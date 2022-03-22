Витамин B12: вот какие продукты нужны для вашей суточной дозы
Витамин B12 играет важную роль в нескольких процессах в организме, влияя на все: от уровня энергии до количества эритроцитов. Дефицит возникает, когда вы не получаете достаточного количества этого важнейшего витамина, хотя, как правило, это легко исправить с помощью правильного питания.
Продукты животного происхождения, в том числе мясо, морепродукты и молочные продукты, известны тем, что содержат много витамина B12, но сколько вы должны съедать в день? Какие другие группы продуктов питания содержат это ключевое питательное вещество?
Сколько витамина B12 вам нужно в день?
Витамин B12, также известный как фолиевая кислота, является важным питательным веществом, используемым организмом для производства здоровых эритроцитов и поддержки естественных функций нервной системы.
Дефицит может вызвать ряд симптомов, начиная от мышечной слабости и упадка сил до язв во рту и нарушения зрения, но сколько вам нужно, чтобы избежать дефицита?
По данным Клиники Майо, шкала колеблется от 0,4 до 2,8 мкг в день, и именно столько вам следует принимать:
- Детям в возрасте 0-6 месяцев требуется 0,4 мкг в день.
- Детям в возрасте 7-12 месяцев требуется 0,5 мкг в день.
- Детям в возрасте 1-3 лет требуется 0,9 мкг в день.
- Детям в возрасте 4-8 лет требуется 1,2 мкг в день.
- Детям в возрасте 9-13 лет требуется 2,4 мкг в день.
- Детям в возрасте 14-50 лет требуется 2,4 мкг в день.
- Беременным женщинам в возрасте 14+ требуется 2,6 мкг в день и 2,8 мкг, если они кормят грудью.
- Два яйца на завтрак (1,2 мкг B12)
- 85 г тунца на обед (2,5 мкг B12)
- 85 г говядины на ужин (1,4 мкг B12)
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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