Деменция: слабоумие может быть связано с высоким холестерином

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Деменция: слабоумие может быть связано с высоким холестерином

Холестерин чаще всего обсуждается в контексте сердечных заболеваний, чем выше уровень определенного типа холестерина, тем выше риск у человека. 

Однако новое исследование связывает уровни ЛПВП с риском развития деменции у человека, что чем здоровее уровень холестерина ЛПВП у человека, тем меньше вероятность развития болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы слабоумия.

Тем не менее, в исследовании добавляется:
«Для ответа на этот вопрос потребуются исследования, объединяющие несколько проспективных когорт с длительными периодами наблюдения, которые в совокупности содержат гораздо большие выборки деменций, не связанных с болезнью Альцгеймера».

Хотя связь между холестерином и деменцией еще предстоит полностью установить в научных данных, тем не менее, настоятельно рекомендуется поддерживать уровень холестерина на здоровом уровне.

Высокий уровень холестерина может резко увеличить риск сердечных заболеваний и повлиять на общее состояние здоровья. Хотя последствия могут быть серьезными, если их не лечить, высокий уровень холестерина легко поддается лечению путем изменения образа жизни. К ним относятся здоровое, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения и снижение потребления алкоголя.

Также можно принимать лекарства для контроля уровня холестерина, если изменения образа жизни не работают. Наиболее распространенными препаратами, используемыми для этой цели, являются статины.

NHS говорит:
«Они уменьшают количество холестерина, которое вырабатывает ваше тело. Вы принимаете таблетку один раз в день. Обычно их нужно принимать на всю жизнь».

Другие лекарства, используемые для лечения холестерина, включают:
  • Эзетимиб
  • Фибраты
  • Секвестранты желчных кислот
  • Бемпедоевая кислота
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : деменция, повышенный холестерин, исследование