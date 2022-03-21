Долгий ковид: циклические симптомы, которые могут появляться и исчезать после выздоровления
Даже если вы подхватили болезнь в прошлом году, может ли вирус по-прежнему влиять на вас? По данным ONS, одним из циклических симптомов длительного Covid, который приходит и уходит, является усталость. Также может быть потеря обоняния, одышка и трудности с концентрацией внимания.
Британский кардиологический фонд (BHF) добавил, что длительный ковид, как сообщается, привел к одышке, проблемам со сном и учащенному сердцебиению. Долгий Covid также может привести к стеснению или боли в груди, боли в суставах или мышцах, туману в голове и постоянному кашлю.
«Появляются доказательства того, что у некоторых людей, у которых развивается длительный Covid, симптомы схожи с симптомами людей с состоянием, известным как синдром постуральной тахикардии», — отметили в BHF.
Это состояние вызывает головокружение при переходе в вертикальное положение, быструю утомляемость и учащенное сердцебиение.
Хотя нет лекарства от синдрома постуральной тахикардии, диета, физические упражнения и лекарства помогают.
Как справиться с длительными симптомами Covid
Чтобы справиться с чувством усталости и одышки, рекомендуется «подстраиваться под себя». Кроме того, может быть полезно «рассмотреть лучшее время дня для выполнения определенных действий в зависимости от уровня вашей энергии». Рекомендуется частый и короткий отдых, который, как говорят, «лучше, чем несколько более длинных».
Когда дело доходит до мозгового тумана, рекомендуется делать заметки, которые помогут вам вспомнить что-то.
«Это может помочь составить четкий план, прежде чем приступать к любой новой или сложной проблеме или ситуации», — отметили в BHF. «Разбейте его на этапы и продолжайте проверять свой план, следуя ему».
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Британский кардиологический фонд (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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