Рак кишечника: 3 «измененных» привычки указывают на смертельную болезнь
Игнорирование первоначальных предупреждающих признаков способствует этой мрачной статистике. Отчасти то, что препятствует раннему обнаружению, — это тонкость симптомов: они не обязательно вызывают у вас недомогание. Продолжающиеся исследования пытаются дать более конкретное понимание симптомов, которые необходимо обнаружить.
По данным Cancer Research UK, на фоне роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей исследователи в исследовании, стремились охарактеризовать природу «измененных» привычек кишечника у молодых пациентов, у которых диагностирован рак кишечника.
Исследователи сравнили самооценку пациентов своих привычек дефекации (из медицинской карты) с клиническими и патологическими данными.Всего выявлено 75 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Сорок два (56 процента) имели измененный стул (нерегулярный стул, запор и диарея).
«Запор приближается к значимости в связи с левосторонним раком толстой кишки», — пишут исследователи. Усталость приблизилась к значимости в связи с правосторонним раком толстой кишки, который с меньшей вероятностью проявлялся кровотечением или запором, и приблизился к значимости в связи с меньшей вероятностью появления диареи».
По словам исследователей, рак прямой кишки чаще сопровождался кровотечением.
«Запор был связан с левосторонним раком толстой кишки, в то время как правосторонний рак толстой кишки с меньшей вероятностью сопровождался запором или диареей».
Результаты подтверждают необходимость для клиницистов рассматривать колоректальный рак в качестве дифференциального диагноза у молодых пациентов с измененными привычками кишечника или у пациентов с усталостью при отсутствии специфических симптомов кишечника.
Необходимы дальнейшие проспективные исследования для дальнейшего определения привычек кишечника в этой когорте.
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Cancer Research UK
Здоровье
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