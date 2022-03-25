Высокий холестерин: ощущение в руке или челюсти, предупреждающее о спазмах коронарных артерий
Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. · В основном это вызвано употреблением жирной пищи и отсутствием физических упражнений. Ощущение в руке или челюсти может указывать на серьезно высокий уровень холестерина.
Высокий уровень холестерина является частой причиной спазмов коронарных артерий. Приблизительно два процента людей со стенокардией или болью в груди и давлением испытывают спазмы коронарных артерий. Спазмы коронарных артерий также могут возникать у людей, страдающих атеросклерозом. Это состояние, при котором бляшки накапливаются внутри артерий, блокируя кровото. Спазм коронарных артерий — это временное напряжение мышц стенки одной из артерий, по которой кровь поступает к сердцу. Спазм может уменьшить или полностью заблокировать приток крови к части сердца. Состояние похоже на стеснение в груди или боль, вызванную сужением сердечной артерии.
Также может быть боль в руке или челюсти. Эти симптомы могут возникать спонтанно или из-за холодной погоды, физической нагрузки или стресса. Спазм коронарной артерии указывает на потенциальную проблему в вашем сердце.
По этой причине ваш врач, скорее всего, назначит различные тесты визуализации. Эти тесты могут дать более четкое представление о вашем сердце и помочь вашему врачу составить план лечения. Эти тесты полезны, потому что они могут предоставить вашему врачу детали, необходимые для постановки точного диагноза.
"Если вам от 40 до 74 лет, вы можете проверить уровень холестерина", - рекомендует NHS.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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