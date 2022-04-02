Деменция: слабоумие может быть связано с высоким холестерином
Холестерин чаще всего обсуждается в контексте сердечных заболеваний, чем выше уровень определенного типа холестерина, тем выше риск у человека.
Однако новое исследование связывает уровни ЛПВП с риском развития деменции у человека, что чем здоровее уровень холестерина ЛПВП у человека, тем меньше вероятность развития болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы слабоумия.
Тем не менее, в исследовании добавляется:
«Для ответа на этот вопрос потребуются исследования, объединяющие несколько проспективных когорт с длительными периодами наблюдения, которые в совокупности содержат гораздо большие выборки деменций, не связанных с болезнью Альцгеймера».
Хотя связь между холестерином и деменцией еще предстоит полностью установить в научных данных, тем не менее, настоятельно рекомендуется поддерживать уровень холестерина на здоровом уровне.
Высокий уровень холестерина может резко увеличить риск сердечных заболеваний и повлиять на общее состояние здоровья. Хотя последствия могут быть серьезными, если их не лечить, высокий уровень холестерина легко поддается лечению путем изменения образа жизни. К ним относятся здоровое, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения и снижение потребления алкоголя.
Также можно принимать лекарства для контроля уровня холестерина, если изменения образа жизни не работают. Наиболее распространенными препаратами, используемыми для этой цели, являются статины.
NHS говорит:
«Они уменьшают количество холестерина, которое вырабатывает ваше тело. Вы принимаете таблетку один раз в день. Обычно их нужно принимать на всю жизнь».
Другие лекарства, используемые для лечения холестерина, включают:
- Эзетимиб
- Фибраты
- Секвестранты желчных кислот
- Бемпедоевая кислота
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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