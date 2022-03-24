«Не игнорируйте»: побочные эффекты статинов, которые могут проявляться по всему телу

«Мышечная боль, которую, по словам некоторых людей, они испытывают при приеме статинов, обычно представляет собой общий мышечный дискомфорт, длящийся более пары дней (скорее, как симптомы, которые могут быть у всех нас, когда мы болеем гриппом). Обычно это проходит по всему телу, а не только в одной части тела. Это не боль в суставах или локализованные судороги».

Как свести к минимуму воздействие мышечных болей

«Есть некоторые свидетельства того, что люди, которые регулярно занимались спортом до приема статинов, с меньшей вероятностью будут испытывать мышечную боль и судороги. Хотя легкая растяжка может облегчить мышечные спазмы, начало нового интенсивного режима упражнений во время приема статинов может увеличить риск мышечной боли».