Депрессия «вызовет учащенное сердцебиение и диабет», — предупреждает доктор Нигхат
С самого начала пандемии состояние психического здоровья резко ухудшилось. Доктор Нигхат поделился, что это ошеломляюще высокое число «не должно вызывать шок».
Врач объяснил, что проблемы с психическим здоровьем были данностью, поскольку люди были отделены от остального общества и заперты в своих домах. Тем не менее, менее известное воздействие кризиса психического здоровья — это ущерб, нанесенный физическому.Доктор Нигхат сказал:
«Если вы одиноки и находитесь в депрессии, это вызовет учащенное сердцебиение… высокое кровяное давление, даже начало диабета. Ваш вес может увеличиться. Тот факт, что психическое здоровье стало составной частью физического здоровья, был гениален, но затем в условиях пандемии количество консультаций увеличилось».
Такие состояния, как диабет и высокое кровяное давление, могут иметь серьезные последствия для здоровья.
Повышенное артериальное давление
Клиника Майо определяет высокое кровяное давление как долговременную силу давления вашей крови на стенки артерий. Эта сила достаточно высока, чтобы вызвать опасные для жизни осложнения, такие как сердечный приступ и инсульт.
Одной из потенциальных связей между высоким кровяным давлением и психическим здоровьем может быть стресс. Клиника Майо объясняет, что, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, ваше кровяное давление может временно повышаться, заставляя ваше сердце биться быстрее, а кровеносные сосуды сужаться.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Ариф Нигхат (Nighat Arif)
Здоровье
Семейный врач общей практики, специализирующийся на женском здоровье и планировании семьи.
Оставить комментарий