«Не игнорируйте»: побочные эффекты статинов, которые могут проявляться по всему телу
Статины снижают риск сердечных заболеваний, уменьшая выработку холестерина ЛПНП в печени. Холестерин ЛПНП известен как «плохой» холестерин, потому что он прилипает к стенкам ваших кровеносных сосудов, тем самым повышая риск стать главным убийцей. Однако последствия приема статинов не совсем безобидны.
Большинство людей не испытывают побочных эффектов при приеме статинов и принимают их каждый день без каких-либо проблем.
Тем не менее, «побочные эффекты могут возникать со всеми лекарствами, и наиболее часто сообщаемыми побочными эффектами статинов являются мышечные боли», объясняет благотворительная организация Heart UK.
«Мышечная боль, которую, по словам некоторых людей, они испытывают при приеме статинов, обычно представляет собой общий мышечный дискомфорт, длящийся более пары дней (скорее, как симптомы, которые могут быть у всех нас, когда мы болеем гриппом). Обычно это проходит по всему телу, а не только в одной части тела. Это не боль в суставах или локализованные судороги».
По данным благотворительной организации, если вы испытываете это, «не игнорируйте это» — вам следует поговорить со своим врачом.
Как свести к минимуму воздействие мышечных болей
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить или свести к минимуму боли, которые могут сопровождать прием статинов.
«Есть некоторые свидетельства того, что люди, которые регулярно занимались спортом до приема статинов, с меньшей вероятностью будут испытывать мышечную боль и судороги. Хотя легкая растяжка может облегчить мышечные спазмы, начало нового интенсивного режима упражнений во время приема статинов может увеличить риск мышечной боли».
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Heart UK
Здоровье
Благотворительная организация, которая предоставляют актуальную экспертную поддержку, рекомендации и обучение для медицинских работников, которые ухаживают за людьми с высоким холестерином.
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