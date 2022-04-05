Статины: потребление алкоголя связано со значительно более высоким риском "мышечной токсичности"
Преимущества терапии статинами невозможно переоценить, но медицинские эксперты продолжают спорить о том, перевешивают ли они риски. Одной из распространенных жалоб среди пользователей является мышечная боль, и многие такие случаи связаны с миопатией.
Распространенность миопатии привела к тому, что многие прекратили прием препарата, но органы здравоохранения предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя может значительно увеличить риск для пациента.
Организация здравоохранения Cedars-Sinai объясняет, что миопатия — это общий термин, относящийся к любому заболеванию, поражающему мышцы, контролирующие произвольные движения тела. Пациенты испытывают мышечную слабость из-за дисфункции мышечных волокон.
Некоторые миопатии являются генетическими и могут передаваться от родителей к детям». Согласно предыдущим метаанализам, двумя статинами, связанными с более высокой заболеваемостью, могут быть аторвастатин и симвастатин.
Но вероятность мышечной токсичности может значительно возрасти среди людей, которые регулярно употребляют большое количество алкоголя.
Хотя это состояние является одним из наиболее распространенных и опасных побочных эффектов статинов, оно также является распространенным последствием частого употребления алкоголя.
Это связано с тем, что высокое потребление алкоголя может привести к повреждению тканей и дефициту витаминов группы В, железа, цинка, калия и витамина D.
Это очень проблематично для восстановления мышечной ткани, поскольку вызывает проблемы с преобразованием белка в мышцы. Хотя мышечная токсичность сама по себе вызывает беспокойство, иногда она может привести к рабдомиолизу, который возникает в результате гибели мышечных волокон.
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Cedars-Sinai
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