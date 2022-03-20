Симптомы ожирения печени: 5 признаков воспаленной и поврежденной печени

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Симптомы ожирения печени: 5 признаков воспаленной и поврежденной печени

Доктор Кэрол ДерСаркисян подтвердила, что жир, хранящийся в печени, может нарушить работу органа. Когда возникает воспаление, известное как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), в печени может начать развиваться рубцовая ткань. Когда печень воспалена и повреждена, одним из тревожных признаков является вздутие живота. Доктор ДерСаркисян подтвердил, что еще одним признаком могут быть расширенные кровеносные сосуды под кожей.

У мужчин может развиться грудь «больше, чем обычно», а у обоих полов ладони могут покраснеть. Кожа и белки глаз также могут приобретать желтоватый оттенок, известный как желтуха.

Пять признаков воспаленной и поврежденной печени:
  • Вздутый живот
  • Расширенные кровеносные сосуды под кожей
  • Большая грудь (у мужчин)
  • Красные ладони
  • Желтуха
НАСГ чаще возникает при избыточном весе, резистентности к инсулину, диабете или синдроме поликистозных яичников.

Другие состояния здоровья, связанные с НАСГ, включают апноэ во сне, пониженную активность щитовидной железы, гипопитуитаризм и метаболический синдром.

Что такое апноэ во сне?


Апноэ во сне — это когда ваше дыхание останавливается и начинается во время сна, объяснили в NHS.Ночью вы можете задыхаться, фыркать, а также очень громко храпеть. В течение дня из-за нарушенного сна вы можете чувствовать сильную усталость, трудности с концентрацией внимания и перепады настроения.

Ранее Медикфорум писал о том, как понизить уровень сахара в крови.
Кэрол ДерСаркисян
Кэрол ДерСаркисян
Здоровье
Доктор медицинских наук, специалист по неотложной медицинской помощи в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
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