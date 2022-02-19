Врач Дехган назвала продукты, которые «задерживают частицы холестерина» и снижают его уровень

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Врач Дехган назвала продукты, которые «задерживают частицы холестерина» и снижают его уровень

Холестерин занимает место в кровеносных артериях, существенно сужая проход для крови. Следовательно, плохое кровообращение может привести к болям в груди, воспаленным конечностям и липомам. Липома — это аномальные жировые отложения, образующиеся под кожей, — объяснила доктор Лейла Дехган.

"Они могут быть разного размера и находиться где угодно на теле. Эти «уродующие» отложения холестерина под кожей могут появиться даже на веках".

Чтобы помочь предотвратить симптомы высокого уровня холестерина, не говоря уже о риске для жизни, доктор Деган предлагает полезные диетические решения.
«Продукты, богатые клетчаткой, могут снизить уровень холестерина ЛПНП [липопротеинов низкой плотности], так называемый «плохой» холестерин», — сказал доктор Деган. Клетчатка не может быть переварена человеком и, следовательно, не усваивается».

Есть два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая.
«Преимущества снижения уровня холестерина связаны с растворимой клетчаткой. Она улавливает частицы холестерина и предотвращает их всасывание».

Растительные продукты, например, содержат оба типа клетчатки, но некоторые из них более богаты растворимыми волокнами, чем другие.

Лучшие продукты, богатые клетчаткой, чтобы снизить уровень холестерина, включают:
  • Овес
  • Ячмень
  • Чечевица
  • Горох
  • Яблоки
  • Груши
Ведущая благотворительная организация по борьбе с холестерином Heart UK предупредила, что большинство людей «не едят достаточно» клетчатки. Употребление большего количества клетчатки не только помогает снизить уровень холестерина, но также может помочь свести к минимуму риск заболевания.

Более того, исследования показывают, что люди, которые потребляют больше клетчатки, также имеют более низкое кровяное давление.

Ранее Медикфорум писал об опасности заражения Омикроном.
Лейла Дехган
Лейла Дехган
Здоровье
Врач-диетолог, основатель Plant-Powered Qi Nutrition.
Теги : повышенный холестерин, симптомы высокого холестерина, советы диетологов