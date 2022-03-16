Депрессия «вызовет учащенное сердцебиение и диабет», — предупреждает доктор Нигхат

«Если вы одиноки и находитесь в депрессии, это вызовет учащенное сердцебиение… высокое кровяное давление, даже начало диабета. Ваш вес может увеличиться. Тот факт, что психическое здоровье стало составной частью физического здоровья, был гениален, но затем в условиях пандемии количество консультаций увеличилось».

Повышенное артериальное давление