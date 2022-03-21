Долгий ковид: циклические симптомы, которые могут появляться и исчезать после выздоровления

«Появляются доказательства того, что у некоторых людей, у которых развивается длительный Covid, симптомы схожи с симптомами людей с состоянием, известным как синдром постуральной тахикардии», — отметили в BHF.

Как справиться с длительными симптомами Covid

«Это может помочь составить четкий план, прежде чем приступать к любой новой или сложной проблеме или ситуации», — отметили в BHF. «Разбейте его на этапы и продолжайте проверять свой план, следуя ему».