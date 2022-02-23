Симптомы рака кишечника: «внезапное» и «сильное» ощущение является предупреждающим признаком
По данным благотворительной организации Bowel Cancer UK, людей, которые думают, что у них могут быть симптомы, призывают не «смущаться» и «игнорировать» любые опасения, которые могут у них возникнуть.
В некоторых случаях ваш желудок может подавать вам «сильный» предупреждающий знак. По данным благотворительной организации, «внезапные сильные боли в области желудка» могут быть признаком непроходимости кишечника.
Это часто вызвано опухолью, растущей внутри, известной как «непроходимость кишечника». Боли также могут сопровождаться «вздутием живота». В некоторых случаях пациенты также могут обнаружить, что они не могут с легкостью перемещать свои миски или у них может возникнуть застой ветра.
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно «немедленно обратиться к своему врачу общей практики» или даже обратиться в отделение неотложной помощи больницы.
«Врачи привыкли видеть много людей с проблемами кишечника. Рак кишечника хорошо поддается лечению, но чем раньше он диагностирован, тем легче его лечить. Люди, у которых рак диагностирован на ранней стадии, имеют гораздо более высокие шансы на успешное лечение, чем те, чей рак стал более распространенным».
Многие люди с этими симптомами вообще не имеют рака кишечника, и другие состояния здоровья могут вызывать подобные ощущения. Однако, независимо от причины, обращение к врачу имеет первостепенное значение.
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Bowel Cancer UK
Здоровье
Ведущая благотворительная организация по борьбе с раком кишечника в Великобритании.
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