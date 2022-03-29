Жировая болезнь печени: усталость может быть признаком рубцевания печени на «ранней стадии»

Стеатоз

Неалкогольный стеатогепатит

Фиброз

Цирроз

Как обратить вспять НАЖБП

«Даже при значительном повреждении печень может в какой-то степени восстановиться», — заверили в благотворительной организации.

«Избыточная энергия хранится в виде жира, поэтому ваше тело начнет использовать свои жировые запасы, чтобы компенсировать разницу», — пояснили в British Liver Trust.