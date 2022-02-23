Симптомы рака кишечника: «внезапное» и «сильное» ощущение является предупреждающим признаком

«Врачи привыкли видеть много людей с проблемами кишечника. Рак кишечника хорошо поддается лечению, но чем раньше он диагностирован, тем легче его лечить. Люди, у которых рак диагностирован на ранней стадии, имеют гораздо более высокие шансы на успешное лечение, чем те, чей рак стал более распространенным».

В некоторых случаях ваш желудок может подавать вам «сильный» предупреждающий знак. По данным благотворительной организации,могут быть признаком непроходимости кишечника.Это часто вызвано опухолью, растущей внутри, известной как. Боли также могут сопровождаться «вздутием живота». В некоторых случаях пациенты также могут обнаружить, что они не могут с легкостью перемещать свои миски или у них может возникнуть застой ветра.Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно «немедленно обратиться к своему врачу общей практики» или даже обратиться в отделение неотложной помощи больницы.Многие люди с этими симптомами вообще не имеют рака кишечника, и другие состояния здоровья могут вызывать подобные ощущения. Однако, независимо от причины, обращение к врачу имеет первостепенное значение.Ранее Медикфорум писал о вреде дневного сна.