Коронавирус: у людей перенесших ковид «высокий риск сердечной недостаточности», — говорит врач
Когда человек думает о долгосрочных последствиях COVID-19, о чем он думает? Они могут думать об экономической разрухе, о большом числе погибших или о растущем числе людей с давним Covid. Хотя все они по-своему впечатляющи, разрушительны и трагичны, они, к сожалению, не дают полной картины того, что грядет на горизонте. Доктор Зияд-Али, один из ведущих авторов отчета, который показывает, что долгосрочное воздействие COVID-19 может быть намного больше, чем предполагалось изначально.
Отчет показывает, что у тех, у кого была даже легкая форма Covid, гораздо больше шансов на развитие заболеваний, связанных с сердцем.
Доктор Али сказал:
«Мы обнаружили, что люди с COVID-19 по всем направлениям имели гораздо более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты и ТИА, включая нарушения сердечного ритма».
Что делает результаты отчета настолько важными, так это то, что риск сердечных заболеваний и сердечной недостаточности был очевиден во всех группах, независимо от возраста, пола, пола, этнической принадлежности и независимо от того, были ли у них какие-либо сердечно-сосудистые факторы риска.
Д-р Али добавил, что последствия этого были значительными:
«Из-за масштабов этого и большого числа людей, пострадавших от Covid, а впоследствии и большого числа людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, это создаст серьезную проблему для уже перегруженные системы здравоохранения, такие как NHS и системы здравоохранения в США».
По словам доктора Али, пациенты с сердечными заболеваниями «потребуют ухода, поскольку большинство из этих состояний являются хроническими состояниями, которые будут длиться всю жизнь и нуждаются в длительном, постоянном уходе на всю оставшуюся жизнь».
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Зияд Аль-Али (Ziyad Al-Aly)
Здоровье
Директор Центра клинической эпидемиологии и руководителем службы исследований и образования в Службе здравоохранения Сент-Луиса.
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