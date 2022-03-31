Статины не защищают от инсульта пациентов с высоким уровнем триглицеридов
Инсульт можно разделить на несколько типов, и атеротромботические явления возникают, когда тромб образуется из бляшки, которая накапливается в кровеносных сосудах головного мозга. Плохое питание в сочетании с малоподвижным образом жизни ежедневно подвергает миллионы людей риску заболевания.
Но, к счастью, статины произвели революцию в профилактике. Однако, согласно новым исследованиям, препарат, снижающий уровень холестерина, не может предотвратить повторные инсульты у людей с повышенным уровнем триглицеридов
Как и холестерин, триглицериды представляют собой тип жира, который циркулирует в кровотоке и способствует затвердению артерий. Жир попадает в кровь после жирной пищи, и Harvard Health добавляет, что «триглицеридов может быть так много, что они придают крови молочный оттенок». Однако в течение часа после еды большая часть молекул жира выводится из кровотока.По данным Heart UK, помимо снижения «плохого» холестерина, статины были признаны за их роль в управлении триглицеридами. Но результаты нового исследования показали, что у пациентов с повышенным уровнем триглицеридов статинов может быть недостаточно для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование особенно актуально для пациентов, ранее перенесших атеротромботический инсульт.
Авторы обнаружили, что среди таких людей люди с более высоким уровнем триглицеридов могут иметь более высокий риск повторного инсульта через год, даже при приеме статинов. В исследование были включены 870 человек в возрасте около 70 лет, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку.
Изучая людей, перенесших второй инсульт после атеротромботического инсульта, они обнаружили, что у 14 из 114 человек с нормальным уровнем триглицеридов был один во время исследования, по сравнению с 33 из 217 человек с повышенным уровнем.
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Heart UK
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