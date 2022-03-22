Рак кишечника: 3 «измененных» привычки указывают на смертельную болезнь

«Запор приближается к значимости в связи с левосторонним раком толстой кишки», — пишут исследователи. Усталость приблизилась к значимости в связи с правосторонним раком толстой кишки, который с меньшей вероятностью проявлялся кровотечением или запором, и приблизился к значимости в связи с меньшей вероятностью появления диареи».

«Запор был связан с левосторонним раком толстой кишки, в то время как правосторонний рак толстой кишки с меньшей вероятностью сопровождался запором или диареей».



