что также может привести к усталости».