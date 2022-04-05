Статины: потребление алкоголя связано со значительно более высоким риском "мышечной токсичности"

Cedars-Sinai

Здоровье

Некоммерческая академическая организация здравоохранения, обслуживающая пациентов Лос-Анджелеса и за его пределами. Благодаря новаторским достижениям в области медицинских исследований, образовательным программам, определяющим будущее здравоохранения, и широкой общественной деятельности мы устанавливаем новые стандарты качества и инноваций в уходе за пациентами.