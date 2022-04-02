Деменция: слабоумие может быть связано с высоким холестерином

«Для ответа на этот вопрос потребуются исследования, объединяющие несколько проспективных когорт с длительными периодами наблюдения, которые в совокупности содержат гораздо большие выборки деменций, не связанных с болезнью Альцгеймера».

«Они уменьшают количество холестерина, которое вырабатывает ваше тело. Вы принимаете таблетку один раз в день. Обычно их нужно принимать на всю жизнь».

Эзетимиб

Фибраты

Секвестранты желчных кислот

Бемпедоевая кислота