Врач Дехган назвала продукты, которые «задерживают частицы холестерина» и снижают его уровень
Холестерин занимает место в кровеносных артериях, существенно сужая проход для крови. Следовательно, плохое кровообращение может привести к болям в груди, воспаленным конечностям и липомам. Липома — это аномальные жировые отложения, образующиеся под кожей, — объяснила доктор Лейла Дехган.
"Они могут быть разного размера и находиться где угодно на теле. Эти «уродующие» отложения холестерина под кожей могут появиться даже на веках".
Чтобы помочь предотвратить симптомы высокого уровня холестерина, не говоря уже о риске для жизни, доктор Деган предлагает полезные диетические решения.
«Продукты, богатые клетчаткой, могут снизить уровень холестерина ЛПНП [липопротеинов низкой плотности], так называемый «плохой» холестерин», — сказал доктор Деган. Клетчатка не может быть переварена человеком и, следовательно, не усваивается».
Есть два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая.
«Преимущества снижения уровня холестерина связаны с растворимой клетчаткой. Она улавливает частицы холестерина и предотвращает их всасывание».
Растительные продукты, например, содержат оба типа клетчатки, но некоторые из них более богаты растворимыми волокнами, чем другие.
Лучшие продукты, богатые клетчаткой, чтобы снизить уровень холестерина, включают:
- Овес
- Ячмень
- Чечевица
- Горох
- Яблоки
- Груши
Более того, исследования показывают, что люди, которые потребляют больше клетчатки, также имеют более низкое кровяное давление.
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Лейла Дехган
Здоровье
Врач-диетолог, основатель Plant-Powered Qi Nutrition.
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