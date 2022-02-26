Коронавирус: у людей перенесших ковид «высокий риск сердечной недостаточности», — говорит врач

«Мы обнаружили, что люди с COVID-19 по всем направлениям имели гораздо более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты и ТИА, включая нарушения сердечного ритма».

«Из-за масштабов этого и большого числа людей, пострадавших от Covid, а впоследствии и большого числа людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, это создаст серьезную проблему для уже перегруженные системы здравоохранения, такие как NHS и системы здравоохранения в США».