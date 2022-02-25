Витамин D2 не помогает бороться с инфекцией

Профессор Колин Смит, ведущий автор исследования из Университета Суррея, отмечает: «Мы показали, что витамин D3, по-видимому, стимулирует сигнальную систему интерферона I типа. Это ключевая часть иммунной системы, которая обеспечивает первую линию защиты от бактерий и вирусов. Таким образом, хороший статус витамина D3 помогает предотвращать вирусные и бактериальные инфекции».

Новое исследование обнаружило, что два типа витамина D имеют разный эффект на организм человека. Так влияние витамина D2 на здоровье человека вызывает сомнения, а вот витамин D3 может сбалансировать иммунную систему людей и укрепить защиту от вирусных инфекций, таких как Covid-19.В совместном исследовании двух британских университетов ученые изучили влияние добавок витамина D на активность генов в крови людей. Витамины D2 и D3 принимались ежедневно в течение трехмесячного срока.Вопреки широко распространенному мнению, исследовательская группа обнаружила, что типы витамина D не обладают одинаковым эффектом. Они обнаружили доказательства того, что витамин D3 положительно влияет на иммунитет человека, помогая бороться с инфекциями разной природа. А вот у витамина D2 такого эффекта не было.Исследование показывает, что прием витамина D3 или обогащенных им продуктов важен, особенно в зимние месяцы. Хотя некоторые продукты обогащены витамином D, в малой части он присутствует естественным образом. Организм человека может вырабатывать витамин D3 под воздействием солнечного света или искусственного ультрафиолетового излучения, в то время как некоторые растения и грибы производят витамин D2.Ранее ученые порекомендовали использовать коноплю для борьбы с коронавирусом