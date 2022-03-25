Высокий холестерин: ощущение в руке или челюсти, предупреждающее о спазмах коронарных артерий

"Если вам от 40 до 74 лет, вы можете проверить уровень холестерина", - рекомендует NHS.

Высокий уровень холестерина является частой причиной спазмов коронарных артерий. Приблизительно два процента людей со стенокардией или болью в груди и давлением испытывают спазмы коронарных артерий. Спазмы коронарных артерий также могут возникать у людей, страдающих атеросклерозом.Это состояние, при котором бляшки накапливаются внутри артерий, блокируя кровото. Спазм коронарных артерий — это временное напряжение мышц стенки одной из артерий, по которой кровь поступает к сердцу. Спазм может уменьшить или полностью заблокировать приток крови к части сердца. Состояние похоже на стеснение в груди или боль, вызванную сужением сердечной артерии.Также может бытьЭти симптомы могут возникать спонтанно или из-за холодной погоды, физической нагрузки или стресса. Спазм коронарной артерии указывает на потенциальную проблему в вашем сердце.По этой причине ваш врач, скорее всего, назначит различные тесты визуализации. Эти тесты могут дать более четкое представление о вашем сердце и помочь вашему врачу составить план лечения. Эти тесты полезны, потому что они могут предоставить вашему врачу детали, необходимые для постановки точного диагноза.Ранее Медикфорум писал о причинах онемения в ногах.