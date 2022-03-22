Эта добавка «стимулирует» рост волос - исследование

«Хотя это не оказывает существенного влияния на здоровье, спрос на новые методы лечения выпадения волос растет из-за повышенного интереса к внешнему виду. Человеческие волосы проходят цикл роста волос (анаген), фазу регрессии (катаген) и фазу покоя (телоген) на протяжении всей жизни.«Поэтому считается важным контролировать цикл роста волос путем поддержания анагена или сокращения катагена и телогена и способствовать переходу к анагену в росте волос».

«Здесь мы показываем эффект и механизм действия экстракта ферментированного рыбьего жира (FFO), полученного из скумбрии, и его компонента докозагексаеновой кислоты (DHA) в контроле роста волос».