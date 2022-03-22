Эта добавка «стимулирует» рост волос - исследование
Выпадение волос — совершенно нормальное явление: большинство людей теряют от 50 до 100 волос в день, часто даже не замечая этого. По мере того, как мы становимся старше, волокна наших волос становятся тоньше и короче, и мы можем столкнуться с их выпадением или поседением. Тем не менее, исследования показывают, что диета может играть определенную роль.
В исследовании отмечается, что выпадение волос вызвано различными факторами. Например, гормоны стресса, химиотерапия и недостаточное питание.
В исследовании отмечается:
«Хотя это не оказывает существенного влияния на здоровье, спрос на новые методы лечения выпадения волос растет из-за повышенного интереса к внешнему виду. Человеческие волосы проходят цикл роста волос (анаген), фазу регрессии (катаген) и фазу покоя (телоген) на протяжении всей жизни.«Поэтому считается важным контролировать цикл роста волос путем поддержания анагена или сокращения катагена и телогена и способствовать переходу к анагену в росте волос».
Рост волос регулируется взаимодействием между клетками дермального сосочка (DPC) и другими клетками внутри волосяного фолликула.
«Здесь мы показываем эффект и механизм действия экстракта ферментированного рыбьего жира (FFO), полученного из скумбрии, и его компонента докозагексаеновой кислоты (DHA) в контроле роста волос».
DHA, основная омега-3 жирная кислота FFO, может способствовать пролиферации DPC путем модуляции уровня белков, связанных с клеточным циклом. Результаты могут помочь в разработке методов лечения выпадения волос с использованием FFO, содержащего омега-3 жирные кислоты, такие как DHA.
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