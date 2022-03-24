Гиперактивный мочевой пузырь: признаки, с которыми лучше обратиться к врачу
Возможно, в последнее время вы стали чаще ходить в туалет – этот и другие признаки могут говорить о проблеме гиперактивного мочевого пузыря.
На возникновение данного нарушения могут влиять разные факторы: среди них врачами выделяются чрезмерное употребление алкоголя, неврологическое повреждение, дефицит эстрогена, ослабление тазовых мышц, инфекционное заболевание.
Вот некоторые предупреждающие признаки гиперактивного мочевого пузыря, которые не следует игнорировать, и с которыми лучше обращаться к специалисту.
Неподходящий момент Что может быть хуже, чем желание помочиться, возникающее в самых абсурдных местах и в нежелательное время? Между тем, для гиперактивного мочевого пузыря характерно именно такое желание мочиться в неловкие и неудобные моменты.
Физическая неспособность мочиться. Бывало ли у вас так, что помочиться хотелось, но моча не выделялась? Эти позывы к мочеиспусканию не являются нормальными и тоже могут быть признаком гиперактивного мочевого пузыря.
Частые позывы. Когда мочевой пузырь становится гиперактивным, даже незначительное его заполнение может активизировать нервные сигналы и вызывать сильный позыв. Такое интенсивное желание сходить в туалет может возникнуть очень быстро после предшествующего мочеиспускания.
Ночные пробуждения. Желание помочиться может прервать ваш сон – это один из показательных признаков данной проблемы, и его не следует игнорировать.
Протечка. Люди с гиперактивным мочевым пузырем нередко страдают от недержания мочи, поскольку им трудно контролировать свои позывы и терпеть. Даже если туалет для них доступен, может происходить непроизвольное выделение жидкости в виде подтекания или более интенсивной «протечки». С подобным нарушением также нужно обращаться к врачу.
Советы специалистов для лучшего контроля мочевого пузыря.
- Пить нераздражающие жидкости: избегать употребления напитков, которые могут раздражать мочевой пузырь, – кофеиновых, алкогольных, цитрусовых.
- Не допускать запоров. Запоры, ухудшение дефекации неблагоприятно влияют на мочевой пузырь. Чтобы кишечник работал лучше, необходимо есть клетчатку, избегать обезвоживания, быть физически активным.
- Поддерживать здоровый вес. Избыточный вес и ожирение увеличивают давление на мочевой пузырь, делая его склонным к гиперактивности.
- Отказаться от курения. Постоянный кашель, вызванный курением, может провоцировать появление симптомов гиперактивного мочевого пузыря, в частности, недержания мочи.
Оставить комментарий