Диабет 2 типа: высокий уровень сахара в крови может вызвать "стопу Шарко"
Неконтролируемый диабет представляет собой серьезный риск для здоровья, поэтому ранняя диагностика и знания об эффективном лечении являются ключом к улучшению здоровья в дальнейшей жизни. При отсутствии лечения, независимо от того, знаете ли вы, что у вас диабет или нет, может развиться «нога Шарко».
Это осложнение диабета 2 типа, как отмечает Diabetes UK, возникает при повреждении кровеносных сосудов, снабжающих нервы.
Когда нервы не могут получать основные питательные вещества, в которых они нуждаются, они повреждаются или исчезают.
«Это означает, что вы можете начать терять чувствительность рук, ступней или ног», — поясняет Diabetes UK.
При повреждении нерва стопы вы можете вообще не чувствовать свои стопы.
Это означает, что любое повреждение стопы, такое как травма, не ощущается и не лечится.
Возьмем, к примеру, если у вас было растяжение связок лодыжки; если вы почувствуете боль, вы вздрогнете от мысли, что вам придется ходить на больной ноге. Однако, если у вас нет чувствительности в ноге, вы будете продолжать ходить по растяжению, причиняя больше вреда.
Дополнительное давление на кости и суставы может привести к изменению формы стопы.
Если у вас нет чувствительности в ногах, предупредительные признаки стопы Шарко включают:
- Припухлость
- Тепло
- Изменение цвета стопы
- Изменение формы стопы
«В серьезных случаях стопы Шарко может потребоваться ампутация», — предупреждает Diabetes UK.
Если вы обнаружите какие-либо предупреждающие признаки стопы Шарко, вам будет предложено «немедленно снять нагрузку с этой стопы и поговорить с врачом».
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Diabetes UK
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