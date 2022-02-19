Врач Дехган назвала продукты, которые «задерживают частицы холестерина» и снижают его уровень

"Они могут быть разного размера и находиться где угодно на теле. Эти «уродующие» отложения холестерина под кожей могут появиться даже на веках".

«Продукты, богатые клетчаткой, могут снизить уровень холестерина ЛПНП [липопротеинов низкой плотности], так называемый «плохой» холестерин», — сказал доктор Деган. Клетчатка не может быть переварена человеком и, следовательно, не усваивается».

«Преимущества снижения уровня холестерина связаны с растворимой клетчаткой. Она улавливает частицы холестерина и предотвращает их всасывание».

Овес

Ячмень

Чечевица

Горох

Яблоки

Груши