Жировая болезнь печени: усталость может быть признаком рубцевания печени на «ранней стадии»
Усталость в течение дня может быть вызвана многими причинами, от поздней ночи и раннего утра до недостаточного сна в целом и основных состояний здоровья. Однако это ощущение может быть признаком рубцовой печени.
У большинства людей «никогда не возникнет серьезных проблем с печенью», особенно если они ведут здоровый образ жизни. Однако, если вы подозреваете, что у вас может быть НАЖБП, на любой стадии важно поговорить с врачом. Стадии НАЖБП:
- Стеатоз
- Неалкогольный стеатогепатит
- Фиброз
- Цирроз
Тесты на НАЖБП могут включать анализы крови печени, УЗИ, компьютерную томографию и/или биопсию печени.
Как обратить вспять НАЖБП
Чтобы дать печени возможность исцелить себя, для большинства людей с НАЖБП это означает снижение веса за счет здорового питания и большей физической активности.
«Даже при значительном повреждении печень может в какой-то степени восстановиться», — заверили в благотворительной организации.
Ключ в том, чтобы сместить энергетический баланс в вашем теле, чтобы вы использовали больше энергии (калорий), чем потребляете.
«Избыточная энергия хранится в виде жира, поэтому ваше тело начнет использовать свои жировые запасы, чтобы компенсировать разницу», — пояснили в British Liver Trust.
Вместо шоколада и чипсов выбирайте более полезные продукты, такие как греческий йогурт, фрукты или горсть орехов. Благотворительная организация советует «быть реалистом», внося одно или два изменения за раз, пока это не станет частью вашей обычной жизни.
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British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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